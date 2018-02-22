Откуда в молочке растительный жир

Эта история тянется уже почти месяц. В начале февраля в СМИ были опубликованы результаты исследования молочной продукции, реализуемой на молдавском рынке. Его провел Центр прикладной метрологии и сертификации Молдовы по инициативе Фонда «Восточная Европа».

Для экспертизы отобрали 126 образцов отечественной и импортной молочной продукции — сливочное масло, сметану, молоко, сыры, творог, ряженку, кефир, йогурты, сгущенное молоко, сливки. Все закупки производились в розничных торговых предприятиях. Всего была представлена продукция 45 перерабатывающих предприятий Молдовы, Украины, Белоруссии, Румынии, Болгарии, Польши, Германии, Дании и Финляндии. Согласно результатам, в четверти исследованных образцов содержание растительных жиров превышало максимально допустимую концентрацию в 5%, в некоторых видах молочный жир отсутствовал почти полностью. В числе нарушителей были названы отечественные JLC, Lactis, Oloi Pak, Milk Mark, а также целый ряд зарубежных предприятий.

Публикация вызвала громкий резонанс. Сторонники конспирологических теорий сразу заявили, что цель этого исследования – выдавить с рынка молдавских производителей молочной продукции в преддверии прихода в Молдову крупной зарубежной торговой сети Kaufland. На самих предприятиях заявили, что не были уведомлены о проведении экспертизы, не признают результатов исследований, заказанных некоей неправительственной структурой, и даже пригрозили подать в суд на прессу. Они также высказали намерение отправить образцы товара в зарубежные лаборатории для независимой проверки. Директор компании JLC Елена Белан считает, что скандал спровоцирован преднамеренно, чтобы очернить имидж предприятия.

В дело вмешался государственный орган, призванный следить за качеством продовольствия на молдавских прилавках, – Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Оно начало серию собственных проверок. О первых результатах было сообщено в пресс-релизе ведомства в минувшую пятницу. В документе говорится, что проверка, в частности, выявила завышение нормы содержания растительных жиров в твороге 2% и 5% компании JLC, в масле «Крестьянское» и глазированных творожках со сгущенкой, абрикосами и с ванилью компании Incomlac. Агентство распорядилось изъять эту продукцию из продажи и оштрафовало предприятия.

После этого во вторник на нынешней неделе в Национальном агентстве состоялась встреча с представителями молочных предприятий республики. По словам вице-директора агентства Иона Томы, результаты не во всех случаях совпадают с цифрами, обнародованными ранее независимыми экспертами.

До сих пор обнаружены семь нарушений со стороны молдавских производителей и четыре – у двух румынских и одного украинского производителя. По поводу импортных предприятий было заявлено, что «предприняты все необходимые меры, согласно местному законодательству, для недопущения импорта на местный рынок такой продукции».

Тома обратил внимание на то, что неполная информация о продукте, размещенная на упаковке (без указания наличия растительных жиров), вводит потребителя в заблуждение. В связи с этим агентство выступило с предложениями об изменении законодательства: чисто молочные продукты должны находиться на прилавках отдельно от тех, что содержат растительные добавки, а из названий последних следует исключить словосочетание «молочный продукт».

В Ассоциации производителей молока считают, что вокруг проблемы слишком сгустили краски. Ее председатель Каролина Линте признает, что проблемы в отрасли есть, но предприятиям при поддержке государства по силам решить их сообща.

Чаще всего в качестве растительных добавок производители используют пальмовое масло, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции. Впрочем, в Национальном агентстве отмечают, что высокий уровень растительных жиров бывает по разным причинам: использование технологически обработанного молока или обезжиренного порошка, а также добавление в корм коровам слишком большого количества растительных масел. Да, само по себе присутствие растительных жиров в молочной продукции не так уж страшно, но мы должны знать, за что платим деньги.

Так или иначе, история далека от завершения. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов продолжит проверки до тех пор, пока не будет исследована продукция всех молочных предприятий республики. После этого нам обещают огласить окончательные результаты. Ждем.

Елена РОЙТБУРД.