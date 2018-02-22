Перед массовым расстрелом возле церкви в Кизляре он принес присягу террористической организации

Воскресная трагедия в дагестанском Кизляре обрастает новыми под­робностями. Во-первых, ответственность за убийство мирных граж­дан уже взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. А Халил Халилов, расстрелявший у храма восемь женщин, еще не­давно был вполне адекватным молодым человеком.

Как рассказала «МК» пресс-секретарь главы администрации Кизляр­ского района Эс Салихо­ва, Халил Халилов выглядел адекватным и уж точно не душевнобольным. «Говорят, что он был женат, но это не так. У него не было супруги. В мае ему исполнилось 23 года. Люди, которые были с ним знакомы, в один голос говорят, что он был нормаль­ным молодым человеком. Ве­роятнее всего, над ним очень хорошо поработали террори­сты», — рассказала она.

Версию о причастно­сти Халилова к террористи­ческой структуре косвенно подтверждают показания очевидцев: перед самым на­падением молодой человек выкрикивал религиозные воззвания. Появилась и за­пись его видеообращения, на котором мужчина в бала­клаве сидит на полу и зачи­тывает текст присяги, в кото­ром упоминается имя лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Рядом у стены стоит ружье и нож, а на стене — флаг терро­ристической организации.

По словам Салиховой, экстремист действитель­но размещал видеоролик в соцсетях, в которых «призна­вался в симпатиях к террори­стам». При этом в централь­ной мечети поселка стрелок не появлялся, но, скорее всего, посещал специальные места, в которых собирают­ся сторонники радикального течения, «не имеющие к ре­лигии никакого отношения». «Они здесь (в Кизлярском районе) создают какие-то общества и назначают места сборищ, скорее всего, имен­но там, путая цитаты из Ко­рана и не понимая значения слов, ему объясняли, что мы неправильно живем», — со­общила представитель главы горадминистрации.

Выяснилось, что стрелок только чудом не убил гораз­до большее число народа. В Кизляре на площади в этот день проходило масштабное мероприятие — Масленица. Халилов оставил машину и пешком пошел к храму, где проходило богослужение. «Там находилось около 30 че­ловек, когда прихожане уви­дели его, то сразу поняли, что его цель — убить. Они резко закрыли двери, а Халилов на­чал стрелять по людям, кото­рые не успели спрятаться», — говорит Салихова. Кста­ти, информация о том, что с Халиловым в тот день была какая-то женщина, не под­твердилась. Все свидетели уверяют, что он был один.

Согласно официальным данным, «кизлярский стре­лок» проживал в селе Рас­свет Тарумовского района, но, как выяснил «МК», там он прописался всего месяц на­зад. Вот что пояснили «МК» в сельсовете: «Халилов перио­дически навещал родителей. В селе, конечно, сейчас суда­чат об этом. Его не так давно видели в магазине, он что-то там покупал, но ведь на лбу же у человека не написано, что он собирается людей расстреливать. Никто ничего не заподозрил». А родился Халилов в селе Кидеро Киз­лярского района. Однако, по словам директора Кидерин­ской школы, общеобразова­тельное учреждение по месту жительства он не посещал.

* * *

Одной из первых жертв террориста стала Ирина Мелькомова. Ее хорошо знал весь приход — малои­мущая женщина практически жила при храме, там она вре­мя от времени просила мило­стыню. Сейчас можно точно говорить о том, что женщина совершила геройский посту­пок — именно она бросилась на вооруженного человека и тем самым спасла многим жизнь.

— У нее были с собой какие-то сумки с пожитка­ми, она стала ими его бить, кричать, чтобы отвлечь от прихожан. Неизвестный раз­вернулся и прямо в упор за­стрелил Ирину выстрелом в грудь, — рассказали местные жители.

Именно из-за этой за­минки, которая стоила Ири­не жизни, прихожане успели закрыть двери храма.

По словам настоятеля Свято-Георгиевского собора Кизляра Павла Каликина, по­гибшая женщина была бед­ной, но очень доброй.

— Те, кто постоянно хо­дит в этот храм, часто встре­чали ее у входа. Бывало, встречали ее и в городе. Мы знали, как ее зовут, всегда здоровались, помогали, чем могли. Ирина была очень до­брым и светлым человеком, несмотря на то, что жизнь ее была полна трудностей.

Еще одной жертвой тер­рориста стала Вера Мор­гунова. Женщина когда-то работала в районной адми­нистрации, возглавляла со­вет ветеранов и была посто­янной прихожанкой храма. Вместе с ней у храма погибла и ее сестра — заслуженный врач Республики Дагестан, известный в городе врач-кардиолог, 70-летняя Люд­мила Щербакова.

— Людмила Георгиевна — врач с 40-летним стажем. После окончания интерна­туры с 1975 года работала в Кизлярской центральной го­родской больнице. Потом она была переведена на долж­ность участкового терапев­та в городскую поликлинику Кизляра, — рассказывает начальник отдела кадров рай­онной поликлиники Светлана Рыбалкина. — Участок Люд­милы Георгиевны был одним из лучших и в поликлинике, да и в городе. В 2009 году она была награждена знаком «От­личник здравоохранения Ре­спублики Дагестан», а в 2011 году получила звание заслу­женного врача республики. Она была искренним и ве­рующим человеком. Сейчас в фойе поликлиники в память о ней горят свечи. Люди под­ходят к ее портрету и плачут. Всем очень больно. Это очень тяжело…

У Людмилы Щербако­вой остались две дочери, три внука. Много времени посвя­щала она своей семье, все вместе родные ездили в па­ломнические поездки. Одной из последних была поездка на Соловецкие острова.

Постоянная прихожанка храма 45-летняя Надежда Терлиян также оказалась на пути террориста. Погибшая возглавляла епархиальную паломническую службу и ор­ганизовывала все паломни­ческие поездки в приходе.

59-летняя Вера Блинни­кова родилась в Астрахани, но вторая половина ее жизни прошла в Кизляре, здесь она работала на местном заво­де. На пенсии женщина, как и многие, посвящала себя дому, внукам, увлекалась ку­линарией. Прихожанкой хра­ма была с 2015 года. У жен­щины остались сын и дочь, которые проживали в других городах. На своей страничке в соцсети женщина оставила такую запись: «Я просто так желаю вам добра, любому, кто читает эти строчки. Чтоб было настроение с утра, что­бы любили сыновья и дочки».

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, Дарья ФЕДОТОВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В связи с недавни­ми антикоррупционными операциями в Дагестане невольно возник вопрос: не могло ли нападение стрелка быть иницииро­вано каким-нибудь по­тревоженным кланом, который пожелал про­демонстрировать свою власть.

Артур АТАЕВ, эксперт по Северному Кавказу:

— Антикоррупцион­ная кампания в Дагестане у многих ассоциируется с русскими, московскими и даже имперскими назна­чениями. Но даже самые агрессивные салафиты и ваххабиты, которые раньше говорили, что выстроенный в республике режим плох, потому что у власти стоят «неверные», сейчас замол­чали. Лишь последователи так называемых «мединских студентов» считают, что на­чавшаяся под руководством Владимира Васильева за­чистка приведет только к еще большему негативу. Но никто из них не призывает к сопротивлению.

Скорее всего, бойня возле храма стала делом рук религиозного фанатика-одиночки, которых хватает в Дагестане. Несмотря на то что силы ИГИЛ практи­чески полностью разгром­лены в Сирии и Ираке, они успешно перекочевывают в Интернет. Если раньше 25% его сторонников си­дели в социальных сетях, а 75% воевали на фронте, то теперь пропорция измени­лась с точностью до наобо­рот. Члены организации пы­таются закрепить за собой определенную нишу в Сети, заодно выбив оттуда конку­рирующие структуры.

Вместе с тем нужно учитывать специфику Киз­лярского района. Там ни­когда не было серьезной террористической активно­сти. Нападение на прихожан православного храма может быть использовано как про­вокация для стравливания русского населения Киз­ляра, которое составляет порядка 46%, с местными дагестанцами. К тому же в последнее время там наме­тился рост православия: за церквями стали лучше уха­живать, увеличивается при­ход и так далее. И, конечно, нападение может быть ис­пользовано для того, чтобы попытаться вывести Васи­льева из равновесия.