ТЕРРОРИСТ-ОДИНОЧКА ВЫБРАЛ ДОРОГУ К ХРАМУ
Перед массовым расстрелом возле церкви в Кизляре он принес присягу террористической организации
Воскресная трагедия в дагестанском Кизляре обрастает новыми подробностями. Во-первых, ответственность за убийство мирных граждан уже взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. А Халил Халилов, расстрелявший у храма восемь женщин, еще недавно был вполне адекватным молодым человеком.
Как рассказала «МК» пресс-секретарь главы администрации Кизлярского района Эс Салихова, Халил Халилов выглядел адекватным и уж точно не душевнобольным. «Говорят, что он был женат, но это не так. У него не было супруги. В мае ему исполнилось 23 года. Люди, которые были с ним знакомы, в один голос говорят, что он был нормальным молодым человеком. Вероятнее всего, над ним очень хорошо поработали террористы», — рассказала она.
Версию о причастности Халилова к террористической структуре косвенно подтверждают показания очевидцев: перед самым нападением молодой человек выкрикивал религиозные воззвания. Появилась и запись его видеообращения, на котором мужчина в балаклаве сидит на полу и зачитывает текст присяги, в котором упоминается имя лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Рядом у стены стоит ружье и нож, а на стене — флаг террористической организации.
По словам Салиховой, экстремист действительно размещал видеоролик в соцсетях, в которых «признавался в симпатиях к террористам». При этом в центральной мечети поселка стрелок не появлялся, но, скорее всего, посещал специальные места, в которых собираются сторонники радикального течения, «не имеющие к религии никакого отношения». «Они здесь (в Кизлярском районе) создают какие-то общества и назначают места сборищ, скорее всего, именно там, путая цитаты из Корана и не понимая значения слов, ему объясняли, что мы неправильно живем», — сообщила представитель главы горадминистрации.
Выяснилось, что стрелок только чудом не убил гораздо большее число народа. В Кизляре на площади в этот день проходило масштабное мероприятие — Масленица. Халилов оставил машину и пешком пошел к храму, где проходило богослужение. «Там находилось около 30 человек, когда прихожане увидели его, то сразу поняли, что его цель — убить. Они резко закрыли двери, а Халилов начал стрелять по людям, которые не успели спрятаться», — говорит Салихова. Кстати, информация о том, что с Халиловым в тот день была какая-то женщина, не подтвердилась. Все свидетели уверяют, что он был один.
Согласно официальным данным, «кизлярский стрелок» проживал в селе Рассвет Тарумовского района, но, как выяснил «МК», там он прописался всего месяц назад. Вот что пояснили «МК» в сельсовете: «Халилов периодически навещал родителей. В селе, конечно, сейчас судачат об этом. Его не так давно видели в магазине, он что-то там покупал, но ведь на лбу же у человека не написано, что он собирается людей расстреливать. Никто ничего не заподозрил». А родился Халилов в селе Кидеро Кизлярского района. Однако, по словам директора Кидеринской школы, общеобразовательное учреждение по месту жительства он не посещал.
* * *
Одной из первых жертв террориста стала Ирина Мелькомова. Ее хорошо знал весь приход — малоимущая женщина практически жила при храме, там она время от времени просила милостыню. Сейчас можно точно говорить о том, что женщина совершила геройский поступок — именно она бросилась на вооруженного человека и тем самым спасла многим жизнь.
— У нее были с собой какие-то сумки с пожитками, она стала ими его бить, кричать, чтобы отвлечь от прихожан. Неизвестный развернулся и прямо в упор застрелил Ирину выстрелом в грудь, — рассказали местные жители.
Именно из-за этой заминки, которая стоила Ирине жизни, прихожане успели закрыть двери храма.
По словам настоятеля Свято-Георгиевского собора Кизляра Павла Каликина, погибшая женщина была бедной, но очень доброй.
— Те, кто постоянно ходит в этот храм, часто встречали ее у входа. Бывало, встречали ее и в городе. Мы знали, как ее зовут, всегда здоровались, помогали, чем могли. Ирина была очень добрым и светлым человеком, несмотря на то, что жизнь ее была полна трудностей.
Еще одной жертвой террориста стала Вера Моргунова. Женщина когда-то работала в районной администрации, возглавляла совет ветеранов и была постоянной прихожанкой храма. Вместе с ней у храма погибла и ее сестра — заслуженный врач Республики Дагестан, известный в городе врач-кардиолог, 70-летняя Людмила Щербакова.
— Людмила Георгиевна — врач с 40-летним стажем. После окончания интернатуры с 1975 года работала в Кизлярской центральной городской больнице. Потом она была переведена на должность участкового терапевта в городскую поликлинику Кизляра, — рассказывает начальник отдела кадров районной поликлиники Светлана Рыбалкина. — Участок Людмилы Георгиевны был одним из лучших и в поликлинике, да и в городе. В 2009 году она была награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Дагестан», а в 2011 году получила звание заслуженного врача республики. Она была искренним и верующим человеком. Сейчас в фойе поликлиники в память о ней горят свечи. Люди подходят к ее портрету и плачут. Всем очень больно. Это очень тяжело…
У Людмилы Щербаковой остались две дочери, три внука. Много времени посвящала она своей семье, все вместе родные ездили в паломнические поездки. Одной из последних была поездка на Соловецкие острова.
Постоянная прихожанка храма 45-летняя Надежда Терлиян также оказалась на пути террориста. Погибшая возглавляла епархиальную паломническую службу и организовывала все паломнические поездки в приходе.
59-летняя Вера Блинникова родилась в Астрахани, но вторая половина ее жизни прошла в Кизляре, здесь она работала на местном заводе. На пенсии женщина, как и многие, посвящала себя дому, внукам, увлекалась кулинарией. Прихожанкой храма была с 2015 года. У женщины остались сын и дочь, которые проживали в других городах. На своей страничке в соцсети женщина оставила такую запись: «Я просто так желаю вам добра, любому, кто читает эти строчки. Чтоб было настроение с утра, чтобы любили сыновья и дочки».
Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ, Дарья ФЕДОТОВА.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В связи с недавними антикоррупционными операциями в Дагестане невольно возник вопрос: не могло ли нападение стрелка быть инициировано каким-нибудь потревоженным кланом, который пожелал продемонстрировать свою власть.
Артур АТАЕВ, эксперт по Северному Кавказу:
— Антикоррупционная кампания в Дагестане у многих ассоциируется с русскими, московскими и даже имперскими назначениями. Но даже самые агрессивные салафиты и ваххабиты, которые раньше говорили, что выстроенный в республике режим плох, потому что у власти стоят «неверные», сейчас замолчали. Лишь последователи так называемых «мединских студентов» считают, что начавшаяся под руководством Владимира Васильева зачистка приведет только к еще большему негативу. Но никто из них не призывает к сопротивлению.
Скорее всего, бойня возле храма стала делом рук религиозного фанатика-одиночки, которых хватает в Дагестане. Несмотря на то что силы ИГИЛ практически полностью разгромлены в Сирии и Ираке, они успешно перекочевывают в Интернет. Если раньше 25% его сторонников сидели в социальных сетях, а 75% воевали на фронте, то теперь пропорция изменилась с точностью до наоборот. Члены организации пытаются закрепить за собой определенную нишу в Сети, заодно выбив оттуда конкурирующие структуры.
Вместе с тем нужно учитывать специфику Кизлярского района. Там никогда не было серьезной террористической активности. Нападение на прихожан православного храма может быть использовано как провокация для стравливания русского населения Кизляра, которое составляет порядка 46%, с местными дагестанцами. К тому же в последнее время там наметился рост православия: за церквями стали лучше ухаживать, увеличивается приход и так далее. И, конечно, нападение может быть использовано для того, чтобы попытаться вывести Васильева из равновесия.
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