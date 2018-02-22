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Зинаида Гречаный: «Стране нужен хозяин!»

Зинаида Гречаный: «Стране нужен хозяин!»
22 февраля
00:00 2018
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Расширение полномочий президента позволит изменить ситуацию в Молдове

Председатель Партии социалистов поблагодарила команду ПСРМ за проведение Дней политического информирования граждан 17 и 18 февраля. Эти дни были посвящены работе по информированию граждан об особенностях и преимуществах президентской формы правления в Республике Молдова.

Девять лет хаоса

Как отметила на своей странице в соцсети лидер социалистов, нынешняя система управления страной не позволяет оперативно и эффективно реагировать на проблемы, возникающие в стране.

– Последние 9 лет правления бесконечных альянсов превратили политику в хаос. Парламент и правительство работают исключительно в интересах собственных партий. В стране нет хозяина, который готов взять полную ответственность за положение дел. Расширение полномочий всенародно избранного президента позволит изменить ситуацию, – подчеркнула она.

Гречаный также добавила, что 17 и 18 февраля представители ПСРМ продолжили сбор подписей в поддержку президентской республики. В ближайшее время будут представлены результаты работы, которую проводят социалисты в этом направлении.

Молдова – Польша: взаимный интерес

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась 19 февраля с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Республике Молдове Бартоломеем Жданюком.

Во время встречи были  рассмотрены различные вопросы, касающиеся молдо-польских отношений, а также политической и социально-экономической ситуации в Республике Молдова. В частности, Зинаида Гречаный высоко оценила поддержку, которую Польша оказывает Молдове, в том числе финансовую.

Стороны обсудили различные аспекты подготовки к парламентским выборам 2018 года. Зинаида Гречаный подтвердила позицию Партии социалистов по вопросам перехода к президентской республике, а также по отказу от создания предвыборных политических коалиций.

В заключение была выражена обоюдная готовность к продолжению дискуссий по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес.

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