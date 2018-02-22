ДЕНЬГИ ПОПАЛИ В СЕКОНД-ХЭНД
Тщательнее надо следить за своими вещами — иначе можно лишиться приличных денег. Впрочем, мир не без честных людей. Это доказала история, случившаяся в Дании.
Как рассказывает Associated Press, датский волонтер, работавший в благотворительном магазине, торгующем товарами секонд-хэнд, обнаружил в кармане пальто, которое он собирался выставлять на продажу, крупную сумму, эквивалентную $8284.
Йенс Эрик Кристенсен рассказал прессе, что это женское пальто было в сумке вместе с другими вещами, оставленной в контейнере магазина близ Сорё, в 80 км от Копенгагена.
Как Кристенсен поведал газете Dagbladet Ringsted og Sjaellandske, он проверял целостность пуговиц, молний и карманов пальто, когда обнаружил пачку денег (это были купюры евро). Он был «малость удивлен», но без колебаний позвонил в полицию, чтобы служители закона нашли, кому принадлежало отданное на благотворительность пальто.
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