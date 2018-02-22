Тщательнее надо следить за сво­ими вещами — иначе можно лишить­ся приличных денег. Впрочем, мир не без честных людей. Это доказала история, случившаяся в Дании.

Как рассказывает Associated Press, датский волонтер, работавший в благо­творительном магазине, торгующем това­рами секонд-хэнд, обнаружил в кармане пальто, которое он собирался выставлять на продажу, крупную сумму, эквивалент­ную $8284.

Йенс Эрик Кристенсен рассказал прессе, что это женское пальто было в сумке вместе с другими вещами, остав­ленной в контейнере магазина близ Сорё, в 80 км от Копенгагена.

Как Кристенсен поведал газете Dagbladet Ringsted og Sjaellandske, он проверял целостность пуговиц, молний и карманов пальто, когда обнаружил пач­ку денег (это были купюры евро). Он был «малость удивлен», но без колебаний по­звонил в полицию, чтобы служители за­кона нашли, кому принадлежало отданное на благотворительность пальто.