Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телекомпании НТВ

О перспективах урегулирования приднестровского конфликта, от­ношениях с Западом, присутствии в Молдове НАТО, возможностях уличных беспорядков и многом другом шла речь в интервью пре­зидента Молдовы корреспонденту НТВ Ираде Зейналовой

Право на самоопределение

— В деле урегулирования приднестров­ского конфликта начинать нужно с того, что Молдова – нейтральное государство. Нуж­но дать жителям Приднестровья право на самоопределение, как это установлено для Гагаузии, в случае изменения политического статуса Молдовы. Это основа, но нужно на­ходить и другие рычаги. Далее необходимо разработать статус Приднестровья в со­ставе единой Молдовы. Я на разных этапах говорил о федеральном устройстве госу­дарства, и я от этой идеи не отказываюсь. Нужно оставить региону все атрибуты госу­дарственности – и парламент, и президен­та, и гимн, и флаг. Я знаю, что очень многие жители Приднестровья хотят объединения, и очень надеюсь, что в 2019 году это окно воз­можностей откроется. Да, оно будет не очень широким, но оно будет. В решении этого во­проса очень важно, чтобы свою долю полити­ческого успеха увидели все игроки. Конечно, без России решение проблемы невозможно. Должна участвовать и Европа в формате 5+2. Общаясь с представителями Евросоюза, Со­вета Европы, я вижу заинтересованность их в разрешении этого конфликта.

Вывести людей на улицу опасно

— Среди моих сторонников есть настрое­ния: нужно выходить на улицу и отстаивать свою правоту там. Но это очень опасно, по­тому что желающих спровоцировать взрыв много. Да, год будет очень непростой. С одной стороны, Запад, который не хочет терять здесь влияние, на этом играет пра­вящее большинство. Но я говорил не раз и повторю: мы обречены иметь хорошие от­ношения со всеми. Мы будем добиваться возвращения стратегического партнерства с Россией по всем параметрам, потому что иначе нам не выжить, не решить свои эко­номические, социальные и политические (в частности, с Приднестровьем) проблемы. Думаю, и на Западе это понимают. В февра­ле у меня намечен визит в Брюссель, и мы будем это обсуждать.

Народ за нейтралитет

— Надеюсь, в Евросоюзе, в Европе в целом не хотят дестабилизации ситуации в Молдове, и есть здравомыслящие люди, ко­торые понимают, что здесь нужна стабиль­ность. А для этого нужно понимать, чего хо­чет народ – нейтралитета, а не НАТО. Очень многие на Западе надеялись, что Додон в течение года поменяет свою позицию, как часто поступали политики в нашем регионе. Я свою позицию, которую заявил на пре­зидентских выборах, не менял и не меняю. Для меня принципиальны несколько вещей, не подлежащих обсуждению. Во-первых, со­хранение государственности: никакого объе­динения с Румынией, у нас молдавский язык, молдавская история, и этого хочет большин­ство жителей Молдовы. Второе – нейтрали­тет. Народ не хочет видеть здесь НАТО. По­тому что НАТО – это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то ба­талий. В-третьих – православные ценности. 98% населения исповедуют православие, и нашу церковь нам нужно сохранить. Четвер­тое – стратегическое партнерство с Росси­ей, это залог и гарантия сохранения молдав­ской государственности. От этих позиций я никогда не откажусь, что бы ни говорили в Брюсселе или Вашингтоне.

Терпение Запада заканчивается

— В Европе видят, что происходит. Поэ­тому в конце прошлого года там останови­ли несколько траншей финансовой помощи правительству. В этом отношении ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Если раньше на Западе безоговорочно верили любому заявлению из Кишинева, сейчас все больше европейских чиновников пони­мают, что не всегда те, кто называют себя проевропейцами, таковыми на самом деле являются. Терпение Запада, раньше руко­водствовавшегося принципом «Сукин сын, но наш», – заканчивается. Под европейски­ми флагами растет коррупция, нищета. Это бьет ведь и по имиджу Запада. Поэтому за последние семь-восемь лет поддержка на­селением курса на евроинтеграцию упала в два раза. Народ ведь все видит. А если За­пад будет продолжать это терпеть, доверие к российскому вектору и России будет не 60%, а 80% через несколько лет. Я уверен, что мы добьемся стратегического партнерства с Россией, но проблема в том, что мы теря­ем время и людей. Нужно действовать как можно быстрее, и отправной точкой станут нынешние парламентские выборы.

В душе я – евразиец

— Думаю, самое важное в преддверии парламентских выборов и после них – чтобы мы все (политики разного толка) попытались найти общий язык в интересах молдавской государственности. Да, я в душе евразиец, и не скрываю этого, я как экономист пони­маю, где наша выгода, поэтому меня не пе­реубедить. И есть сторонники европейской интеграции, которых тоже переубедить не удастся. Но вместе мы должны найти что-то общее, что отвечает интересам Молдовы. Это и должно стать основой для нашего воз­можного диалога с новыми политиками.

А приспешникам Плахотнюка из правя­щей коалиции я стараюсь объяснить, что для них все скоро кончится. Потому что опыт сви­детельствует: Запад всегда сдавал тех, кого использовал в своей политической борьбе. Так произойдет и в Молдове. И попытка понра­виться Западу за счет антироссийских комари­ных уколов повредит не России, а Молдове.

Мы идем по лезвию ножа

— Если я вступил на этот путь, свою по­зицию менять не буду. Во главе угла должен быть национальный интерес. Если что-то не выгодно стране, даже если это нравится Ва­шингтону, Брюсселю или еще кому-то, я эту позицию продвигать не буду.

У меня за спиной нет ни армии, ни поли­ции, все силовые структуры контролируются правящим большинством. Единственное, что у меня есть, – доверие граждан Молдовы, и я им очень дорожу. Мы проходили разные этапы. Я хорошо помню попытку государ­ственного переворота 7 апреля 2009 года, когда подожгли здания парламента и пре­зидентуры. И я понимаю, что риск есть. Но у меня нет альтернативы. Лечь под Запад в ущерб интересам Молдовы – невозможно. Да, мы идем по лезвию ножа. Есть очень много недоброжелателей и на Западе и, к сожалению, на Востоке. И нам приходится все это учитывать. Но я уверен, что шансы не упустить ситуацию, сохранить баланс у нас есть, и надеюсь, после выборов мы это юридически оформим в виде парламентско­го большинства.

P.S. Пока материал готовился к печати, в Молдову не пустили еще одну российскую съемочную группу – на этот раз телеканала RTVI. Все с той же формулировкой: «Не смог­ли подтвердить цель своего визита». И это несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита.

По этому поводу пресс-секретарь главы государства Ион Чебан дал такой коммента­рий на своей странице в социальной сети: «Выражаем возмущение очередным фак­том выдворения журналистов с территории Республики Молдова и препятствия нор­мальной работе СМИ на территории нашей страны. Договорились, что президент Ре­спублики Молдова Игорь Додон даст интер­вью телеканалу RTVI в ближайшее время». Противостояние правящего большинства с главой государства продолжается.

Подготовила Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.

В ТЕМУ: Согласно опросу «Барометр общественного мнения» за ноябрь 2017 года, наибольшим доверием населения пользуются православная церковь, а также президентура, наименьшим – правительство и парла­мент.

«Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным го­сударством. Нейтралитет Молдовы поддерживает подавляющее большинство населения страны. Народ Молдовы стремится к миру и не хочет превращать свою страну в зону геополитического и тем более военного противостояния.

Решение правительства Молдовы об открытии офиса НАТО является очеред­ным антиконституционным актом правящего режима, логическим продолжением политики игнорирования нейтралитета страны и воли большинства ее граждан, очередным шагом, направленным на разрыв партнерских отношений Молдовы с Россией».

Из заявления Партии социалистов

Опрос Ассоциации социологов и демографов Молдовы в период со 2 по 18 января 2018 года свидетельствует: Игорь Додон остается политиком с самым высоким рейтингом доверия у населения в стране — 52,9%

«В сегодняшних условиях манипуляций и провокаций нелегитимного прав­ления, а также злоупотребления Конституцией, только ясная и твердая позиция главы государства может защитить интересы граждан Республики Молдова и всего государства.

Партия социалистов категорически осуждает посягательство нелегитимной власти на свободу граждан Республики Молдова в получении информации, кото­рое вступает в противоречие с национальными и международными документами о защите прав человека.

Последние действия правящего режима в очередной раз подтвердили пра­воту позиции Партии социалистов: единственная возможность для всенародно избранного президента реализовать волю избравших его граждан страны – это переход к президентской форме правления».

Из заявления ПСРМ

«Большинство населения (77,4%) считает, что направление, в котором раз­вивается ситуация в Молдове, является неверным. Доля тех, кто придерживается такого мнения, увеличилась на 13 процентных пунктов по сравнению с результа­тами исследования, проведённого весной этого года».

Опрос «Барометр общественного мнения», ноябрь 2017 года

«Партия социалистов выступает категорически против изменения статьи 13 Конституции РМ, которая провозглашает молдавский язык государственным языком Республики Молдова.

ПСРМ считает действия Конституционного суда вне закона, нарушающими демократические принципы, подрывающими национальный суверенитет. Право принимать решения подобного рода принадлежит только всему народу на обще­национальном референдуме.

Однако Конституционный суд, который в последнее время выполняет откро­венные заказы правящего большинства, пошел против воли народа. Его действия вписываются в логику поведения клана, захватившего власть, и, по сути, продви­гают насильно навязываемую стране повестку, итогом выполнения которой они хотят сделать ликвидацию РМ как независимого и суверенного государства».

Из заявления ПСРМ