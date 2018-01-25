Игорь Додон: Я не хочу, чтобы граждане Молдовы были пушечным мясом
Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телекомпании НТВ
О перспективах урегулирования приднестровского конфликта, отношениях с Западом, присутствии в Молдове НАТО, возможностях уличных беспорядков и многом другом шла речь в интервью президента Молдовы корреспонденту НТВ Ираде Зейналовой
Право на самоопределение
— В деле урегулирования приднестровского конфликта начинать нужно с того, что Молдова – нейтральное государство. Нужно дать жителям Приднестровья право на самоопределение, как это установлено для Гагаузии, в случае изменения политического статуса Молдовы. Это основа, но нужно находить и другие рычаги. Далее необходимо разработать статус Приднестровья в составе единой Молдовы. Я на разных этапах говорил о федеральном устройстве государства, и я от этой идеи не отказываюсь. Нужно оставить региону все атрибуты государственности – и парламент, и президента, и гимн, и флаг. Я знаю, что очень многие жители Приднестровья хотят объединения, и очень надеюсь, что в 2019 году это окно возможностей откроется. Да, оно будет не очень широким, но оно будет. В решении этого вопроса очень важно, чтобы свою долю политического успеха увидели все игроки. Конечно, без России решение проблемы невозможно. Должна участвовать и Европа в формате 5+2. Общаясь с представителями Евросоюза, Совета Европы, я вижу заинтересованность их в разрешении этого конфликта.
Вывести людей на улицу опасно
— Среди моих сторонников есть настроения: нужно выходить на улицу и отстаивать свою правоту там. Но это очень опасно, потому что желающих спровоцировать взрыв много. Да, год будет очень непростой. С одной стороны, Запад, который не хочет терять здесь влияние, на этом играет правящее большинство. Но я говорил не раз и повторю: мы обречены иметь хорошие отношения со всеми. Мы будем добиваться возвращения стратегического партнерства с Россией по всем параметрам, потому что иначе нам не выжить, не решить свои экономические, социальные и политические (в частности, с Приднестровьем) проблемы. Думаю, и на Западе это понимают. В феврале у меня намечен визит в Брюссель, и мы будем это обсуждать.
Народ за нейтралитет
— Надеюсь, в Евросоюзе, в Европе в целом не хотят дестабилизации ситуации в Молдове, и есть здравомыслящие люди, которые понимают, что здесь нужна стабильность. А для этого нужно понимать, чего хочет народ – нейтралитета, а не НАТО. Очень многие на Западе надеялись, что Додон в течение года поменяет свою позицию, как часто поступали политики в нашем регионе. Я свою позицию, которую заявил на президентских выборах, не менял и не меняю. Для меня принципиальны несколько вещей, не подлежащих обсуждению. Во-первых, сохранение государственности: никакого объединения с Румынией, у нас молдавский язык, молдавская история, и этого хочет большинство жителей Молдовы. Второе – нейтралитет. Народ не хочет видеть здесь НАТО. Потому что НАТО – это война. Я не хочу, чтобы молдавский народ был пушечным мясом для каких-то геополитических игр, каких-то баталий. В-третьих – православные ценности. 98% населения исповедуют православие, и нашу церковь нам нужно сохранить. Четвертое – стратегическое партнерство с Россией, это залог и гарантия сохранения молдавской государственности. От этих позиций я никогда не откажусь, что бы ни говорили в Брюсселе или Вашингтоне.
Терпение Запада заканчивается
— В Европе видят, что происходит. Поэтому в конце прошлого года там остановили несколько траншей финансовой помощи правительству. В этом отношении ситуация немного изменилась в лучшую сторону. Если раньше на Западе безоговорочно верили любому заявлению из Кишинева, сейчас все больше европейских чиновников понимают, что не всегда те, кто называют себя проевропейцами, таковыми на самом деле являются. Терпение Запада, раньше руководствовавшегося принципом «Сукин сын, но наш», – заканчивается. Под европейскими флагами растет коррупция, нищета. Это бьет ведь и по имиджу Запада. Поэтому за последние семь-восемь лет поддержка населением курса на евроинтеграцию упала в два раза. Народ ведь все видит. А если Запад будет продолжать это терпеть, доверие к российскому вектору и России будет не 60%, а 80% через несколько лет. Я уверен, что мы добьемся стратегического партнерства с Россией, но проблема в том, что мы теряем время и людей. Нужно действовать как можно быстрее, и отправной точкой станут нынешние парламентские выборы.
В душе я – евразиец
— Думаю, самое важное в преддверии парламентских выборов и после них – чтобы мы все (политики разного толка) попытались найти общий язык в интересах молдавской государственности. Да, я в душе евразиец, и не скрываю этого, я как экономист понимаю, где наша выгода, поэтому меня не переубедить. И есть сторонники европейской интеграции, которых тоже переубедить не удастся. Но вместе мы должны найти что-то общее, что отвечает интересам Молдовы. Это и должно стать основой для нашего возможного диалога с новыми политиками.
А приспешникам Плахотнюка из правящей коалиции я стараюсь объяснить, что для них все скоро кончится. Потому что опыт свидетельствует: Запад всегда сдавал тех, кого использовал в своей политической борьбе. Так произойдет и в Молдове. И попытка понравиться Западу за счет антироссийских комариных уколов повредит не России, а Молдове.
Мы идем по лезвию ножа
— Если я вступил на этот путь, свою позицию менять не буду. Во главе угла должен быть национальный интерес. Если что-то не выгодно стране, даже если это нравится Вашингтону, Брюсселю или еще кому-то, я эту позицию продвигать не буду.
У меня за спиной нет ни армии, ни полиции, все силовые структуры контролируются правящим большинством. Единственное, что у меня есть, – доверие граждан Молдовы, и я им очень дорожу. Мы проходили разные этапы. Я хорошо помню попытку государственного переворота 7 апреля 2009 года, когда подожгли здания парламента и президентуры. И я понимаю, что риск есть. Но у меня нет альтернативы. Лечь под Запад в ущерб интересам Молдовы – невозможно. Да, мы идем по лезвию ножа. Есть очень много недоброжелателей и на Западе и, к сожалению, на Востоке. И нам приходится все это учитывать. Но я уверен, что шансы не упустить ситуацию, сохранить баланс у нас есть, и надеюсь, после выборов мы это юридически оформим в виде парламентского большинства.
P.S. Пока материал готовился к печати, в Молдову не пустили еще одну российскую съемочную группу – на этот раз телеканала RTVI. Все с той же формулировкой: «Не смогли подтвердить цель своего визита». И это несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита.
По этому поводу пресс-секретарь главы государства Ион Чебан дал такой комментарий на своей странице в социальной сети: «Выражаем возмущение очередным фактом выдворения журналистов с территории Республики Молдова и препятствия нормальной работе СМИ на территории нашей страны. Договорились, что президент Республики Молдова Игорь Додон даст интервью телеканалу RTVI в ближайшее время». Противостояние правящего большинства с главой государства продолжается.
Подготовила Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
В ТЕМУ: Согласно опросу «Барометр общественного мнения» за ноябрь 2017 года, наибольшим доверием населения пользуются православная церковь, а также президентура, наименьшим – правительство и парламент.
«Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством. Нейтралитет Молдовы поддерживает подавляющее большинство населения страны. Народ Молдовы стремится к миру и не хочет превращать свою страну в зону геополитического и тем более военного противостояния.
Решение правительства Молдовы об открытии офиса НАТО является очередным антиконституционным актом правящего режима, логическим продолжением политики игнорирования нейтралитета страны и воли большинства ее граждан, очередным шагом, направленным на разрыв партнерских отношений Молдовы с Россией».
Из заявления Партии социалистов
Опрос Ассоциации социологов и демографов Молдовы в период со 2 по 18 января 2018 года свидетельствует: Игорь Додон остается политиком с самым высоким рейтингом доверия у населения в стране — 52,9%
«В сегодняшних условиях манипуляций и провокаций нелегитимного правления, а также злоупотребления Конституцией, только ясная и твердая позиция главы государства может защитить интересы граждан Республики Молдова и всего государства.
Партия социалистов категорически осуждает посягательство нелегитимной власти на свободу граждан Республики Молдова в получении информации, которое вступает в противоречие с национальными и международными документами о защите прав человека.
Последние действия правящего режима в очередной раз подтвердили правоту позиции Партии социалистов: единственная возможность для всенародно избранного президента реализовать волю избравших его граждан страны – это переход к президентской форме правления».
Из заявления ПСРМ
«Большинство населения (77,4%) считает, что направление, в котором развивается ситуация в Молдове, является неверным. Доля тех, кто придерживается такого мнения, увеличилась на 13 процентных пунктов по сравнению с результатами исследования, проведённого весной этого года».
Опрос «Барометр общественного мнения», ноябрь 2017 года
«Партия социалистов выступает категорически против изменения статьи 13 Конституции РМ, которая провозглашает молдавский язык государственным языком Республики Молдова.
ПСРМ считает действия Конституционного суда вне закона, нарушающими демократические принципы, подрывающими национальный суверенитет. Право принимать решения подобного рода принадлежит только всему народу на общенациональном референдуме.
Однако Конституционный суд, который в последнее время выполняет откровенные заказы правящего большинства, пошел против воли народа. Его действия вписываются в логику поведения клана, захватившего власть, и, по сути, продвигают насильно навязываемую стране повестку, итогом выполнения которой они хотят сделать ликвидацию РМ как независимого и суверенного государства».
Из заявления ПСРМ
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