Дети-убийцы и взрослые-дураки

Двое подростков с ножами в Перми и один подросток с топо­ром в Улан-Удэ пришли в свои школы, чтобы убивать. То, что никто не погиб, — случайность. А вот то, что дети пришли убивать кого попало, — закономерность. Потому что в школах уже стре­ляли, резали, но ничего всерьёз сделано не было.

Мы не знаем, как правильно определить действия взрослых: властей, учителей, роди­телей. То ли они искренне не понимают, что происходит, то ли притворяются непонимаю­щими. Ведь проще всего ужасаться, делать большие глаза, отдавать немедленные бес­смысленные распоряжения.

Для взрослых, особенно для начальни­ков, важнее всего «принять срочные меры», чтобы отчитаться, показать рвение, пока вы­сокая комиссия летит из Москвы, чтобы, при­летев на место трагедии, делать то же самое: отдавать бессмысленные распоряжения.

Ещё кровь не замыли в школьном кори­доре, а руководство Улан-Удэ уже приказало: первое — усилить охрану школ; второе — в каждой школе должен быть психолог.

И по всей России пошли из Москвы те же самые команды: усилить охрану и обеспечить психологами те школы, где их пока нет.

Эта показная забота не решит проблем и вряд ли кого-то спасёт.

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Мои собеседники — высокие специа­листы в своём деле: заведующий кафе­дрой нейро- и патопсихологии МГУ им. Ломоносова, профессор, доктор пси­хологических наук Александр Тхостов и заведующий судебно-психологической лабораторией Московского областного центра судебно-психиатрической экс­пертизы, доктор психологических наук Виктор Гульдан.

А.М. Что даст усиление охраны?

ГУЛЬДАН. Реальное усиление охраны не остановит подростков-убийц. Просто они перенесут свои действия за пределы школы, за забор.

А.М. Что значит «реальное усиле­ние»? Прозвон рамкой металлоискателя? Но ключи, телефон, нож звенят одинако­во. Обыск каждого?

ГУЛЬДАН. Невозможно. В больших шко­лах учатся сотни детей. Вообразите неверо­ятную толпу у входа за пять минут до звонка. Сколько это займёт времени? Сколько дети будут стоять на морозе?

ТХОСТОВ. Вообще-то директор и учите­ля знают, кто из учеников опасен. Случается, что девочки не уступают в жестокости маль­чикам. Среди младшеклассников, кажется, поножовщины не бывает никогда. Можно их не обыскивать.

А.М. Если старший попросит млад­шего пронести что-нибудь режущее, вряд ли младший сможет отказаться. Давай­те про вашу епархию — про немедленное обеспечение всех школ психологами. Где их взять и какова будет их квалификация? Причинят они пользу или вред?

ТХОСТОВ. У нас всегда спохватываются, когда что-то происходит. У нас всегда одно желание: всё сделать за 24 часа. Психологи в школах, безусловно, необходимы. И везде в мире они есть. Но за два дня они не поя­вятся. Ни завтра, ни через год, ни через два. Если у государства есть на это реальные пла­ны, нужна долгая работа, а не сиюминутная кампанейщина. Нужны тысячи психологов, а их нет и взять негде. Формально выпускают много, но какого качества? Кто их учит?

ГУЛЬДАН. В Москве есть хорошие фа­культеты, но в целом по стране… В 1970-е годы советские вузы выпускали 150 психоло­гов в год. Сейчас ежегодно диплом психолога получают тысячи людей. И чем хуже вуз, тем больше вероятность, что в нём есть факуль­тет психологии.

А.М. Как бы вы определили число от­носительно хороших психологов?

ГУЛЬДАН. На наш взгляд, профессио­нально пригодных — 10 процентов. Полно­стью непригодных — 30 процентов. Осталь­ные 60% в лучшем случае безвредны. Плохой психолог — не безвреден, он не пустое ме­сто. Плохой психолог калечит и детей, и ро­дителей (если они к нему придут).

ТХОСТОВ. Кроме того, нигде в мире ди­плом психолога недостаточен для работы, в том числе — в школе. Такой диплом всего лишь даёт право сдать экзамен на лицензию. Очень сложный экзамен. И только тот, кто сдал его, допускается к работе с детьми.

ГУЛЬДАН. В 1990-е в России Министер­ство образования решило, что в школе долж­ны быть психологи. Где ж их было взять?

ТХОСТОВ. Их сделали из учителей. Это была огромная ошибка. Послали обычных учителей на переподготовку. Девять меся­цев — и они стали психологами. И работают до сих пор. А результат мы видим.

ГУЛЬДАН. На школу в тысячу учеников одного психолога мало. Нужен психолог в младшие классы и другой — в старшие. По­тому что дети в 7–8 лет и дети в 14–15 — это огромная разница, это совершенно разные проблемы, требующие разной компетенции, других знаний и навыков. Сейчас психолог в каком-то смысле «сопровождает» неуспеш­ных учеников. А речь о совсем других про­блемах — о конфликтах, о работе с группами риска. Вдобавок нужны психологи, которые занимаются профилактикой насилия, нарко­мании. Нужен не только детский психолог, но и медицинский. Нужен клинический психолог, потому что обычный не устранит проблем. То есть в каждой школе нужна психологическая служба.

ТХОСТОВ. Очередная иллюзия: если в школе появится психолог, то проблемы ре­шатся. Это всё равно, что думать: если у нас будут хорошо работать полиция и суд, то не будет воров, насильников, убийц. Значит, речь идёт не о том, что психологи устранят все неприятности, а о том, что они помогут сдержать нарастающие тяжёлые и жесто­кие проблемы. Но кровавые случаи, увы, всё равно будут.

ГУЛЬДАН. Сейчас во всех следствен­ных изоляторах есть психологи, которые пишут характеристики на поступивших арестантов. Это немыслимая халтура и со­вершенно бессмысленная трата государ­ственных средств. Реальная психологиче­ская служба школы должна контактировать с врачами, с полицией, с педагогами, ди­рекцией, с родителями, с органами соцо­беспечения.

А.М. Сколько же на всё это надо пси­хологов?

ТХОСТОВ. Психолог должен занимать­ся не всеми, а только проблемными детьми. Ребенка, у которого всё нормально, трогать без нужды не надо. Речь о том, чтобы выявить тех, у кого ненормально. Их пока не 100 про­центов. Но уже скоро проблемных будет 50 процентов.

А.М. Вы пошутили?

ТХОСТОВ. Нет.

А.М. Почему так растёт число про­блемных?

ГУЛЬДАН. Сейчас в моду входит ин­клюзивное обучение. Это такая гуманная идея, что все дети (какие бы проблемы у них ни были) должны учиться вместе. Пре­жде ребенок с умственной отсталостью, с психопатическим поведением, агрессив­ностью, повышенной возбудимостью, на­рушением внимания обучался отдельно. А теперь генеральная линия: всех учить вме­сте. Это очень гуманно, но благими наме­рениями вымощен путь в ад. Потому что те люди, которые за это ратуют, не понимают, как в реальности работают учителя. Если в классе будет два таких проблемных ре­бенка и 25 обычных детей, то что будет де­лать учитель? Кем он должен заниматься? Либо теми, либо этими. Идея прекрасная: воспитывать в школьниках толерантность, сочувствие. Да, это мы в какой-то степени сделаем. А задача обучения будет решена? Или она уже отменена?

А.М. Выходит, и одного проблемно­го достаточно, чтобы учитель зациклился именно на нём.

ТХОСТОВ. Конечно. Иначе он будет не­прерывно мешать. Если он тихий, учитель мо­жет его игнорировать. А если он буйный?

ГУЛЬДАН. Увеличивается число детей с раздражительностью, плохой памятью, бы­строй утомляемостью и число так называе­мых «десоциализированных» — не способных адаптироваться в классе в силу психических отклонений. Эти дети требуют специального медико-психологического сопровождения. Поэтому в штате школы кроме обычного психолога должен быть клинический (меди­цинский) психолог. И у школы должны быть рычаги, которые позволяют особо сложных детей удалять.

ТХОСТОВ. Таких рычагов нет. А лечить такого ребенка или нет — решают родители. А родители бывают невежественные, равно­душные, уверенные, что всё в порядке. А в результате у бедного учителя нет инструмен­та, чтобы справиться с этой проблемой.

ГУЛЬДАН. И у школы такого инструмен­та нет, чтобы выгнать какого-то агрессивно­го, который каждый день лупит детей, сры­вает уроки. Его обязаны обучать. Но как это сделать?

ТХОСТОВ. История с резнёй, исто­рия с топором — они просто в очередной раз высветили проблему. Нельзя сказать, что психологическая служба в школах у нас плохая. Её просто нет. Вообще нет. Сперва какая-никакая была, но школа живёт на му­ниципальные деньги. Муниципалитеты стали экономить, убрали ставки. На какие средства школа наймёт психолога?

Александр МИНКИН.