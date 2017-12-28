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МК В Кишиневе

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Дорогие друзья!

28 декабря
00:18 2017
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Вы держите в руках последний в уходящем году номер «МК» в Молдове

Мы прожили вместе непростой год, полный проблем, трудностей, порой разочарований. Хотя, положа руку на сердце: каждый год по-своему непрост.

Но ведь были же и радостные моменты: кто-то встретил вторую половинку и создал семью, у кого-то появился наследник, чей-то малыш сделал первые шаги, а чей-то отпрыск стал студентом, кто-то после долгого перерыва увиделся с родными, а кому-то удалось осуществить свою мечту и побывать там, куда давно хотелось съездить…

И, главное – мы провели этот год вместе. Мы – это редакция «МК» в Молдове и вы, уважаемые наши читатели. Мы для себя давно решили, что дружим с вами семьями: с одной стороны дружная журналистская семья «МК», с другой – семья каждого из наших читателей. Нам такая дружба нравится. Вам, судя по письмам и звонкам в редакцию, — тоже.

Мы с любовью делаем каждый номер «МК» в Молдове, а вы внимательно, порой пристрастно, читаете его. И делитесь с нами своими мнениями, далеко не всегда одобрительными. Вы подсказываете нам темы, о которых стоит поговорить, проблемы, которые нуждаются в обсуждении. Мы этому очень рады и за все благодарны. И очень хотим, чтобы такая дружба семьями продолжалась как можно дольше. Верим: хотите этого и вы.

Чтобы так случилось, нужно всего лишь не забыть оформить подписку на  следующий год. Ведь это так прекрасно – постоянно встречаться с друзьями!

Так что увидимся в новом, 2018 году!

Условия подписки на 12-й стр.

 

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