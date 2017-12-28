В парламенте решили «простерилизовать» местное телевидение и радио

В парламентских комиссиях рассматривается новый Кодекс о телевидении и радио. «Зачистив» информационный поток, поступающий из-за рубежа, запретив российские передачи на политические темы, народные избранники решили ввести ограничения и для собственных СМИ.

В проекте нового закона есть много нововведений, но в большинстве своем они представляются несущественными. Например, лицензию на вещание предлагается выдавать на девять лет, а не, как сегодня, на семь. Конечно, название документ получит новое – Кодекс медийных аудиовизуальных услуг. Но все это задумывалось, надо полагать, ради одного – ввести в текст закона понятия пропаганды и дезинформации. Впредь к таковой будут относить все, что можно расценить, как «агрессивная форма подачи информации, построенной на основе слухов, лжи и тенденциозных интерпретаций, с помощью которых манипулируют аудиторией», говорится в проекте. Однако под такое определение, например, можно с легкостью отнести практически все сообщения американских СМИ об участии «русских хакеров» в выборах президента США.

Пропагандой предлагается считать «форму убеждения или распространение некоторых идей с целью влиять на отношение к чему-то и на поведение людей с помощью предвзятой подачи и выборочного отражения событий». Получается, что на все передачи унионистского характера, где рассказывается о том, как хорошо жилось в Бессарабии в 1918-1940 годах и что двум странам вновь необходимо объединиться, можно вешать ярлык «ПРОПАГАНДА». И соответственно, принимать меры, предусмотренные действующим законодательством. Но этого не произойдет, не те люди у власти, и они, скорее всего, будут бороться только с неудобной для них информацией, каковую распространяют альтернативные евро-американо-румынским СМИ.

В подобном законотворчестве есть для правящей коалиции свой резон. Согласно данным последнего социологического исследования в рамках программы «Барометр общественного мнения», граждане Республики Молдова больше всего верят… российским средствам массовой информации – 40% опрошенных. На европейские СМИ ориентированы 37% респондентов, и 30% – на румынские. И это после восьми лет оголтелой европропаганды! Есть еще над чем поработать правящей коалиции.

Александр БОЦ.