Советники Либеральной партии намеревались сократить выплату компенсаций за тепло

В минувшую пятницу, 22 декабря, Муниципальный совет Кишинева принял во втором чтении бюджет на 2018 год. Муниципальный бюджет утвержден по доходам в сумме 3,75 млрд леев, по расходам – 4,49 млрд леев, с дефицитом 290,6 млн леев.

Работать на благо столицы

Глава фракции Партии социалистов в МСК Ион Чебан сказал на заседании совета, что «впервые за 10 лет бюджет принят своевременно. В нем отражены 1236 предложенных обществом проектов, которые внесены по предложению социалистов для финансирования проектирования тротуаров и велосипедных дорожек, а также пешеходной части улицы в жилом квартале Рышкановка».

Ион Чебан напомнил, что в 2017 году социалистам удалось добиться финансирования ремонта детского сада в Колонице, Дома культуры в Вадул-луй-Водэ, строительства стадиона в Криково, ремонта детских садов в Ставченах и Сынджере, строительства водопровода и канализации в Будештах. Кроме того, были благоустроены улицы и газифицированы села Тогатино, Чореску, Бубуечь, Ватра.

«Добились выплаты надбавки в 50% сотрудникам детских садов и школ, проводили встречи с примарами пригородов, чтобы решать многочисленные проблемы от бюджета до транспорта», – пояснил Ион Чебан.

Советник ПСРМ Гайк Вартанян напомнил, что за нынешний год социалисты провели более 50 консультаций, из них свыше 20 публичных слушаний. Получено более 1000 идей на сайтах decide.md и petitia.md.

«Мы работаем над инвестиционной картой Кишинева. Предложили и начали осуществлять проект для установки пандусов, ремонта лифтов. Добились выплаты компенсаций гражданам за оплату счетов по вывозу мусора, за потребленную воду, тепло, пользование общественным транспортом. Также удалось осуществить проекты по установке освещения и детских площадок во дворах», – сказал Гайк Вартанян.

Социалист считает, что в 2018 году необходимо объединиться и вместе работать на благо города, чтобы удалось осуществить как можно больше проектов.

Получателей компенсаций стало больше

Предприятие Termoelectrica и муниципальные советники Либеральной партии намеревались сократить выплату компенсаций за тепло. Согласно их инициативе, предлагалась единая выплата компенсации в размере 500 леев, а не как предусматривает закон – 40% от суммы, указанной в квитанции. Чтобы получить компенсации за тепло, доход на одного члена семьи не должен превышать 3 тыс. леев.

Советник фракции Партии социалистов Евгения Чебан напомнила на заседании мунсовета 22 декабря, что «40 тыс. граждан в прошлом сезоне получили компенсации за поставку тепла, воды и вывоз мусора. Теперь Termoelectrica «вешает лапшу» на уши кишиневцам и пытается вместе с либералами убедить Муниципальный совет проголосовать за инициативу о выплате единой компенсации в размере 500 леев».

«В нынешнем году возникли проблемы с компенсациями, поэтому напоминаю жителям, что они могут получить полагающуюся им выплату», – сказала советник.

Также она потребовала, чтобы Termoelectrica напрямую заключала контракт с кишиневцами.

Напоминаем, именно фракция Партии социалистов в Муниципальном совете расширила список получателей компенсаций за тепло, увеличив минимальный порог дохода на одного члена семьи с 2000 до 3000 леев для тех, кому можно получать компенсации за тепло в размере 40%.