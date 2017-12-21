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В списке кандидатов много фамилий с дурной репутацией

21 декабря
00:11 2017
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Президент страны заявил, что подпишет документ об отставке нынешних министров, но не одобрит новых кандидатов

По словам Игоря Додона, демо­краты решили удивить народ в ка­нун праздников, но он не думает, что граждане оценят этот сюрприз как положительный и приятный.

«В списке кандидатов увидел мно­гие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометиро­вали себя. Некоторые из них проявили и непоследовательность, и непрофес­сионализм, и вызывающий сожаление оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в вице-премьерском кресле», – отметил глава государства.

В связи с этим Игорь Додон заявил, что подпишет отставку нынешних мини­стров, но не одобрит новые кандидату­ры, категорически не приемля предло­жение демократов.

По мнению главы государства, пар­ламентское большинство совершает серьезную ошибку этой так называемой кадровой реформой. «Очевидно, что сейчас правительство становится еще более политизированным. Все шито бе­лыми нитками, четко просматривается алгоритм. А возмущение граждан толь­ко усилится», – подчеркнул президент.

Вместе с тем, Игорь Додон выказал уверенность в том, что граждане по­нимают все подоплеки этого полити­ческого действия и дадут ему соответ­ствующую негативную оценку не только сейчас, но особенно на предстоящих парламентских выборах.

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