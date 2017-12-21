В списке кандидатов много фамилий с дурной репутацией
Президент страны заявил, что подпишет документ об отставке нынешних министров, но не одобрит новых кандидатов
По словам Игоря Додона, демократы решили удивить народ в канун праздников, но он не думает, что граждане оценят этот сюрприз как положительный и приятный.
«В списке кандидатов увидел многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя. Некоторые из них проявили и непоследовательность, и непрофессионализм, и вызывающий сожаление оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в вице-премьерском кресле», – отметил глава государства.
В связи с этим Игорь Додон заявил, что подпишет отставку нынешних министров, но не одобрит новые кандидатуры, категорически не приемля предложение демократов.
По мнению главы государства, парламентское большинство совершает серьезную ошибку этой так называемой кадровой реформой. «Очевидно, что сейчас правительство становится еще более политизированным. Все шито белыми нитками, четко просматривается алгоритм. А возмущение граждан только усилится», – подчеркнул президент.
Вместе с тем, Игорь Додон выказал уверенность в том, что граждане понимают все подоплеки этого политического действия и дадут ему соответствующую негативную оценку не только сейчас, но особенно на предстоящих парламентских выборах.