Дорогие читатели! Вместе с вами мы прожили ещё один напряжённый и интересный год

Он, как и предполагалось, стал для общественно-политической жизни страны во многом драматичным и, увы, разочаровывающим.

Мы очень старались не пропустить для вас ни одного сколько-нибудь значи­мого события, предлагали зачастую диа­метрально противоположные взгляды на происходящее, вместе с вами формирова­ли собственную точку зрения. И, конечно, с особым трепетом ждали вашей, читатель, «обратной связи». Конечно же, нас весьма поддерживает незримое присутствие твор­ческого коллектива московского издания, газеты, которая ещё в девяностых стала одним из столпов рынка СМИ России. «Мо­сковская» часть «МК» в Молдове – это аб­солютно мирового уровня журналистика, с точки зрения тем и подачи материалов.

«Московский комсомолец» сегодня – это огромный международный «конгло­мерат», чьи подписчики и верные читате­ли, помимо регионов России, получают свежие номера газеты более чем в двух десятках стран СНГ и Европы. И вы, живя в нашей маленькой Молдове, с «МК» в руках – всегда на острие самых актуальных про­блем международного масштаба. Вместе с местными новостями и молдавскими геро­ями, наши читатели получают достоверные материалы из области мировой политики, экономики и науки, узнают о новейших веяниях в искусстве и подробностях твор­ческой и частной жизни «селебрити». И всё это – в один день с читателями в Москве, Лондоне, Нью-Йорке или Абу-Даби.

Давайте же и впредь будем вместе.

Если вы по какому-то недоразумению еще не стали читателями «МК» в Молдо­ве и, конечно, друзьями редакции, сде­лать это проще простого: подписаться на «МК» в почтовых отделениях ГП «Posta Moldovei» и «Moldpresa Grup» SRL.