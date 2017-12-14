Олигарх объявлен в розыск
На минувшей неделе войсковая разведка российской армии в Приднестровье отрабатывала действия по захвату «языка»
Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, причем, как днем, так и ночью. Также бойцы имитировали отрыв от главных сил своих подразделений и рейд в глубокий тыл противника.
Некоторые аналитики в Кишиневе предположили: таким образом в Приднестровье отрабатывались вариант захвата в Кишиневе Влада Плахотнюка и переправка его в Москву. Напомним, в Басманный суд поступило ходатайство от Следственного комитета о задержании председателя Демпартии, который обвиняется в совершении убийства более двух человек с особой жестокостью в составе организованной группы. Подробности не раскрываются. Можно предположить: Плахотнюк уже давно знал о том, что в Российской Федерации против него намерены возбудить уголовное дело, поэтому более полугода назад олигарх написал заявление об отказе от гражданства РФ.
Неприятное известие из Москвы застало координатора правящей коалиции в Вашингтоне. Поэтому комментировал возбуждение уголовного дела против шефа премьер-министр. «Я тоже видел эти новости. Господин Плахотнюк обвиняется в расовой, идеологической и политической ненависти именно тогда, когда находится в США. Не мне говорить это, но думаю, что в скором времени все прояснится. Подобного рода действия происходят всякий раз, когда Молдова пытается занять твердую позицию по определенным вопросам. Не забывайте о нашем обращении с просьбой включить в повестку дня ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, требовании прекратить преследования наших политиков и чиновников», – отчитывался Павел Филип.
Между тем, Плахотнюк в США попытался примерить на себя роль «жертвы российского произвола». В этом ему помогали политики, обработанные нанятыми олигархом лоббистами. На приеме в Капитолии по случаю двадцатипятилетия установления дипломатических отношений между нашими странами конгрессмен Пит Олсон заявил: «Мы здесь сегодня и завтра будем говорить – мы выбрали свободу, с российским влиянием на Молдову покончено». Бывший посол в Кишиневе Асиф Чодри радовался тому, что за последнее время, по его сведениям, правительство Филипа, оказывается, … еще ничего не украло. «Я очень внимательно слежу за новостями из Молдовы. За последние полтора года не слышал ни об одном финансовом скандале, об украденных деньгах, зато знаю о взятых властями обязательствах и их выполнении», – рассказывал на приеме Чодри.
Да уж, из-за океана не все можно рассмотреть, особенно если нет ни малейшего желания сделать это.
Александр ЧУДАК.