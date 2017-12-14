На минувшей неделе войсковая разведка российской армии в Приднестровье отрабатывала действия по захвату «языка»

Тренировки проходили в услови­ях, максимально приближенных к боевым, причем, как днем, так и ночью. Также бойцы имитиро­вали отрыв от главных сил своих подразделений и рейд в глубо­кий тыл противника.

Некоторые аналитики в Кишиневе предположили: таким образом в При­днестровье отрабатывались вариант за­хвата в Кишиневе Влада Плахотнюка и переправка его в Москву. Напомним, в Басманный суд поступило ходатайство от Следственного комитета о задержа­нии председателя Демпартии, который обвиняется в совершении убийства бо­лее двух человек с особой жестокостью в составе организованной группы. Подроб­ности не раскрываются. Можно предпо­ложить: Плахотнюк уже давно знал о том, что в Российской Федерации против него намерены возбудить уголовное дело, поэтому более полугода назад олигарх написал заявление об отказе от граж­данства РФ.

Неприятное известие из Москвы застало координатора правящей коа­лиции в Вашингтоне. Поэтому ком­ментировал возбуждение уголовного дела против шефа премьер-министр. «Я тоже видел эти новости. Госпо­дин Плахотнюк обвиняется в расовой, идеологической и политической нена­висти именно тогда, когда находится в США. Не мне говорить это, но думаю, что в скором времени все прояснится. Подобного рода действия происходят всякий раз, когда Молдова пытается занять твердую позицию по опреде­ленным вопросам. Не забывайте о на­шем обращении с просьбой включить в повестку дня ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, требовании прекратить преследования наших политиков и чиновников», – от­читывался Павел Филип.

Между тем, Плахотнюк в США попы­тался примерить на себя роль «жертвы российского произвола». В этом ему по­могали политики, обработанные наня­тыми олигархом лоббистами. На приеме в Капитолии по случаю двадцатипятиле­тия установления дипломатических от­ношений между нашими странами кон­грессмен Пит Олсон заявил: «Мы здесь сегодня и завтра будем говорить – мы выбрали свободу, с российским влия­нием на Молдову покончено». Бывший посол в Кишиневе Асиф Чодри радо­вался тому, что за последнее время, по его сведениям, правительство Филипа, оказывается, … еще ничего не украло. «Я очень внимательно слежу за новостя­ми из Молдовы. За последние полтора года не слышал ни об одном финансо­вом скандале, об украденных деньгах, зато знаю о взятых властями обязатель­ствах и их выполнении», – рассказывал на приеме Чодри.

Да уж, из-за океана не все можно рассмотреть, особенно если нет ни ма­лейшего желания сделать это.

Александр ЧУДАК.