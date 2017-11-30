В минувший понедельник президент Молдовы выступил с заявлением о Саммите Восточного партнерства

«Саммит Восточного партнерства подтвердил, что Евросоюз отложил досье Республики Молдова в долгий ящик. Разочарование европейцев Кишиневом давно стало хроническим, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия практически равны нулю, – сказал, в частности, глава государства. – Таким образом, подтверждается, что наши проевропейские власти до сих пор продвигают геополитику иллюзий.

Исходя из отсутствия перспектив вступления в ЕС, следует понимать, что кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику не столько для придания себе большей привлекательности в глазах Запада, так как это невозможно, сколько для создания себе благоприятного идеологического фона внутри страны, исходя из собственных политических и предвыборных соображений».

Оценивая задачи, которые преследует последние несколько лет правительство Молдовы, Игорь Додон подчеркнул: «своей псевдопроевропейской риторикой те, кто управляли и продолжают управлять Республикой Молдова, пытались спрятать грустную действительность – то, что положение в стране постоянно и неуклонно ухудшалось и продолжает ухудшаться, что с каждым днем Молдова все дальше отдаляется от стандартов, которые провозглашают ее руководители. При этом высшие брюссельские чиновники постоянно обращали и обращают внимание на сложившуюся бедственную ситуацию. Сегодня, как никогда ранее, очевидно, что вся проевропейская истерика преследовала одну-единственную цель – создать идеальную завесу, за которой происходили очень и очень неприглядные вещи. В частности, под прикрытием лозунга об европейской интеграции, власти страны, сменявшие друг друга после путча 2009 года, украли миллиард евро из банковской системы, уничтожили все, что еще оставалось в экономике, полностью захватили все государственные институты, которые принудили служить собственным интересам, закрыли множество школ, детских садов, изгнали из страны сотни тысяч человек, при помощи различных административных барьеров воспрепятствовали доступу инвесторов на местный рынок, ликвидировали остававшиеся рабочие места и т.д.

Но хуже всего то, что под аккомпанемент проевропейской риторики правящий режим разрушил стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией, искусственно спровоцировал конфликты и скандалы, отдалившие нас от наших восточных партнеров, игравших всегда важную роль в развитии экономики нашей страны.

Последние события, в том числе пятый Саммит Восточного партнерства, лишний раз доказали, что Молдова далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у РМ нет ни единого шанса на присоединение к ЕС».

Президент Молдовы еще раз повторил: «Наша страна находится на пересечении многочисленных геополитических интересов. Мы должны стремиться к получению максимальной выгоды для граждан от этого удачного расположения, а не провоцировать конфликты, которые ни к чему хорошему не могут привести. В этих условиях власть просто обязана отказаться от своей резко выраженной антироссийской риторики. Возвращение к реальному стратегическому партнерству с Россией является насущной необходимостью. Это осознает большинство граждан страны, и это тем более должны бы осознать те, кто в настоящее время контролируют парламент и правительство».

В заключение Игорь Додон сказал: «Время геополитических экспериментов и политических игр прошло. И это необходимо понять правящему режиму. А если не поймет, ему ничего иного не остается, как принять на себя ответственность за последствия. Народ больше не будет терпеть разрушение страны под лозунгом геополитики иллюзий»!