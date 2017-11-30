Воскресенье, 3 декабря 2017, 16:58

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Прямой диалог с жителями обоих берегов Днестра

Прямой диалог с жителями обоих берегов Днестра
30 ноября
01:23 2017
Версия для печати Поделиться

Поиск путей исключения бюрократических препятствий

В начале текущей недели состоялся традиционный прием граждан президентом страны, а также начался прием граждан с обоих берегов Днестра в общественных приемных. 

В частности,  в городе Резина, в селах Кошница и Варница впервые прошел прием жителей с левого берега Днестра, при этом рассматривается возможность проведения подобных встреч с гражданами в большинстве районов страны.

«Находим решения вопросов, с которыми сталкиваются наши граждане с обоих берегов Днестра. Эти вопросы касаются самых различных сфер: правовой, экономической, гуманитарной и прочих», – отметил Игорь Додон.

Граждане, которые сталкиваются с проблемами, входящими в компетенцию государственных властей, могут обращаться в приемные по следующим адресам:

город Резина – офис Резинского районного совета (II этаж, Протокольный зал);

село Кошница – в помещении Дубоссарского районного совета в селе Кошница (II этаж, зал заседаний); село Варница – офис Примэрии, III этаж. Прием граждан будет проводиться регулярно.  Общественные приемные открыты с целью налаживания прямого диалога с жителями городов и сел районов с обоих берегов Днестра, исключения бюрократических препятствий, повышения эффективности и оперативности президентской администрации в случаях оказания содействия и поддержки всем жителям Молдовы.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,46+0,04%
GBP23,17–0,01%
UAH0,630,00%
RON4,420,00%
RUB0,290,00%

Курс валют в MDL на 03.12.2017

Календарь — архив

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд