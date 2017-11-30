Поиск путей исключения бюрократических препятствий

В начале текущей недели состоялся традиционный прием граждан президентом страны, а также начался прием граждан с обоих берегов Днестра в общественных приемных.

В частности, в городе Резина, в селах Кошница и Варница впервые прошел прием жителей с левого берега Днестра, при этом рассматривается возможность проведения подобных встреч с гражданами в большинстве районов страны.

«Находим решения вопросов, с которыми сталкиваются наши граждане с обоих берегов Днестра. Эти вопросы касаются самых различных сфер: правовой, экономической, гуманитарной и прочих», – отметил Игорь Додон.

Граждане, которые сталкиваются с проблемами, входящими в компетенцию государственных властей, могут обращаться в приемные по следующим адресам:

город Резина – офис Резинского районного совета (II этаж, Протокольный зал);

село Кошница – в помещении Дубоссарского районного совета в селе Кошница (II этаж, зал заседаний); село Варница – офис Примэрии, III этаж. Прием граждан будет проводиться регулярно. Общественные приемные открыты с целью налаживания прямого диалога с жителями городов и сел районов с обоих берегов Днестра, исключения бюрократических препятствий, повышения эффективности и оперативности президентской администрации в случаях оказания содействия и поддержки всем жителям Молдовы.