ПСРМ выражает возмущение в связи с демаршем молдавских властей в отношении граждан России

Партия социалистов выразила свое возмуще­ние в связи с очередной абсурдной провокацией молдавских властей – необоснованной депорта­цией из Молдовы известного тележурналиста и режиссера-документалиста Алексея Эдуардо­вича Самолетова, который прилетел в Кишинев по приглашению Международного медиа-клуба «Формат-А3», а также продюсера Марины Саф­роновой.

Творческая встреча с Алексеем Самолетовым никак не связана с «российской пропагандой», которая так пугает пра­вящий в Молдове режим, – режиссер далек от политики. В Кишиневе должен был состояться профессиональный диалог журналистов и кинодокументалистов по теме «Космос и кино: жизнь со своими правилами».

Партия социалистов расценивает сегодняшнюю депорта­цию российских тележурналистов как очередной враждебный акт в отношении не только нашего стратегического партне­ра – Российской Федерации, но и всего молдавского народа. Вбивая клин между нашими братскими народами, режим Пла­хотнюка пытается понравиться западным донорам и укрепить свою преступную власть.

Партия социалистов напоминает, что Республика Молдова является членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, других международных организаций. Радикальные действия правящего большинства, нарушающие требования междуна­родных норм о СМИ и правах человека, вызывают крайнее не­доумение и опасение.

Партия социалистов намерена инициировать парламент­ское расследование по случаям всех незаконных депортаций граждан Российской Федерации в течение последних меся­цев.