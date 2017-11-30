Очередной враждебный акт
ПСРМ выражает возмущение в связи с демаршем молдавских властей в отношении граждан России
Партия социалистов выразила свое возмущение в связи с очередной абсурдной провокацией молдавских властей – необоснованной депортацией из Молдовы известного тележурналиста и режиссера-документалиста Алексея Эдуардовича Самолетова, который прилетел в Кишинев по приглашению Международного медиа-клуба «Формат-А3», а также продюсера Марины Сафроновой.
Творческая встреча с Алексеем Самолетовым никак не связана с «российской пропагандой», которая так пугает правящий в Молдове режим, – режиссер далек от политики. В Кишиневе должен был состояться профессиональный диалог журналистов и кинодокументалистов по теме «Космос и кино: жизнь со своими правилами».
Партия социалистов расценивает сегодняшнюю депортацию российских тележурналистов как очередной враждебный акт в отношении не только нашего стратегического партнера – Российской Федерации, но и всего молдавского народа. Вбивая клин между нашими братскими народами, режим Плахотнюка пытается понравиться западным донорам и укрепить свою преступную власть.
Партия социалистов напоминает, что Республика Молдова является членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, других международных организаций. Радикальные действия правящего большинства, нарушающие требования международных норм о СМИ и правах человека, вызывают крайнее недоумение и опасение.
Партия социалистов намерена инициировать парламентское расследование по случаям всех незаконных депортаций граждан Российской Федерации в течение последних месяцев.