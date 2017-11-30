Об этом заявил лидер фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева

Прошло десять дней с мо­мента референдума по от­ставке Генерального при­мара Дорина Киртоакэ, признанного несостояв­шимся по причине недо­статочной явки избирате­лей. Об итогах плебисцита и о дальнейших планах фракции социалистов Ион Чебан рассказал в интер­вью интернет-порталу CURENTUL. Предлагаем вниманию читателей пере­вод.

— Как Вы расцениваете ре­зультаты референдума?

— Мне остается только пожа­леть, что референдум не состоял­ся из-за низкой явки избирателей. Таким образом мы упустили огром­ный шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице, по­зволить жителям Кишинева самим решить, кто будет впредь руково­дить примэрией, и предоставить реальную возможность развития городу, в котором мы живем.

Мы предполагали, что так мо­жет произойти, и предупреждали об этом кишиневцев: провал ре­ферендума будет означать, что столица остается во власти ны­нешних правителей, которые будут продолжать свои сомнительные дела с помощью временно испол­няющего обязанности примара. В этом контексте становится по­нятно, почему Демократическая партия призывала к бойкоту ре­ферендума: у нее есть непосред­ственный интерес, и она шла к его удовлетворению шаг за шагом. Но для меня стало неожиданностью поведение других партий, которые также призывали к бойкоту. Такая позиция прямо противоречит их интересам.

— Что именно Вы имеете в виду?

— Проевропейские правоцен­тристские партии должны были быть первыми заинтересованы в успехе референдума. Тогда примэрия была бы выведена из теневого руководства Демокра­тической партии, которую право­центристские партии назвали своим оппонентом. Как можно называть ДПМ своим политиче­ским оппонентом, провозглашать своей целью избавление страны от господства Демпартии и одно­временно делать все, чтобы со­хранить контроль действующей власти над примэрией? Не гово­рю уже о том, что досрочные вы­боры Генерального примара дали бы проевропейским правоцен­тристам реальный шанс получить власть в примэрии и начать побе­доносную кампанию к следующим парламентским выборам.

— Как же в таком случае мож­но объяснить их позицию, пря­мо противоречащую публичным заявлениям?

— У меня есть только два ва­рианта ответа: либо эти партии ничего не понимают в молдавской политике, либо у них есть секрет­ные соглашения с нынешней вла­стью, они договорились о какой-то долгосрочной политической стра­тегии, а все заявления о политиче­ских оппонентах лишь преследуют цель пустить пыль в глаза.

— Вы считаете, что после парламентских выборов про­европейские партии могут всту­пить в альянс с нынешней вла­стью? Но они это отрицают.

— Если это не так, то хочу ви­деть действия, а не декларации. Но практические действия свиде­тельствуют о противоположном. Если эти оппозиционные партии создали общий с властью фронт по вопросу референдума, почему нельзя допустить, что они поступят также и на парламентских выборах или сразу после них? Более того, можно предположить, что этого требуют от них их европейские патроны, а их слово и для проев­ропейского правящего большин­ства, и для так называемой про­европейской оппозиции – закон. Каким был один из их аргументов во время кампании по проведению референдума? Не позволим соци­алистам… неизвестно что. Получа­ется, что из страха перед социали­стами они создали коалицию. Что им помешает поступить так вновь? И, кстати, они думали только о сво­их страхах и о своих интересах. И ни на секунду не допустили мысли, что подвергают опасности судьбу столицы, что, бойкотируя рефе­рендум, они обрекают кишиневцев на жизнь в разрушенном, погру­женном в хаос, нищету, корруп­цию, неопределенность городе.

— Вы говорите только о не­парламентских и неправящих проевропейских партиях, как будто либералы не сыграли ни­какой роли в кампании по рефе­рендуму.

— Они действительно не сы­грали никакой роли, хотя и стара­лись изо всех сил. Слово Дорина Киртоакэ и Либеральной партии ничего не значит для кишиневцев. А заявления о том, что провал ре­ферендума – победа либералов и очередной мандат доверия Гене­ральному примару – верх высоко­мерия по отношению к горожанам. Большего пренебрежения я не ви­дел, и это ясно свидетельствует, что либералы полностью оторва­лись от реальности. Допускаю, что люди, как и в 2005 году, не пришли на референдум, потому что их охватило чувство апатии, а часть избирателей подверглась манипуляциям со стороны так на­зываемых проевропейцев, и это не позволило людям понять, что в действительности означает срыв референдума. Допускаю также, что в списках число избирателей было завышено, и это тоже повлияло на процент участников голосования. Многое можно допустить, но в любом случае это точно не была победа либералов. И если руко­водство этой партии не понимает, что случилось, и все еще думает, что является силой, в том числе и в столице, и пользуется поддержкой граждан, я рекомендую ему подо­ждать до следующих парламент­ских выборов, вне зависимости от того, по какой системе они прой­дут. Тогда либералы получат ясные ответы на все вопросы.

— Социалистов обвиняют в бес­полезном расходовании средств на проведение референдума

— Референдум – законное и демократическое действие, а ин­синуации по поводу его финанси­рования были направлены на то, чтобы ввести в заблуждение об­щественное мнение, сместить ак­центы и отвлечь от существующих проблем, чтобы создать ложную тему для дискуссий в обществе. А вот вопрос об ответственности партий, призывавших к бойкоту референдума, не поднял никто. Считаю, что ответственность этих партий, манипулировавших людь­ми, куда значительнее, чем день­ги, затраченные на референдум. К тому же никто не считает про­блемой, что либералы, демокра­ты, либерал-демократы, сегодня состоящие в Партии действия и солидарности и Платформе DA, а тогда входившие во властные структуры, потратили в пять раз больше денег на другой прова­лившийся референдум 5 сентября 2010 года. Все это показывает, что обвинения в растрате средств на референдум шиты белыми нитка­ми и направлены только на обман общественного мнения.

— Положа руку на сердце, вы обижены на кишиневцев, которые не пришли на рефе­рендум?

— Не могу обижаться на людей, они поступили, как посчитали нуж­ным. Но, в то же время, мне жаль их, потому что ими манипулируют силы, чьи интересы в корне отли­чаются от интересов граждан. Эти силы удовлетворили собственные интересы, а бедные горожане вы­нуждены будут продолжать жить в хаосе, в который превратилась сто­лица, разрушаемая день ото дня.

— Как социалисты намерены дальше действовать в столице?

— Наша стратегия и действия остаются неизменными: мы про­должим бороться за право граждан жить в современном и цивилизо­ванном городе. И я уверен, что в конце концов мы добьемся успеха.

Кристина ПЕНДЯ. Перевод Вероники ПОНЯТОВСКОЙ.