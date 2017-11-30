Ион Чебан: «Мы продолжим бороться за право граждан жить в современном цивилизованном городе»
Об этом заявил лидер фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева
Прошло десять дней с момента референдума по отставке Генерального примара Дорина Киртоакэ, признанного несостоявшимся по причине недостаточной явки избирателей. Об итогах плебисцита и о дальнейших планах фракции социалистов Ион Чебан рассказал в интервью интернет-порталу CURENTUL. Предлагаем вниманию читателей перевод.
— Как Вы расцениваете результаты референдума?
— Мне остается только пожалеть, что референдум не состоялся из-за низкой явки избирателей. Таким образом мы упустили огромный шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице, позволить жителям Кишинева самим решить, кто будет впредь руководить примэрией, и предоставить реальную возможность развития городу, в котором мы живем.
Мы предполагали, что так может произойти, и предупреждали об этом кишиневцев: провал референдума будет означать, что столица остается во власти нынешних правителей, которые будут продолжать свои сомнительные дела с помощью временно исполняющего обязанности примара. В этом контексте становится понятно, почему Демократическая партия призывала к бойкоту референдума: у нее есть непосредственный интерес, и она шла к его удовлетворению шаг за шагом. Но для меня стало неожиданностью поведение других партий, которые также призывали к бойкоту. Такая позиция прямо противоречит их интересам.
— Что именно Вы имеете в виду?
— Проевропейские правоцентристские партии должны были быть первыми заинтересованы в успехе референдума. Тогда примэрия была бы выведена из теневого руководства Демократической партии, которую правоцентристские партии назвали своим оппонентом. Как можно называть ДПМ своим политическим оппонентом, провозглашать своей целью избавление страны от господства Демпартии и одновременно делать все, чтобы сохранить контроль действующей власти над примэрией? Не говорю уже о том, что досрочные выборы Генерального примара дали бы проевропейским правоцентристам реальный шанс получить власть в примэрии и начать победоносную кампанию к следующим парламентским выборам.
— Как же в таком случае можно объяснить их позицию, прямо противоречащую публичным заявлениям?
— У меня есть только два варианта ответа: либо эти партии ничего не понимают в молдавской политике, либо у них есть секретные соглашения с нынешней властью, они договорились о какой-то долгосрочной политической стратегии, а все заявления о политических оппонентах лишь преследуют цель пустить пыль в глаза.
— Вы считаете, что после парламентских выборов проевропейские партии могут вступить в альянс с нынешней властью? Но они это отрицают.
— Если это не так, то хочу видеть действия, а не декларации. Но практические действия свидетельствуют о противоположном. Если эти оппозиционные партии создали общий с властью фронт по вопросу референдума, почему нельзя допустить, что они поступят также и на парламентских выборах или сразу после них? Более того, можно предположить, что этого требуют от них их европейские патроны, а их слово и для проевропейского правящего большинства, и для так называемой проевропейской оппозиции – закон. Каким был один из их аргументов во время кампании по проведению референдума? Не позволим социалистам… неизвестно что. Получается, что из страха перед социалистами они создали коалицию. Что им помешает поступить так вновь? И, кстати, они думали только о своих страхах и о своих интересах. И ни на секунду не допустили мысли, что подвергают опасности судьбу столицы, что, бойкотируя референдум, они обрекают кишиневцев на жизнь в разрушенном, погруженном в хаос, нищету, коррупцию, неопределенность городе.
— Вы говорите только о непарламентских и неправящих проевропейских партиях, как будто либералы не сыграли никакой роли в кампании по референдуму.
— Они действительно не сыграли никакой роли, хотя и старались изо всех сил. Слово Дорина Киртоакэ и Либеральной партии ничего не значит для кишиневцев. А заявления о том, что провал референдума – победа либералов и очередной мандат доверия Генеральному примару – верх высокомерия по отношению к горожанам. Большего пренебрежения я не видел, и это ясно свидетельствует, что либералы полностью оторвались от реальности. Допускаю, что люди, как и в 2005 году, не пришли на референдум, потому что их охватило чувство апатии, а часть избирателей подверглась манипуляциям со стороны так называемых проевропейцев, и это не позволило людям понять, что в действительности означает срыв референдума. Допускаю также, что в списках число избирателей было завышено, и это тоже повлияло на процент участников голосования. Многое можно допустить, но в любом случае это точно не была победа либералов. И если руководство этой партии не понимает, что случилось, и все еще думает, что является силой, в том числе и в столице, и пользуется поддержкой граждан, я рекомендую ему подождать до следующих парламентских выборов, вне зависимости от того, по какой системе они пройдут. Тогда либералы получат ясные ответы на все вопросы.
— Социалистов обвиняют в бесполезном расходовании средств на проведение референдума
— Референдум – законное и демократическое действие, а инсинуации по поводу его финансирования были направлены на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, сместить акценты и отвлечь от существующих проблем, чтобы создать ложную тему для дискуссий в обществе. А вот вопрос об ответственности партий, призывавших к бойкоту референдума, не поднял никто. Считаю, что ответственность этих партий, манипулировавших людьми, куда значительнее, чем деньги, затраченные на референдум. К тому же никто не считает проблемой, что либералы, демократы, либерал-демократы, сегодня состоящие в Партии действия и солидарности и Платформе DA, а тогда входившие во властные структуры, потратили в пять раз больше денег на другой провалившийся референдум 5 сентября 2010 года. Все это показывает, что обвинения в растрате средств на референдум шиты белыми нитками и направлены только на обман общественного мнения.
— Положа руку на сердце, вы обижены на кишиневцев, которые не пришли на референдум?
— Не могу обижаться на людей, они поступили, как посчитали нужным. Но, в то же время, мне жаль их, потому что ими манипулируют силы, чьи интересы в корне отличаются от интересов граждан. Эти силы удовлетворили собственные интересы, а бедные горожане вынуждены будут продолжать жить в хаосе, в который превратилась столица, разрушаемая день ото дня.
— Как социалисты намерены дальше действовать в столице?
— Наша стратегия и действия остаются неизменными: мы продолжим бороться за право граждан жить в современном и цивилизованном городе. И я уверен, что в конце концов мы добьемся успеха.
Кристина ПЕНДЯ. Перевод Вероники ПОНЯТОВСКОЙ.