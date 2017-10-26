В Организации объединенных наций «Молдавский вопрос» задвинули в ящик

В минувший понедельник в Нью-Йорке прошло заседание Генерального комитета Генассамблеи ООН. В числе прочих рассматривалось обращение постпреда при объединенных нациях Виктора Морару о включении в повестку дня вопроса о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

Решение вопроса отложили на неопределенный срок, «до следующей встречи комитета». Как не раз до этого отмечали аналитики в комментариях для «МК», обращение Кишинева было декларативно и не подкреплено планом действий. Никто не потрудился разработать хотя бы теоретически план вывода российских войск и вооружений. Откладывать «молдавский вопрос» в ООН могут до бесконечности долго, или пока в генеральный комитет не поступит более проработанное обращение.

В тот же день, по сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ, была завершена смена служащих Оперативной группы войск в левобережье Днестра. Как все было организовано, покрыто мраком тайны. Казенный армейский язык дает поле для фантазии: «В рамках ротации мотострелковых батальонов в зоне безопасности военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова совершили марш в южный участок зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил».

Были ли новобранцы жителями Приднестровья или каким-то образом перемещены из Российской Федерации – неизвестно. Как сменившие место службы офицеры покинули регион, тоже непонятно. Министерства обороны и иностранных дел и европейской интеграции пока воздерживаются от комментариев и, похоже, просто не владеют информацией. Писать декларативные обращения куда проще, чем реально работать.

Виктор ЛАЗАР.