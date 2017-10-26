«Эмоции, которые проявила депутат, — это пособие по гневу, отвращению и ненависти»

На днях Наталья Поклонская записала видеообращение к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Тема стара как мир — депутат требует признать фильм Алексея Учителя «Матильда» экстремистским и отозвать у него прокатное удостоверение. Мы обратились к эксперту по лжи и языку жестов, который поминутно разобрал монолог Поклонской и пришел к выводу, что депутат в своих намерениях может зайти слишком далеко и не остановится ни перед чем.

— Я внимательно изучил видеообращение Поклонской к Юрию Чайке. Эмоции, которые проявила депутат, — это пособие по гневу, отвращению и ненависти, — начал профайлер Илья АНИЩЕНКО. — На протяжении всего ролика Наталья открыто демонстрировала все свое негативное отношение к фильму. Эмоции у депутата Госдумы шли по нарастающей, как и любой искренний гнев. В начале ролика мы наблюдали лишь легкий гнев, который проявлялся, когда Поклонская напрягала губы.

Фото 1 — Постепенно ее губы сжимались сильнее и сильнее.

Фото 2 — Затем Поклонская наклонила голову вниз и смотрела не прямо, а исподлобья — еще один признак сильного гнева.

Фото 3 — Далее к гневу добавилось отвращение — это чувство мы наблюдаем по тому, как у нее начала слегка приподниматься верхняя губа.

Фото 4 — Чем больше Наталья говорила, тем выше поднималась ее губа — это уже признак явной агрессии.

Фото 5 — Далее все характерные признаки гнева совместились: губа приподнималась вместе с наклоном головы. Это уже говорит о ненависти.

Фото 6 — Ну и зубы у нее стали сжиматься все больше.

Фото 7 — Стоит заметить, что в речи Поклонской проскальзывали моменты, где она явно преувеличивала. Например, когда она говорила, что обращается «от имени десятков тысяч граждан России», в этот момент Наталья слегка поджимала губы. Это уже не гнев, это дескриптор — признак лжи. Думаю, в этот момент Поклонская просто преувеличила значимость события — и она отдавала себе отчет, что в действительности ее поддерживают гораздо меньше людей. Еще один раз она поджала губы, когда говорила, что ее поддерживают мусульмане России. В этот момент она не была уверена в своих словах, видимо, до кучи всех приплела, хотя они вроде не выступали против фильма.

Фото 8 — Подобная реакция лжи еще наблюдалась в том моменте, когда Поклонская говорила, что «готова отвечать за каждое свое слово лично и сегодня». Судя по ее мимике, не за все она готова отвечать.

Фото 9 — Зато очень уверенно депутат говорила о том, что «понимает, на что идет». Подкрепляет свои слова легким кивком головы и движением тела вперед, что доказывает — она действительно далеко пойдет в этом вопросе. Вывод можно сделать однозначный — если человек демонстрирует такое поведение, он готов идти до конца ради достижения целей, она не остановится ни перед чем.

— То есть игры в ее речи вы не заметили? Все было искренно?

— Она не играла. Гнев, отвращение и ненависть — настоящие, идут по нарастающей по ходу видео.

— В целом она держится уверенно?

— Держится уверенно, подкрепляет многие слова движением вперед, кивает.

— Она действительно борется за «историческую правду» или пиарится?

— Картина «Матильда» ее сильно раздражает, она не случайно приводит конкретный пример из фильма о дискредитации царя («Сегодня россияне осознают себя частью большого многонационального народа, его традиции и культуры, как это было при государе, которого фильмом представляют безвольным человеком, теряющим сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице»). А если вспомнить ее речь, когда она говорила про мироточение бюста Николая — вот там Поклонская была не уверена в своих словах, возможно, тогда она решила попиариться.

— Вот еще ее фраза из обращения: «Не тратьте на меня силы, не действует, у меня зарядка прокурора». Ее ничто не может сломать?

— Да, она ничего не боится и готова далеко пойти.

— Выходит, вся ее жизнь — борьба?

— Да, это определение ей подходит. Не расслабляется она.

— Это помешательство или просто упертость?

— Я бы сказал, что это своего рода помешательство на фоне оскорбления религиозных чувств и того, в кого она верит. Еще бы добавил, что она на таких сильных эмоциях может натворить непоправимых дел, ее сложно контролировать.

Ирина БОБРОВА.