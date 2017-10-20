Передачи одного из наиболее рейтинговых телеканалов России теперь смогут посмотреть и жители нашей республики.

Эфирная сетка канала построена на оригинальных развлекательных программах. Эксклюзивное право ретрансляции передач «Пятницы» получил молдавский телеканал Accent TV.

«Утро пятницы». Понедельник – пятница, 07.00.

Никто не начнет твоё утро лучше, чем Маша Ивакова и Лера Дергилева! Это самая обаятельная и веселая пара ведущих, которая готова на все, чтобы сделать ваш день ярким, красивым, здоровым, модным, вкусным и успешным! А поможет им в этом команда самых популярных интернет-блогеров, в арсенале которых есть миллионы лайфхаков на все случаи жизни. Они знают все про мотивацию, фитнес, правильное питание, моду, мейк-ап и еще сотню вещей, без которых не представляет жизни современная девушка. Поэтому «Утро пятницы» — лучший сборник советов на каждый день!

«Жанна, помоги!».

Понедельник – пятница, 10.00. Можно ли навсегда избавиться от неуверенности в себе и стать по-настоящему счастливой? Конечно, да! Телеведущая Жанна Бадоева берет курс на преображение и объявляет время перемен! Она придет на помощь девушкам, которые стесняются своей внешности и предпочитают интернет-знакомства свиданиям в реальности. Жанна убедит их забыть о комплексах и отправит героинь в руки топовых стилистов, лучших визажистов и бьюти-виртуозов, чтобы каждая девушка стала той, кого мужчины провожают взглядом. Героинь проекта ждут полезные советы по стилю, рекомендации по мейк-апу и главное — романтическая встреча с мужчиной мечты!

«Еда, я люблю тебя!». Понедельник – пятница, 11.00.

Первое кулинарное тревел-шоу и лучший путеводитель по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям по всему миру. В каждом городе жребий решает, кто из троих ведущих отправится в шикарный ресторан, кому предстоит найти лучшую уличную еду, а кто будет самостоятельно готовить блюдо национальной домашней кухни в гостеприимной семье местных жителей. Друзья попробуют изысканные деликатесы и недорогие шедевры простой кухни, и расскажут о еде так, что ее непременно захочется попробовать!

«Барышня – крестьянка». Понедельник – пятница, 13.00.

Две молодые девушки. Две разные истории жизни. Одна купается в роскоши, а другая — в сельских заботах. Что может быть общего между ними? Только одно — решение принять участие в рискованном эксперименте. Они поменяются друг с другом местами и окунутся в совершенно иную реальность. Никто не знает, что их ждет. Кто не побоится пройти все испытания в неизвестных условиях? Где проще выжить – в каменных джунглях или скромной глуши? Стоит ли менять дружбу с бриллиантами на соседа тракториста? И что эффективнее – фитнес в спортзале или грядки в огороде?

«Жанна, пожени!». Понедельник – пятница, 14.00.

Что представляет из себя большинство свадеб? Куча родни, половину из которой вы вообще не знаете, скучная тётка в ЗАГСе, банальная речь о дне рождения новой семьи, поездка в лимузине, дурацкие конкурсы, арендованный детский садик, пьяные гости, фото в прыжке. Бросьте все! Ведь вы женитесь по любви! Убегите от обыденного! Возьмите самых близких, и устройте свадьбу своей мечты – единственную, неповторимую, только вашу. В любом стиле. В любой точке земного шара. А опытный распорядитель Жанна Бадоева поможет вам все организовать. Самые фантастические идеи, честные советы, искренние эмоции, удивительные путешествия, незабываемые впечатления и настоящая история любви.

«На ножах». Понедельник – пятница, 15.20. Убыточные рестораны встают на путь исправления. Терпеливый мастер приедет и научит, как дальше жить, готовить и обслуживать посетителей, чтобы стать приличным и прибыльным заведением. Только выдержат ли новоиспеченные ученики эту школу? Ведь терпение мастера не безгранично! Обладатель тяжелой руки и адепт шоковой терапии рубит с плеча и делает фарш из всех, кто отказывается понимать с первого раза. Но результат того стоит!

«Верю – не верю». Понедельник – пятница, 17.00.

Любители путешествий, Андрей Бедняков зовет вас в увлекательный тур по невероятным странам! В места, где раньше никто и никогда не был. В уголки планеты, которые хранят вековые тайны. По городам, о которых вы нигде больше не узнаете. Бородатый ведущий с прекрасной эрудицией проведет эксклюзивную экскурсию по местам вашей мечты. О каждом из них он расскажет пять интересных историй, но одна из них окажется ложью! Попробуй угадать какая!

«Генеральная уборка». Понедельник – пятница, 18.30.

Объявляем войну беспорядку в квартирах! После нескольких лет сражений за качество сервиса в ресторанах и гостиницах, борьбы за права потребителей в магазинах и на рынках, телеканал «Пятница!» добрался, наконец, до самого святого — квартир обычных россиян. Чтобы раз и навсегда навести там идеальный порядок.

«Орел и решка». Понедельник – пятница, 19.00.

Любимое трэвел-шоу для путешественников всех лиц, полов и возрастов. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то — золотая банковская карта. Все решает монетка. Орел или решка – и ты миллионер или бедняк. Живешь в роскошных апартаментах или ночуешь в обычном хостеле. Обедаешь в элитном ресторане или перехватываешь в скромном фастфуде. Но золотая карта – вовсе не означает незабываемый отдых. Порой и ста долларов вполне достаточно, чтобы путешествие осталось в памяти навсегда.