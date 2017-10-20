Впервые в Молдове: программы российского телеканала «Пятница» в эфире Accent TV!
20 октября
16:53 2017
Передачи одного из наиболее рейтинговых телеканалов России теперь смогут посмотреть и жители нашей республики.
Эфирная сетка канала построена на оригинальных развлекательных программах. Эксклюзивное право ретрансляции передач «Пятницы» получил молдавский телеканал Accent TV.
«Утро пятницы». Понедельник – пятница, 07.00.
Никто не начнет твоё утро лучше, чем Маша Ивакова и Лера Дергилева! Это самая обаятельная и веселая пара ведущих, которая готова на все, чтобы сделать ваш день ярким, красивым, здоровым, модным, вкусным и успешным! А поможет им в этом команда самых популярных интернет-блогеров, в арсенале которых есть миллионы лайфхаков на все случаи жизни. Они знают все про мотивацию, фитнес, правильное питание, моду, мейк-ап и еще сотню вещей, без которых не представляет жизни современная девушка. Поэтому «Утро пятницы» — лучший сборник советов на каждый день!
«Жанна, помоги!».
Понедельник – пятница, 10.00. Можно ли навсегда избавиться от неуверенности в себе и стать по-настоящему счастливой? Конечно, да! Телеведущая Жанна Бадоева берет курс на преображение и объявляет время перемен! Она придет на помощь девушкам, которые стесняются своей внешности и предпочитают интернет-знакомства свиданиям в реальности. Жанна убедит их забыть о комплексах и отправит героинь в руки топовых стилистов, лучших визажистов и бьюти-виртуозов, чтобы каждая девушка стала той, кого мужчины провожают взглядом. Героинь проекта ждут полезные советы по стилю, рекомендации по мейк-апу и главное — романтическая встреча с мужчиной мечты!
«Еда, я люблю тебя!». Понедельник – пятница, 11.00.
Первое кулинарное тревел-шоу и лучший путеводитель по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям по всему миру. В каждом городе жребий решает, кто из троих ведущих отправится в шикарный ресторан, кому предстоит найти лучшую уличную еду, а кто будет самостоятельно готовить блюдо национальной домашней кухни в гостеприимной семье местных жителей. Друзья попробуют изысканные деликатесы и недорогие шедевры простой кухни, и расскажут о еде так, что ее непременно захочется попробовать!
«Барышня – крестьянка». Понедельник – пятница, 13.00.
Две молодые девушки. Две разные истории жизни. Одна купается в роскоши, а другая — в сельских заботах. Что может быть общего между ними? Только одно — решение принять участие в рискованном эксперименте. Они поменяются друг с другом местами и окунутся в совершенно иную реальность. Никто не знает, что их ждет. Кто не побоится пройти все испытания в неизвестных условиях? Где проще выжить – в каменных джунглях или скромной глуши? Стоит ли менять дружбу с бриллиантами на соседа тракториста? И что эффективнее – фитнес в спортзале или грядки в огороде?
«Жанна, пожени!». Понедельник – пятница, 14.00.
Что представляет из себя большинство свадеб? Куча родни, половину из которой вы вообще не знаете, скучная тётка в ЗАГСе, банальная речь о дне рождения новой семьи, поездка в лимузине, дурацкие конкурсы, арендованный детский садик, пьяные гости, фото в прыжке. Бросьте все! Ведь вы женитесь по любви! Убегите от обыденного! Возьмите самых близких, и устройте свадьбу своей мечты – единственную, неповторимую, только вашу. В любом стиле. В любой точке земного шара. А опытный распорядитель Жанна Бадоева поможет вам все организовать. Самые фантастические идеи, честные советы, искренние эмоции, удивительные путешествия, незабываемые впечатления и настоящая история любви.
«На ножах». Понедельник – пятница, 15.20.
Убыточные рестораны встают на путь исправления. Терпеливый мастер приедет и научит, как дальше жить, готовить и обслуживать посетителей, чтобы стать приличным и прибыльным заведением. Только выдержат ли новоиспеченные ученики эту школу? Ведь терпение мастера не безгранично! Обладатель тяжелой руки и адепт шоковой терапии рубит с плеча и делает фарш из всех, кто отказывается понимать с первого раза. Но результат того стоит!
«Верю – не верю». Понедельник – пятница, 17.00.
Любители путешествий, Андрей Бедняков зовет вас в увлекательный тур по невероятным странам! В места, где раньше никто и никогда не был. В уголки планеты, которые хранят вековые тайны. По городам, о которых вы нигде больше не узнаете. Бородатый ведущий с прекрасной эрудицией проведет эксклюзивную экскурсию по местам вашей мечты. О каждом из них он расскажет пять интересных историй, но одна из них окажется ложью! Попробуй угадать какая!
«Генеральная уборка». Понедельник – пятница, 18.30.
Объявляем войну беспорядку в квартирах! После нескольких лет сражений за качество сервиса в ресторанах и гостиницах, борьбы за права потребителей в магазинах и на рынках, телеканал «Пятница!» добрался, наконец, до самого святого — квартир обычных россиян. Чтобы раз и навсегда навести там идеальный порядок.
«Орел и решка». Понедельник – пятница, 19.00.
Любимое трэвел-шоу для путешественников всех лиц, полов и возрастов. Один город и два ведущих. Но у кого-то на все удовольствия – сто долларов, а у кого-то — золотая банковская карта. Все решает монетка. Орел или решка – и ты миллионер или бедняк. Живешь в роскошных апартаментах или ночуешь в обычном хостеле. Обедаешь в элитном ресторане или перехватываешь в скромном фастфуде. Но золотая карта – вовсе не означает незабываемый отдых. Порой и ста долларов вполне достаточно, чтобы путешествие осталось в памяти навсегда.
«Кондитер». Суббота – воскресенье, 13.00.
Ренат Агзамов – легенда в мире кондитеров. Его торты – это произведения искусства, в его команде работают только первоклассные профессионалы. Но сейчас Агзамов решил дать шанс российским кулинарам-любителям побороться за место в его команде. Из сотен заявок он отобрал несколько, и теперь этим счастливчикам предстоит пройти самые сложные испытания в их кулинарных карьерах.Путь в сладкий бизнес будет пропитан горькими слезами. Ни один провал не останется безнаказанным, ведь на своей кухне Агзамов — жестокий, но справедливый диктатор, муштрующий персонал с утра до ночи. Выдержат ли герои реалити требовательный характер именитого кондитера или сойдут с дистанции раньше времени?
«На ножах. Отели». Суббота – воскресенье, 15.00.
Известный отельер Дмитрий Макаров придет на помощь самым отчаявшимся владельцам гостиниц, он приведет в порядок ужасные отели, устаревшие пансионы и отвратительные хостелы. Он знает все о сфере услуг, обладает уникальным чувством стиля и владеет инструментами эффективного управления. Он лично изучит все недостатки гостиницы и вдохнет жизнь в ее заброшенный номерной фонд. Он даст шанс заведению стать конкурентоспособным в жесткой борьбе с другими предприятиями отельного бизнеса.
«Адская кухня». Суббота, 18.00.
Это зрелищный кулинарный поединок с мировым именем и русским размахом! Восемнадцать счастливчиков прошли огромный кастинг, чтобы оказаться на кухне Константина Ивлева. Теперь они должны забыть о том, кем были за порогом шоу. Проект станет для них школой выживания и кулинарным университетом, а шеф Ивлев – учителем, наставником и строгим судьей. Это и многое другое смотрите только на Accent TV!
Источник: http://aif.md/