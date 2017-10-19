ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ УКРАИНЫ
Киев проиграл ПАСЕ России
Подавляющее большинство делегатов ПАСЕ проголосовали за резолюцию, осуждающую украинский закон об образовании, который отменяет обучение в школах на языках национальных меньшинств. Документ поддержали 82 человека, 17 воздержались, а 11 выступили против. При этом накануне в ПАСЕ также фактически постановили, что политические санкции против России внутри организации должны быть отменены с января 2018 года. Наши эксперты объяснили, в чем причина дипломатических поражений Киева.
По мнению делегатов ПАСЕ, украинский закон об образовании противоречит не только европейским правовым нормам, но даже украинской Конституции, которая защищает права национальных меньшинств. В связи с этим они настаивают на том, чтобы Киев исполнил все рекомендации Венецианской комиссии, которая до конца года должна вынести свой вердикт по документу. Также парламентарии ожидают, что украинские власти разрешат национальным меньшинствам на 40% обучаться на родном языке, а не на украинском.
Кроме того, члены ПАСЕ пришли к выводу, что отстранение России от заседаний является несправедливым и препятствует соблюдению прав человека на континенте. За соответствующую резолюцию проголосовали 90 человек, против — 7, 16 — воздержались. Формально поводом для такого решения стало противоречие, которое возникло из-за отстранения Москвы от участия в заседаниях ПАСЕ, но сохранения ее полномочий в Комитете министров Совета Европы. Возвращение России может состояться уже в январе 2018 года, и это несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко, выступая с трибуны ассамблеи, около получаса пытался убедить европейцев в агрессивности Кремля.
Что означают сразу два дипломатических поражения Киева в Европе, мы выяснили у экспертов.
Кирилл МАРТЫНОВ, зам. директора Украинского института анализа и менеджмента политики:
— Последние два дня в ПАСЕ стали холодным душем для Порошенко и всей украинской делегации. Президенту задали очень много неудобных вопросов по поводу Донбасса, Крыма, реформ, коррупции… Он очень вяло и неубедительно на них отвечал. Стало ясно, что объяснять все украинские процессы российской агрессией становится все труднее. Ассамблея практически единогласно выступила против Киева. Скорее всего, теперь взаимоотношения России и Совета Европы будут только улучшаться, в том числе Москве вернут право голоса в ПАСЕ.
При этом Верховная рада практически наверняка никаких выводов из сложившейся ситуации не сделает. В частности, когда Венецианская комиссия заявит, что закон об образовании нужно изменить, так как он противоречит всем нормам права, радикалы посчитают это посягательством на национальные интересы Украины. Причем президент это поддержит, так как решит, что стабильность внутри республики важнее внешнеполитических связей. В ответ страны Восточной Европы начнут поддерживать сепаратистские настроения в Западной Украине, и Киев фактически окажется в кольце врагов.
Андрей БУЗАРОВ, член Общественного совета при МИД Украины:
— Решения ПАСЕ являются хорошим стимулом для Порошенко задуматься над своими действиями. В частности, закон об образовании неоднозначно восприняли не только на Западе, но и в самой Украине, реформа расколола общество. Президент должен был предвидеть все эти события. К тому же сейчас начнется новый виток дипломатического противостояния с Россией в рамках Совета Европы, что еще больше усугубляет положение Украины.
Владимир ЖАРИХИН, зам. главы Института стран СНГ:
— Конечно, это тяжкое поражение украинской дипломатии. В то же время не следует расслабляться и ждать, когда, следуя вымышленной китайской пословице, труп Порошенко проплывет мимо нас по реке. Запад на протяжении веков пытался оторвать Украину от России, и теперь он не станет отказываться от этой идеи. Возможно, его интерес к Киеву немного снизится, изменятся их взаимоотношения, но общий вектор останется прежним.
Артур АВАКОВ.