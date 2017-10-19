Киев проиграл ПАСЕ России

Подавляющее большинство де­легатов ПАСЕ проголосовали за резолюцию, осуждающую украинский закон об образова­нии, который отменяет обуче­ние в школах на языках нацио­нальных меньшинств. Документ поддержали 82 человека, 17 воздержались, а 11 выступи­ли против. При этом накануне в ПАСЕ также фактически по­становили, что политические санкции против России внутри организации должны быть от­менены с января 2018 года. Наши эксперты объяснили, в чем причина дипломатических поражений Киева.

По мнению делегатов ПАСЕ, украинский закон об образовании противоречит не только европейским правовым нормам, но даже укра­инской Конституции, которая защищает права национальных меньшинств. В связи с этим они настаивают на том, чтобы Киев исполнил все рекомендации Венецианской комиссии, которая до конца года должна вынести свой вердикт по документу. Также парламентарии ожидают, что украинские власти разрешат на­циональным меньшинствам на 40% обучаться на родном языке, а не на украинском.

Кроме того, члены ПАСЕ пришли к вы­воду, что отстранение России от заседаний является несправедливым и препятствует со­блюдению прав человека на континенте. За соответствующую резолюцию проголосовали 90 человек, против — 7, 16 — воздержались. Формально поводом для такого решения стало противоречие, которое возникло из-за отстра­нения Москвы от участия в заседаниях ПАСЕ, но сохранения ее полномочий в Комитете ми­нистров Совета Европы. Возвращение России может состояться уже в январе 2018 года, и это несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко, выступая с трибуны ассамблеи, около получаса пытался убедить европейцев в агрессивности Кремля.

Что означают сразу два дипломатических поражения Киева в Европе, мы выяснили у экс­пертов.

Кирилл МАРТЫНОВ, зам. директора Украинского института анализа и менед­жмента политики:

— Последние два дня в ПАСЕ стали холод­ным душем для Порошенко и всей украинской делегации. Президенту задали очень много неудобных вопросов по поводу Донбасса, Крыма, реформ, коррупции… Он очень вяло и неубедительно на них отвечал. Стало ясно, что объяснять все украинские процессы россий­ской агрессией становится все труднее. Ас­самблея практически единогласно выступила против Киева. Скорее всего, теперь взаимоот­ношения России и Совета Европы будут только улучшаться, в том числе Москве вернут право голоса в ПАСЕ.

При этом Верховная рада практически наверняка никаких выводов из сложившейся ситуации не сделает. В частности, когда Вене­цианская комиссия заявит, что закон об обра­зовании нужно изменить, так как он противо­речит всем нормам права, радикалы посчитают это посягательством на национальные интере­сы Украины. Причем президент это поддержит, так как решит, что стабильность внутри респу­блики важнее внешнеполитических связей. В ответ страны Восточной Европы начнут под­держивать сепаратистские настроения в За­падной Украине, и Киев фактически окажется в кольце врагов.

Андрей БУЗАРОВ, член Общественно­го совета при МИД Украины:

— Решения ПАСЕ являются хорошим сти­мулом для Порошенко задуматься над своими действиями. В частности, закон об образова­нии неоднозначно восприняли не только на За­паде, но и в самой Украине, реформа расколола общество. Президент должен был предвидеть все эти события. К тому же сейчас начнется но­вый виток дипломатического противостояния с Россией в рамках Совета Европы, что еще больше усугубляет положение Украины.

Владимир ЖАРИХИН, зам. главы Ин­ститута стран СНГ:

— Конечно, это тяжкое поражение укра­инской дипломатии. В то же время не следует расслабляться и ждать, когда, следуя вымыш­ленной китайской пословице, труп Порошенко проплывет мимо нас по реке. Запад на протя­жении веков пытался оторвать Украину от Рос­сии, и теперь он не станет отказываться от этой идеи. Возможно, его интерес к Киеву немного снизится, изменятся их взаимоотношения, но общий вектор останется прежним.

Артур АВАКОВ.