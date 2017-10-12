Так воспитываются ученики гимназии «ГАЛАТА»

Завтра в гимназии «ГА­ЛАТА», расположен­ной в жилом городке аэропорта, большой праздник: учебное за­ведение будет отмечать 45-летие со дня образо­вания. Юбиляры будут встречать гостей, прини­мать поздравления, со­стоится торжественный концерт. В канун этого дня об истории и сегод­няшнем дне гимназии корреспонденту «МК» в Молдове рассказал ее директор Николай Ма­каренко (нынешний год – юбилейный и для него: четверть века работы в школе и двадцать лет на посту директора):

— Общеобразовательная средняя шко­ла №17 приняла первых учеников 1 сен­тября 1972 года. Пятнадцать лет спустя здесь появились классы с преподаванием на молдавском языке, школа стала русско-молдавской. В 1999 году она стала гимна­зией, но двуязычие сохраняет по сей день. А имя «ГАЛАТА» гимназия получила в честь старинного названия местности, где рас­положены учебное заведение и весь жилой городок.

Сегодня у нас 323 ученика и 32 пре­подавателя, пятеро из них с первой ди­дактической степенью, у 25 – вторая сте­пень. Мы гордимся тем, что у нас очень стабильный педагогический коллектив. Немало ветеранов, отдавших школе не один десяток лет, продолжают и сегодня воспитывать подрастающее поколение. В их числе Наталья Михайловна Комерзан, учитель начальных классов – 36 лет в кол­лективе, Тамара Владимировна Татару, учитель истории, заместитель директора по учебной части – 28 лет, Дмитрий Васи­льевич Роман, учитель трудового воспи­тания – 27 лет, Галина Никитична Чорба, учитель математики – 25 лет, Алла Кирил­ловна Морарь, учитель русского языка и литературы – 23 года, Неля Петровна Порубин, учитель начальных классов – 23 года, Светлана Викторовна Чокой, учи­тель географии, заместитель директора по воспитательной работе – 23 года. Это наш золотой фонд.

Очень приятно, что пришли сюда ра­ботать и наши выпускники: преподаватель информатики Андрей Валерьевич Головей, преподаватель английского языка Алена Григорьевна Солтан, преподаватель ан­глийского языка Рита Ильинична Секриеру, учитель начальных классов Алина Генна­дьевна Порубин. А еще многие выпускники приводят к нам учиться уже своих детей.

Надо сказать, что в гимназии учатся дети не только из жилого городка аэропор­та. Это единственное учебное заведение с преподаванием на русском языке для це­лого ряда окрестных населенных пунктов – городка Кодру, Сынжеры, Реваки, Фло­рен, Кетросу. А об уровне преподавания говорит тот факт, что на счету наших учени­ков немало призовых мест на предметных олимпиадах (и на спортивных соревнова­ниях разного уровня тоже). На выпускных экзаменах в IX классе ребята показывают результаты не хуже, чем в городских лице­ях и гимназиях. И столичные лицеи прини­мают этих детей с удовольствием.

И после уроков ребятам есть чем за­няться. Для них работают различные круж­ки: «Веселые старты», шахматный, «Юный кулинар», «Умелые руки», «Волшебная кисть», «История и местная культура», театральный, художественная студия (мы называем ее «Агитбригада»), хореогра­фический, ракето- и авиамоделирования, радиопеленгации, спортивные секции во­лейбола, баскетбола, туризма.

Гимназия «ГАЛАТА» двуязычная, но никаких конфликтов на национальной или языковой почве не возникает, и в учениче­ском, и в педагогическом коллективах ца­рит дух добра и толерантности. И это, я ду­маю, одно из главных наших достижений.

А провожая выпускников, я всегда го­ворю им: «Верьте! Надейтесь! Любите! И все у вас получится!».

Елена РОЙТБУРД.