В атмосфере добра и толерантности
Так воспитываются ученики гимназии «ГАЛАТА»
Завтра в гимназии «ГАЛАТА», расположенной в жилом городке аэропорта, большой праздник: учебное заведение будет отмечать 45-летие со дня образования. Юбиляры будут встречать гостей, принимать поздравления, состоится торжественный концерт. В канун этого дня об истории и сегодняшнем дне гимназии корреспонденту «МК» в Молдове рассказал ее директор Николай Макаренко (нынешний год – юбилейный и для него: четверть века работы в школе и двадцать лет на посту директора):
— Общеобразовательная средняя школа №17 приняла первых учеников 1 сентября 1972 года. Пятнадцать лет спустя здесь появились классы с преподаванием на молдавском языке, школа стала русско-молдавской. В 1999 году она стала гимназией, но двуязычие сохраняет по сей день. А имя «ГАЛАТА» гимназия получила в честь старинного названия местности, где расположены учебное заведение и весь жилой городок.
Сегодня у нас 323 ученика и 32 преподавателя, пятеро из них с первой дидактической степенью, у 25 – вторая степень. Мы гордимся тем, что у нас очень стабильный педагогический коллектив. Немало ветеранов, отдавших школе не один десяток лет, продолжают и сегодня воспитывать подрастающее поколение. В их числе Наталья Михайловна Комерзан, учитель начальных классов – 36 лет в коллективе, Тамара Владимировна Татару, учитель истории, заместитель директора по учебной части – 28 лет, Дмитрий Васильевич Роман, учитель трудового воспитания – 27 лет, Галина Никитична Чорба, учитель математики – 25 лет, Алла Кирилловна Морарь, учитель русского языка и литературы – 23 года, Неля Петровна Порубин, учитель начальных классов – 23 года, Светлана Викторовна Чокой, учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе – 23 года. Это наш золотой фонд.
Очень приятно, что пришли сюда работать и наши выпускники: преподаватель информатики Андрей Валерьевич Головей, преподаватель английского языка Алена Григорьевна Солтан, преподаватель английского языка Рита Ильинична Секриеру, учитель начальных классов Алина Геннадьевна Порубин. А еще многие выпускники приводят к нам учиться уже своих детей.
Надо сказать, что в гимназии учатся дети не только из жилого городка аэропорта. Это единственное учебное заведение с преподаванием на русском языке для целого ряда окрестных населенных пунктов – городка Кодру, Сынжеры, Реваки, Флорен, Кетросу. А об уровне преподавания говорит тот факт, что на счету наших учеников немало призовых мест на предметных олимпиадах (и на спортивных соревнованиях разного уровня тоже). На выпускных экзаменах в IX классе ребята показывают результаты не хуже, чем в городских лицеях и гимназиях. И столичные лицеи принимают этих детей с удовольствием.
И после уроков ребятам есть чем заняться. Для них работают различные кружки: «Веселые старты», шахматный, «Юный кулинар», «Умелые руки», «Волшебная кисть», «История и местная культура», театральный, художественная студия (мы называем ее «Агитбригада»), хореографический, ракето- и авиамоделирования, радиопеленгации, спортивные секции волейбола, баскетбола, туризма.
Гимназия «ГАЛАТА» двуязычная, но никаких конфликтов на национальной или языковой почве не возникает, и в ученическом, и в педагогическом коллективах царит дух добра и толерантности. И это, я думаю, одно из главных наших достижений.
А провожая выпускников, я всегда говорю им: «Верьте! Надейтесь! Любите! И все у вас получится!».
Елена РОЙТБУРД.
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