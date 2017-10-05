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ПАРКОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ

ПАРКОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ
05 октября
00:00 2017
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Дубай потратит миллионы дирхамов, чтобы стимулировать приобретение жителями города электромобилей. Городские власти заявляют, что к 2030 году на улицах эмирата появится 42 000 машин на электротяге.

Дубайское управление электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA), а также Управление автомобильного транспорта (RTA) объявили о введении в действие четырех стимулов, которые помогут увеличить количество подключаемых автомобилей. В их числе — бесплатные общественные парковки, бесплатная подзарядка и бесплатная регистрация транспортного средства. Саид Аль-Тайяр, управляющий директор DEWA, пояснил, что стоимость проекта тесно связана с масштабами пользования льготами. Трудно указать, сколько точно правительство потратит на обеспечение этих стимулирующих мер — одни только бесплатные подзарядки обойдутся в миллионы дирхамов.

В настоящее время в эмирате насчитывается более 100 общественных зарядных станций, их количество в следующем году удвоится.

 

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