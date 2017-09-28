В минувшее воскресенье в Бельцах, Новых Аненах и Кагуле прошли многотысячные общенациональные акции протеста, организованные ПСРМ

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приветствова­ла участников митинга протеста, который прошел в Бельцах 24 сентября, и напомнила, что в этот день должен был состояться рефе­рендум в поддержку инициатив Президента Республики Молдова Игоря Додона.

Конституционный суд отменил рефе­рендум. Однако, несмотря на это, жители республики вышли на улицы, чтобы оказать поддержку президенту и высказаться в поль­зу его инициатив.

«Это голос народа, который не хочет больше терпеть», – сказала Зинаида Греча­ный. Она отметила, что на протесты вышли не только члены Партии социалистов, не только ее сторонники, но и все граждане Молдовы, которым небезразлично то, что происходит в их стране. Они выступают за отставку не­легитимного парламента, за расширение полномочий президента, за аннулирование закона о выплате украденных миллиардов за счет населения, за изучение в школах пред­мета «История Молдовы».

Зинаида Гречаный призвала граждан республики объединиться: «Мы должны выступить против тех, кто хочет разрушить нашу республику. А для этого мы должны объединиться и поддержать пре­зидента. Начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к прези­дентской форме правления и наде­ление президента страны функцией главы исполнительной власти в Ре­спублике Молдова».

Один из основателей Партии со­циалистов Эдуард Смирнов напом­нил протестующим: что «В Консти­туции Молдовы четко сказано: воля народа является основой государственной власти. Другая статья Основного закона гла­сит, что президент может потребовать про­ведения референдума по вопросам общена­ционального характера. Сегодня на митинге мы заявляем, что не отступим от курса пре­зидента, которого всецело поддерживаем. Власти испугались референдума и того, как много уже сделано Игорем Додоном для на­лаживания отношений с нашим стратегиче­ским партнером – Россией. Нынешний режим не сможет противостоять этому».

Богдан Цырдя, депутат парламента от ПСРМ, заявил на митинге в Кагуле, что шесть граждан Румынии запретили трем миллио­нам граждан Молдовы сказать «нет» олигар­хическому режиму.

«Они могут написать это на бумаге, однако не могут запретить целой стране бороться за свои права», — подчеркнул Богдан Цырдя.

Депутат парламента от фракции ПСРМ Владимир Цуркан заявил, что «сегодняшний митинг является предупреждением властям: если они не прислушаются к людям, будут и другие акции».

Исполнительный секретарь Партии со­циалистов Влад Батрынча отметил, что се­годня «шайка интриганов и политических плутов издевается над народом. Мы требу­ем организации досрочных парламентских выборов».

Влад Батрынча объяснил, почему акции протеста ПСРМ проводит в регионах, а не в столице: «Мы хотим напомнить власти, что Молдова – это не только Кишинев. И когда мы придем с протестами в Кишинев – это будет последний день этой власти».