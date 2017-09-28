Зинаида Гречаный: «Народ не хочет больше терпеть»
В минувшее воскресенье в Бельцах, Новых Аненах и Кагуле прошли многотысячные общенациональные акции протеста, организованные ПСРМ
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приветствовала участников митинга протеста, который прошел в Бельцах 24 сентября, и напомнила, что в этот день должен был состояться референдум в поддержку инициатив Президента Республики Молдова Игоря Додона.
Конституционный суд отменил референдум. Однако, несмотря на это, жители республики вышли на улицы, чтобы оказать поддержку президенту и высказаться в пользу его инициатив.
«Это голос народа, который не хочет больше терпеть», – сказала Зинаида Гречаный. Она отметила, что на протесты вышли не только члены Партии социалистов, не только ее сторонники, но и все граждане Молдовы, которым небезразлично то, что происходит в их стране. Они выступают за отставку нелегитимного парламента, за расширение полномочий президента, за аннулирование закона о выплате украденных миллиардов за счет населения, за изучение в школах предмета «История Молдовы».
Зинаида Гречаный призвала граждан республики объединиться: «Мы должны выступить против тех, кто хочет разрушить нашу республику. А для этого мы должны объединиться и поддержать президента. Начиная с сегодняшнего дня, Партия социалистов объявляет о старте национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделение президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова».
Один из основателей Партии социалистов Эдуард Смирнов напомнил протестующим: что «В Конституции Молдовы четко сказано: воля народа является основой государственной власти. Другая статья Основного закона гласит, что президент может потребовать проведения референдума по вопросам общенационального характера. Сегодня на митинге мы заявляем, что не отступим от курса президента, которого всецело поддерживаем. Власти испугались референдума и того, как много уже сделано Игорем Додоном для налаживания отношений с нашим стратегическим партнером – Россией. Нынешний режим не сможет противостоять этому».
Богдан Цырдя, депутат парламента от ПСРМ, заявил на митинге в Кагуле, что шесть граждан Румынии запретили трем миллионам граждан Молдовы сказать «нет» олигархическому режиму.
«Они могут написать это на бумаге, однако не могут запретить целой стране бороться за свои права», — подчеркнул Богдан Цырдя.
Депутат парламента от фракции ПСРМ Владимир Цуркан заявил, что «сегодняшний митинг является предупреждением властям: если они не прислушаются к людям, будут и другие акции».
Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что сегодня «шайка интриганов и политических плутов издевается над народом. Мы требуем организации досрочных парламентских выборов».
Влад Батрынча объяснил, почему акции протеста ПСРМ проводит в регионах, а не в столице: «Мы хотим напомнить власти, что Молдова – это не только Кишинев. И когда мы придем с протестами в Кишинев – это будет последний день этой власти».