ГАЗОВЫЙ ТУПИК ЕВРОПЫ
Рискнет ли Брюссель ответить на новые антироссийские санкции США?
Чем дольше длятся антироссийские санкции, тем больше они раскалывают западный мир. В настоящее время в финансовых и политических кругах Европы растет возмущение последними санкциями США против России. Недовольство выражают чиновники и бизнесмены Старого Света, которые оказались, мягко говоря, в двусмысленном положении. На ограничении товарооборота с Россией страны ЕС потеряли с начала санкционного противоборства более 100 млрд евро. Присоединиться к новым антироссийским шагам Штатов — терять схожую сумму, причем в сжатые сроки. Возражать Вашингтону — ставить на карту торговые отношения с самой мощной финансовой державой планеты. Поэтому Брюсселю придется лавировать между интересами США и России, пытаясь не особенно противоречить американскому давлению и в то же время не сильно навредить отношениям с нашей страной.
Овчинка выделки не стоит
Новые американские санкции против нашей страны, которые касаются ограничений в поддержке и финансировании российских нефтегазовых проектов и конкретно газопровода «Северный поток-2», поставили Европу в изрядное затруднение. Объявляя в 2014 году первые антироссийские санкции после присоединения Крыма, Вашингтон и Брюссель выступали единым фронтом. ЕС даже не смутили контрмеры России по ограничению импорта европейского продовольствия. По словам финансового аналитика FxPro Александра КУПЦИКЕВИЧА, первоначально Европа получила дефляционный импульс и цены на санкционные продукты начали снижаться из-за роста предложения на внутреннем рынке.
Однако уже очень скоро Старому Свету пришла пора считать убытки. Как отмечает французский исследовательский центр по мировой экономике CEPII, только за первый год торговой войны страны ЕС лишились примерно $60,2 млрд. Максимальные недополученные доходы оказались у немецких поставщиков — каждый месяц они теряли $830 млн. За ними шла Украина с месячными убытками в $450 млн. Далее следуют Польша, Нидерланды и Франция — по $200 млн в месяц.
«Потом были найдены новые рынки сбыта и частично сокращено производство», — отмечает эксперт. Тем не менее за три года противостояния, по оценке специального докладчика Совета ООН по правам человека Идриса ДЖЕЗАЙРИ, который отвечает за вопросы негативного воздействия односторонних принудительных мер, европейские государства, наложившие на Москву санкции, потеряли в сумме около $100 млрд, что вдвое превышает ущерб, с которым пришлось столкнуться России.
Будет ли Брюссель в таком случае соглашаться с усилением противоборства, диктуемого США? Учитывая, что на этот раз Вашингтон убедительно рекомендует полностью отказаться от кредитования российской сырьевой отрасли и зарыть в землю проект «Северный поток-2», половина которого принадлежит крупнейшим энергохолдингам ЕС.
В Европе отлично понимают, что под прикрытием новых санкций США продвигают на богатый европейский рынок собственных производителей сжиженного газа. Выдавливая российское голубое топливо из ЕС, американцы прежде всего думают о том, как занять наше место в энергобалансе Старого Света. Стратегическая задача — заменить российский «трубный» газ американским сжиженным, поставляемым через океан на судах-газовозах. Однако для завоевания европейского топливного рынка США нужно создать там внушительную по размерам и инвестициям инфраструктуру по приему и распределению сжиженного природного газа (СПГ). Пока существующие в Европе СПГ-терминалы способны закрывать не более 30–35% потребностей ЕС в сырье. Кроме того, большинство этих перевалочных пунктов сейчас простаивает, поскольку поставки газа из-за океана остаются нерентабельными.
По словам главы немецкой энергокомпании Uniper Клауса ШЕФЕРА, морской трафик голубого топлива не может надежно обеспечить Европу сырьем. Руководитель другой немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Марио МЕРЕН напоминает о рисках утраты конкурентоспособности Европы из-за более высокой стоимости СПГ.
У бодливой козы рогов нет
В результате Брюссель говорит, что готов принять ответные меры против США из-за новых антироссийских санкций, способных нанести вред европейскому бизнесу. Такую позицию выражал глава Еврокомиссии Жан-Клод ЮНКЕР, утверждавший, что материальные потери ЕС при ухудшении торговых взаимоотношений между Евросоюзом и Россией могут увеличиться, и если санкции будут поддержаны, то и банковский сектор ЕС понесет значительный ущерб.
С этим согласен и торговый советник посольства Австрии в Москве Рудольф ЛУКАВСКИ, считающий, что участники ЕС ждут от Брюсселя ответа на ужесточение антироссийских санкций США, так как новые экономические ограничения ставят под угрозу совместные проекты компаний России и ЕС.
Кстати, президент Экономической палаты Австрии Кристоф ЛЯЙТЛЬ ранее отмечал, что США легкомысленно относятся к международным торговым отношениям и хотят нарушить российско-европейские экономические связи. «Россия со своими энергоносителями и Европа со своими ноу-хау прекрасно дополняют друг друга. Расторгнуть эту связь будет нежелательно всем», — жаловался Ляйтль.
Еврокомиссия уже составила соответствующий документ, оппонирующий американским санкциям, однако, по мнению специалистов, он является скорее не инструкцией к применению, а списком жалоб на ущемление интересов стран ЕС.
Во-первых, ЕС намерен добиваться от администрации Дональда Трампа «публичных или письменных гарантий» того, что новые санкции против России не будут использованы опасным для ЕС образом.
Во-вторых, Брюссель намерен использовать европейское законодательство, чтобы принятые США меры «не были признаны в Европе и не могли проводиться в ней в жизнь», а также может подготовить «совместимые с правилами ВТО ответные меры».
В-третьих, ЕС опасается, что действия США повредят европейским энергетическим компаниям, которые участвуют в связанных с Россией проектах. В частности, в создании «Северного потока-2» и строительстве дополнительных газопроводов на территории Германии.
Так в какую сторону качнется европейский маятник? Как будет действовать Брюссель, оказавшись меж двух огней? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в структуре внешней торговли Европейского союза.
Основной доходной частью экспорта ЕС являются отрасли машиностроения и химической промышленности, на долю которых приходится более 20% мирового экспорта по этим группам товаров. Еще 13% — высокие технологии и технологии среднего класса. Также 13% — экспорт сельскохозяйственной продукции.
При этом большая часть европейских поставок за рубеж ориентирована на США. Как полагают эксперты, страны ЕС вряд ли смогут полностью отказаться от сотрудничества с американцами по этим статьям дохода, но им вполне по силам снизить нынешние объемы товарооборота. Правда, это произойдет не сразу, а в течение нескольких лет, когда будут подобраны новые сбытовые рынки.
Импорт Европы сконцентрирован на сырьевых товарах — нефти, газе и металлах (доля зарубежных закупок в этом сегменте составляет 75–95%), а также неметаллических полуфабрикатах. Основными поставщиками этой продукции являются Россия и Китай. В США европейцы приобретают второстепенные продовольственные товары, например кукурузу и соевые бобы. Аналитики уверены, что в этом случае ситуация будет напоминать положение с экспортом — от российских и китайских минеральных ресурсов ЕС не откажется, а американские сельхозтовары может заменить закупками в других странах. Правда, также только на частичной основе.
Держи карман шире
Как говорит финансовый аналитик Gerchik & Co Виктор МАКЕЕВ, Германии нежелательны любые новые санкционные идеи против России, поэтому мнение Берлина будет учитываться Брюсселем прежде всего. Товарооборот ЕС с Россией не намного меньше, чем с США. Экономика Европы после кризиса 2008 года восстанавливается медленнее, чем американская. Страны — члены ЕС до сих пор обеспокоены уязвимостью своей экономики, о чем свидетельствует статистика по безработице в Испании и Италии (более 15% трудоспособного населения) и удержание процентной ставки у нулевой отметки для максимальной поддержки бизнеса. «ЕС будет вынужден лавировать между интересами США и России, пытаясь не противоречить вводимым США санкциям, но и не перечеркивать стратегические направления во взаимоотношениях с Россией», — считает эксперт.
Между тем, говоря, что европейцы недовольны новым пакетом санкций США против России, и приводя в пример резкую реакцию отдельных европейских политиков и бизнесменов, нельзя забывать ряд важных факторов, играющих против Москвы.
Во-первых, в Европе отношение к нашей стране в целом остается негативным. Евросоюз вовсе не случайно ввел в отношении России собственные санкции. Во-вторых, чтобы Европа могла оказывать эффективное давление на США в части смягчения ограничений, необходимо добиться консолидированной позиции стран ЕС по этому вопросу. Это проблематично: у Брюсселя одни интересы, у Берлина — другие, у Лондона, находящегося в процессе выхода из ЕС, третьи. Тогда как бывшие социалистические страны согласны с усилением санкций против России — на их территориях находятся американские военные базы и они в военном и политическом плане зависимы от США.
Руководитель аналитического управления ГК «Финам» Михаил АРИСТАКЕСЯН обращает внимание на экономический аспект отношений Европы и Америки. Он приводит данные Всемирной торговой организации, согласно которым торговля с США приносит ЕС больше доходов, чем американцам от партнерства с европейцами. «В случае гипотетических «торговых войн» Европа пострадает сильнее, чем их американские визави», — отмечает эксперт.
«Наиболее ожидаемые действия ЕС в отношении антироссийских санкций — бесконечные бюрократические проволочки. Европейские чиновники научились использовать этот инструмент для затруднения согласования и обсуждения любой инициативы. Если бюрократам ЕС что-то не нравится, то жди многочисленных безрезультатных заседаний. Пока принятие решений оттягивается, Россия вопреки политической воле США продолжит поставлять в Европу нефть, газ и металлы, что окажется выгоднее, чем любые антисанкции», — резюмирует Александр Купцикевич.
Пора брать билеты на Восток
Ну а что же Россия — какую позицию она занимает в этом «бермудском треугольнике» санкций? Стоит отметить, что Москва после начала санкционной войны все больше совершенствует практику разнополярного развития и уделяет повышенное внимание азиатскому направлению. В частности, в этом году товарооборот нашей страны с одним только Китаем достиг пиковых значений. После резкого падения по итогам 2015 года (на 28,6%) в прошлом году товарооборот между нашими странами постепенно начал прибавлять. За первую половину этого года рост оказался достаточно внушительным и превысил планку в 25%. По прогнозу министра экономического развития Максима ОРЕШКИНА, по итогам 2017-го российско-китайский товарооборот достигнет отметки $80 млрд, а к 2020 году этот показатель и вовсе может выйти на уровень $200 млрд.
Однако эксперты единодушны в том, что перебрасывать все силы на рынок той же Поднебесной не стоит. Исключив ЕС из списка внешнеторговых партнеров, если тот снова пойдет на поводу у Вашингтона, или значительно ограничив товарооборот с европейскими странами, Россия нанесет серьезный удар не только по финансовому пространству Старого Света, но и по собственной экономике. Весь Европейско-Азиатский регион автоматически погрузится в кризис, еще более мощный, чем в 2008 году. Такой расклад не выгоден ни России, ни ЕС, что отлично понимают обе стороны.
Впрочем, благие пожелания — это одно, а геополитическая реальность — совсем другое. Поэтому логично ожидать, что действия европейцев окажутся более предметными: либо они снова согласятся с Вашингтоном, либо устроят демарш против США в ответ на их антироссийские санкции. Если же Брюссель предпочтет действовать по принципу «ни рыба, ни мясо», то его позиции в сотрудничестве с двумя противоборствующими сторонами станут поводом для недовольства со стороны не только России и США, но и ближневосточного, а также азиатского регионов.
Николай МАКЕЕВ.