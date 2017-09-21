Рискнет ли Брюссель ответить на новые антироссийские санкции США?

Чем дольше длятся антироссий­ские санкции, тем больше они раскалывают западный мир. В настоящее время в финансовых и политических кругах Европы растет возмущение последними санкциями США против России. Недовольство выражают чи­новники и бизнесмены Старого Света, которые оказались, мяг­ко говоря, в двусмысленном по­ложении. На ограничении това­рооборота с Россией страны ЕС потеряли с начала санкционного противоборства более 100 млрд евро. Присоединиться к новым антироссийским шагам Штатов — терять схожую сумму, при­чем в сжатые сроки. Возражать Вашингтону — ставить на кар­ту торговые отношения с самой мощной финансовой державой планеты. Поэтому Брюсселю придется лавировать между ин­тересами США и России, пытаясь не особенно противоречить аме­риканскому давлению и в то же время не сильно навредить отно­шениям с нашей страной.

Овчинка выделки не стоит

Новые американские санкции против на­шей страны, которые касаются ограничений в поддержке и финансировании российских нефтегазовых проектов и конкретно газопро­вода «Северный поток-2», поставили Европу в изрядное затруднение. Объявляя в 2014 году первые антироссийские санкции после присо­единения Крыма, Вашингтон и Брюссель вы­ступали единым фронтом. ЕС даже не смутили контрмеры России по ограничению импорта европейского продовольствия. По словам финансового аналитика FxPro Алексан­дра КУПЦИКЕВИЧА, первоначально Европа получила дефляционный импульс и цены на санкционные продукты начали снижаться из-за роста предложения на внутреннем рынке.

Однако уже очень скоро Старому Свету пришла пора считать убытки. Как отмечает французский исследовательский центр по мировой экономике CEPII, только за первый год торговой войны страны ЕС лишились при­мерно $60,2 млрд. Максимальные недополу­ченные доходы оказались у немецких постав­щиков — каждый месяц они теряли $830 млн. За ними шла Украина с месячными убытками в $450 млн. Далее следуют Польша, Нидерлан­ды и Франция — по $200 млн в месяц.

«Потом были найдены новые рынки сбы­та и частично сокращено производство», — отмечает эксперт. Тем не менее за три года противостояния, по оценке специального докладчика Совета ООН по правам чело­века Идриса ДЖЕЗАЙРИ, который отвечает за вопросы негативного воздействия одно­сторонних принудительных мер, европейские государства, наложившие на Москву санкции, потеряли в сумме около $100 млрд, что вдвое превышает ущерб, с которым пришлось стол­кнуться России.

Будет ли Брюссель в таком случае со­глашаться с усилением противоборства, диктуемого США? Учитывая, что на этот раз Вашингтон убедительно рекомендует полно­стью отказаться от кредитования российской сырьевой отрасли и зарыть в землю проект «Северный поток-2», половина которого при­надлежит крупнейшим энергохолдингам ЕС.

В Европе отлично понимают, что под прикрытием новых санкций США продвигают на богатый европейский рынок собственных производителей сжиженного газа. Выдав­ливая российское голубое топливо из ЕС, американцы прежде всего думают о том, как занять наше место в энергобалансе Старого Света. Стратегическая задача — заменить российский «трубный» газ американским сжи­женным, поставляемым через океан на судах-газовозах. Однако для завоевания европей­ского топливного рынка США нужно создать там внушительную по размерам и инвести­циям инфраструктуру по приему и распре­делению сжиженного природного газа (СПГ). Пока существующие в Европе СПГ-терминалы способны закрывать не более 30–35% потреб­ностей ЕС в сырье. Кроме того, большинство этих перевалочных пунктов сейчас простаи­вает, поскольку поставки газа из-за океана остаются нерентабельными.

По словам главы немецкой энергоком­пании Uniper Клауса ШЕФЕРА, морской трафик голубого топлива не может надежно обеспечить Европу сырьем. Руководитель другой немецкой нефтегазовой корпора­ции Wintershall Марио МЕРЕН напоминает о рисках утраты конкурентоспособности Евро­пы из-за более высокой стоимости СПГ.

У бодливой козы рогов нет

В результате Брюссель говорит, что готов принять ответные меры против США из-за новых антироссийских санкций, спо­собных нанести вред европейскому бизнесу. Такую позицию выражал глава Еврокомис­сии Жан-Клод ЮНКЕР, утверждавший, что материальные потери ЕС при ухудшении тор­говых взаимоотношений между Евросоюзом и Россией могут увеличиться, и если санкции будут поддержаны, то и банковский сектор ЕС понесет значительный ущерб.

С этим согласен и торговый советник посольства Австрии в Москве Рудольф ЛУКАВСКИ, считающий, что участники ЕС ждут от Брюсселя ответа на ужесточение антироссийских санкций США, так как новые экономические ограничения ставят под угрозу совместные проекты компаний России и ЕС.

Кстати, президент Экономической палаты Австрии Кристоф ЛЯЙТЛЬ ранее отмечал, что США легкомысленно относятся к международным торговым отношениям и хотят нарушить российско-европейские эко­номические связи. «Россия со своими энер­гоносителями и Европа со своими ноу-хау прекрасно дополняют друг друга. Расторгнуть эту связь будет нежелательно всем», — жало­вался Ляйтль.

Еврокомиссия уже составила соответ­ствующий документ, оппонирующий амери­канским санкциям, однако, по мнению специ­алистов, он является скорее не инструкцией к применению, а списком жалоб на ущемление интересов стран ЕС.

Во-первых, ЕС намерен добиваться от администрации Дональда Трампа «публич­ных или письменных гарантий» того, что новые санкции против России не будут использова­ны опасным для ЕС образом.

Во-вторых, Брюссель намерен исполь­зовать европейское законодательство, что­бы принятые США меры «не были признаны в Европе и не могли проводиться в ней в жизнь», а также может подготовить «совместимые с правилами ВТО ответные меры».

В-третьих, ЕС опасается, что действия США повредят европейским энергетическим компаниям, которые участвуют в связанных с Россией проектах. В частности, в создании «Северного потока-2» и строительстве до­полнительных газопроводов на территории Германии.

Так в какую сторону качнется европей­ский маятник? Как будет действовать Брюс­сель, оказавшись меж двух огней? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в структуре внешней торговли Европейского союза.

Основной доходной частью экспорта ЕС являются отрасли машиностроения и хими­ческой промышленности, на долю которых приходится более 20% мирового экспорта по этим группам товаров. Еще 13% — высокие технологии и технологии среднего класса. Также 13% — экспорт сельскохозяйственной продукции.

При этом большая часть европейских по­ставок за рубеж ориентирована на США. Как полагают эксперты, страны ЕС вряд ли смо­гут полностью отказаться от сотрудничества с американцами по этим статьям дохода, но им вполне по силам снизить нынешние объемы товарооборота. Правда, это произойдет не сразу, а в течение нескольких лет, когда будут подобраны новые сбытовые рынки.

Импорт Европы сконцентрирован на сырьевых товарах — нефти, газе и металлах (доля зарубежных закупок в этом сегменте со­ставляет 75–95%), а также неметаллических полуфабрикатах. Основными поставщиками этой продукции являются Россия и Китай. В США европейцы приобретают второстепен­ные продовольственные товары, например кукурузу и соевые бобы. Аналитики уверены, что в этом случае ситуация будет напоминать положение с экспортом — от российских и китайских минеральных ресурсов ЕС не отка­жется, а американские сельхозтовары может заменить закупками в других странах. Правда, также только на частичной основе.

Держи карман шире

Как говорит финансовый аналитик Gerchik & Co Виктор МАКЕЕВ, Германии не­желательны любые новые санкционные идеи против России, поэтому мнение Берлина бу­дет учитываться Брюсселем прежде всего. То­варооборот ЕС с Россией не намного меньше, чем с США. Экономика Европы после кризи­са 2008 года восстанавливается медленнее, чем американская. Страны — члены ЕС до сих пор обеспокоены уязвимостью своей эконо­мики, о чем свидетельствует статистика по безработице в Испании и Италии (более 15% трудоспособного населения) и удержание процентной ставки у нулевой отметки для мак­симальной поддержки бизнеса. «ЕС будет вы­нужден лавировать между интересами США и России, пытаясь не противоречить вводимым США санкциям, но и не перечеркивать страте­гические направления во взаимоотношениях с Россией», — считает эксперт.

Между тем, говоря, что европейцы недо­вольны новым пакетом санкций США против России, и приводя в пример резкую реакцию отдельных европейских политиков и бизнес­менов, нельзя забывать ряд важных факторов, играющих против Москвы.

Во-первых, в Европе отношение к нашей стране в целом остается негативным. Евросо­юз вовсе не случайно ввел в отношении Рос­сии собственные санкции. Во-вторых, чтобы Европа могла оказывать эффективное давле­ние на США в части смягчения ограничений, необходимо добиться консолидированной позиции стран ЕС по этому вопросу. Это про­блематично: у Брюсселя одни интересы, у Берлина — другие, у Лондона, находящегося в процессе выхода из ЕС, третьи. Тогда как бывшие социалистические страны согласны с усилением санкций против России — на их территориях находятся американские во­енные базы и они в военном и политическом плане зависимы от США.

Руководитель аналитического управ­ления ГК «Финам» Михаил АРИСТАКЕСЯН обращает внимание на экономический аспект отношений Европы и Америки. Он приводит данные Всемирной торговой организации, согласно которым торговля с США приносит ЕС больше доходов, чем американцам от пар­тнерства с европейцами. «В случае гипотети­ческих «торговых войн» Европа пострадает сильнее, чем их американские визави», — от­мечает эксперт.

«Наиболее ожидаемые действия ЕС в отношении антироссийских санкций — бес­конечные бюрократические проволочки. Ев­ропейские чиновники научились использовать этот инструмент для затруднения согласова­ния и обсуждения любой инициативы. Если бюрократам ЕС что-то не нравится, то жди многочисленных безрезультатных заседаний. Пока принятие решений оттягивается, Россия вопреки политической воле США продолжит поставлять в Европу нефть, газ и металлы, что окажется выгоднее, чем любые антисанкции», — резюмирует Александр Купцикевич.

Пора брать билеты на Восток

Ну а что же Россия — какую позицию она занимает в этом «бермудском треугольнике» санкций? Стоит отметить, что Москва после начала санкционной войны все больше со­вершенствует практику разнополярного раз­вития и уделяет повышенное внимание азиат­скому направлению. В частности, в этом году товарооборот нашей страны с одним только Китаем достиг пиковых значений. После рез­кого падения по итогам 2015 года (на 28,6%) в прошлом году товарооборот между нашими странами постепенно начал прибавлять. За первую половину этого года рост оказался до­статочно внушительным и превысил планку в 25%. По прогнозу министра экономическо­го развития Максима ОРЕШКИНА, по ито­гам 2017-го российско-китайский товароо­борот достигнет отметки $80 млрд, а к 2020 году этот показатель и вовсе может выйти на уровень $200 млрд.

Однако эксперты единодушны в том, что перебрасывать все силы на рынок той же Поднебесной не стоит. Исключив ЕС из списка внешнеторговых партнеров, если тот снова пойдет на поводу у Вашингтона, или значи­тельно ограничив товарооборот с европей­скими странами, Россия нанесет серьезный удар не только по финансовому пространству Старого Света, но и по собственной эконо­мике. Весь Европейско-Азиатский регион ав­томатически погрузится в кризис, еще более мощный, чем в 2008 году. Такой расклад не выгоден ни России, ни ЕС, что отлично пони­мают обе стороны.

Впрочем, благие пожелания — это одно, а геополитическая реальность — совсем дру­гое. Поэтому логично ожидать, что действия европейцев окажутся более предметными: либо они снова согласятся с Вашингтоном, либо устроят демарш против США в ответ на их антироссийские санкции. Если же Брюс­сель предпочтет действовать по принципу «ни рыба, ни мясо», то его позиции в сотруд­ничестве с двумя противоборствующими сто­ронами станут поводом для недовольства со стороны не только России и США, но и ближ­невосточного, а также азиатского регионов.

Николай МАКЕЕВ.