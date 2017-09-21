Президент Республики Молдова сделал ряд уточнений по поводу не промульгированных им законов

Парламентское большинство отказалось рассматривать аргументы президента по весьма спорным законопроектам и решило пойти на от­крытый конфликт, назначив на 21 сентября внеочередное заседание. Спикер законодательного органа даже выступил с открытыми угроза­ми. Игорь Додон не преминул на это немедленно еще раз аргументи­ровать свои решения.

Ответственность за последствия ляжет на нынешнюю власть

— Вчера председатель парламента Андриан Канду ввел в заблуждение об­щественное мнение в том, что касается законопроектов, которые я вернул законо­дательному органу на пересмотр. В данном контексте следует сделать ряд уточнений:

Не промульгированные мною законы, по которым парламент в срочном порядке намерен провести повторное голосова­ние, касаются вопросов первостепенной важности для страны. По каждому закону, который я не промульгировал, были выдви­нуты веские аргументы.

Мною был заблокирован за­кон, целью которого была ликвидация Академии наук и фактическая изоляция на­циональной системы образования от международной. С принятием этого закона мы рисковали, в том числе, не­признанием отечественных дипломов. Более того, я абсолютно уверен, что истинная цель представленных ини­циатив состоит в лишении Академии наук принадлежащего ей имущества в виде зданий, участков, с последую­щей их продажей. С другой стороны, я уверен, что с исчезновением Академии наук исчезнет и сама наука в Республи­ке Молдова.

Я также заблокировал пред­ложенные парламентом из­менения в Трудовой кодекс, предусматривающие: сокра­щение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого от­пуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет); предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с ли­цами, достигшими пенсионного воз­раста; исключение обязательного ха­рактера присвоения индивидуальному трудовому договору собственного но­мера в реестре и др. Этот законопроект направлен против социально уязвимых категорий общества, многодетных ма­терей, пенсионеров.

Не был также промульги­рован Закон об энергетике. По этому закону НАРЭ полу­чило бы право разработки собственного бюджета и утверждения зарплат, хотя я неоднократно заявлял о необходимости введения предель­ного порога зарплат в 60 тысяч леев и недопустимости превышения возна­граждения, получаемого руководите­лями государственных учреждений, и даже выступал с такой законодатель­ной инициативой. Повторяю, зарплаты в различных государственных ведом­ствах, начиная с регулирующих орга­нов и заканчивая государственными предприятиями, агентствами, не долж­ны существенно превышать зарплаты педагогов, врачей и других категорий специалистов, представляющих реаль­ную важность для страны.

Что касается Закона о та­лонах на питание. Под ви­дом инициативы, которая, на первый взгляд, кажется вполне благородной, кроется мас­штабное уклонение от уплаты налогов. Профильная парламентская комиссия, равно как и компетентные министер­ства, вынесли негативное заключение по данному поводу.

То же самое относится и к другим законам, которые я вернул в парламент. Отклонение каждого из них основано на твердых аргументах. В приложении пред­ставлены ответы по каждому законопро­екту, возвращенному в парламент на до­работку.

Ситуация во многих секторах, особенно касающихся науки, трудового законодатель­ства и пр., существенно ухудшится, если они будут приняты.

Ответственность за последствия, в случае повторного утверждения данных законов, ляжет на нынешнюю власть, на председателя парламента Канду и на все парламентское большинство, — говорится в сообщении Игоря Додона.

Конституционный суд не должен «жонглировать законами»

Игорь Додон направил официальное письмо правительству, в котором во второй раз отказался принять кандидатуру Еуджена Стурзы на пост министра обороны.

Президент резко высказался по поводу попыток правительства любым путем про­тащить своего кандидата в кресло министра обороны.

— Понимаю, что правительство Филипа сейчас выдумывает процедуры для очеред­ного вмешательства Конституционного суда в свои политические комбинации, но обра­щаю внимание, что КС не может бесконечно «рисовать» выгодные власти сценарии. Если нынешний Конституционный суд попытается исключить президентуру из процесса назна­чения министров и вновь примется жонглиро­вать законами в пользу правящей коалиции, он окончательно себя дискредитирует, — написал в соцсети глава государства. По мнению Игоря Додона, любая попытка назначить министра обороны в обход главы государства, без пре­зидентского указа, будет вне правовых рамок, а сам такой «министр» будет нелегитимным.

— Как глава государства я не могу одо­брить назначение главой Национальной ар­мии некомпетентного и политизированного кандидата. Любые попытки назначить его без указа президента будут незаконными. Его не признают ни президентура, ни армия, ни граждане. Воинская честь не позволит военным оказаться под руководством ми­нистра, навязанного неконституционными способами, — отметил президент.