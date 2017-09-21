Граждан просят поддержать инициативы президента

Во вторник руководство Партии социалистов провело рабочее заседание. Было решено, что 24 сентября, в ближайшее воскресенье, состоятся марши и митинги в поддержку инициатив президента Молдовы Игоря До­дона.

Акции будут проведены сразу в трех городах страны: в Бельцах – на площади имени Василе Александри, в Новых Аненах – на площади перед зданием Районного совета, в Ка­гуле – на площади Независимости. Партия социалистов при­глашает всех активных граждан республики принять участие в протестных акциях. ПСРМ призывает выступить всем вместе в поддержку всенародного президента и его инициатив по за­щите государственности, восстановлению справедливости и социально-экономического развития. Речь идет о вопросах, которые должны были быть вынесены на общереспубликан­ский референдум, отмененный Конституционным судом:

— о снятии с граждан республики ответственности за кражу миллиарда;

— о расширении полномочий президента;

— о сокращении количества депутатов парламента;

— о введении в школах предмета «История Молдовы» вместо «История румын».