Социалисты зовут на массовые митинги
Граждан просят поддержать инициативы президента
Во вторник руководство Партии социалистов провело рабочее заседание. Было решено, что 24 сентября, в ближайшее воскресенье, состоятся марши и митинги в поддержку инициатив президента Молдовы Игоря Додона.
Акции будут проведены сразу в трех городах страны: в Бельцах – на площади имени Василе Александри, в Новых Аненах – на площади перед зданием Районного совета, в Кагуле – на площади Независимости. Партия социалистов приглашает всех активных граждан республики принять участие в протестных акциях. ПСРМ призывает выступить всем вместе в поддержку всенародного президента и его инициатив по защите государственности, восстановлению справедливости и социально-экономического развития. Речь идет о вопросах, которые должны были быть вынесены на общереспубликанский референдум, отмененный Конституционным судом:
— о снятии с граждан республики ответственности за кражу миллиарда;
— о расширении полномочий президента;
— о сокращении количества депутатов парламента;
— о введении в школах предмета «История Молдовы» вместо «История румын».