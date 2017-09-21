Победили при поддержке президента
Молдавская группа «DoReDoS» с триумфом победила на конкурсе «Новая волна»
Группа «DoReDoS» из нашей страны буквально взорвала Международный песенный конкурс «Новая волна», состоявшийся в Сочи. Молодые артисты с первого дня стали лидерами творческого соревнования и не уступили первенства до конца. Результатом стало первое место, которое коллектив разделил с представителями Узбекистана и Армении. Выбор победителя остался за председателем жюри конкурса композитором Игорем Крутым. Он отдал символический один балл молдавской группе.
Группа «DoReDoS» смогла принять участие в конкурсе при непосредственной поддержке главы государства. Узнав о победе наших соотечественников, Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети: «Фантастический успех молдавской группы DoReDos на «Новой волне»: первое место наше! Рад, что смог помочь вам в подготовке и участии в этом конкурсе. Спасибо, что достойно представляете нашу страну! Hai Moldova! Ждём дома с государственными наградами».
И вот в среду в Государственной резиденции глава государства лично поздравил артистов и вручил им награды. Участники группы Евгений Андриянов, Марина Джундиет и Сергей Мыца были удостоены звания «Заслуженный артист Молдовы», а их продюсер Валерий Джундиет отмечен медалью «Meritul Civic».