Суббота, 23 сентября 2017, 00:39

МК В Кишиневе

Общество

Назад на главную Подписаться на RSS

Победили при поддержке президента

Победили при поддержке президента
21 сентября
00:21 2017
Версия для печати Поделиться

Молдавская группа «DoReDoS» с триумфом победила на конкурсе «Новая волна»

Группа «DoReDoS» из нашей страны буквально взорва­ла Международный песенный конкурс «Новая волна», состоявшийся в Сочи. Молодые артисты с первого дня стали лидерами творческого соревнования и не усту­пили первенства до конца. Результатом стало первое место, которое коллектив разделил с представителями Узбекистана и Армении. Выбор победителя остался за председателем жюри конкурса композитором Игорем Крутым. Он отдал символический один балл молдав­ской группе.

Группа «DoReDoS» смогла принять участие в конкурсе при непо­средственной поддержке главы государства. Узнав о победе наших соотечественников, Игорь Додон написал на своей странице в соци­альной сети: «Фантастический успех молдавской группы DoReDos на «Новой волне»: первое место наше! Рад, что смог помочь вам в под­готовке и участии в этом конкурсе. Спасибо, что достойно представ­ляете нашу страну! Hai Moldova! Ждём дома с государственными на­градами».

И вот в среду в Государственной резиденции глава государства лично поздравил артистов и вручил им награды. Участники группы Ев­гений Андриянов, Марина Джундиет и Сергей Мыца были удостоены звания «Заслуженный артист Молдовы», а их продюсер Валерий Джун­диет отмечен медалью «Meritul Civic».

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,680,00%
EUR21,130,00%
GBP23,860,00%
UAH0,670,00%
RON4,590,00%
RUB0,310,00%

Курс валют в MDL на 23.09.2017

Календарь — архив

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд