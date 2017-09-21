Фракция ПСРМ – на страже интересов кишиневцев
Муниципальные советники от проблем не уклоняются
В поле зрения муниципальных советников от Партии социалистов постоянно находятся важные для жизни горожан вопросы.
Дата референдума утверждена
На прошлой неделе с подачи фракции ПСРМ Муниципальный совет большинством голосов назначил дату проведения референдума по отставке Генерального примара Дорина Киртоакэ – 19 ноября. Теперь это решение поддержала Центральная избирательная комиссия. «За» проголосовали все члены ЦИК за исключением представителя Либеральной партии Василия Гафтона. Либералы считают такую попытку сместить с должности примара, выбранного в ходе прямого голосования, неконституционной.
В связи с этим либералы направили заявление в Конституционный суд, чтобы приостановить проведение референдума, а инициативу признать незаконной. Кроме того, ЛП попросила ЦИК остановить все процедуры, связанные с проведением референдума, до рассмотрения этого вопроса КС.
Слепого премирования не будет
Представители Главного управления образования молодежи и спорта потребовали от советников утвердить выплату сотрудникам управления ежегодной премии, в дополнение к зарплате. Представитель учреждения Анжела Любаш назвала зарплату в 3,6 тыс. леев очень маленькой. Однако в ответ на требование советников-социалистов предоставить список претендентов на премию, не смогла этого сделать, ссылаясь на Закон о персональных данных.
Советник Евгения Чебан заявила, что у сотрудников примэрии «по две-три зарплаты», и предложила создать рабочую группу по контролю за их деятельностью: «Здесь хаос. Никто не смог предоставить отчет по зарплатам».
Советник Александр Одинцов отметил, что в разных подразделениях управления были задержаны сотрудники в связи со злоупотреблениями. «Эти люди входят в список на получение премии?» — поинтересовался он
Глава фракции ПСРМ Ион Чебан отметил, что он намерен обратиться в Национальный антикоррупционный центр с требованием провести проверку зарплат сотрудников примэрии.
«В течение двух месяцев должны быть представлены критерии, согласно которым сотрудники примэрии были внесены в список на получение премии, а также поименный список. Мы за этот проект не будем голосовать, пока не получим подробной информации», — заверил Чебан.
Очередной проект строительства – под лупой
Еще один скандал произошел на заседании Муниципального совета из-за земельного участка. Советники фракции Либеральной партии представили проект, согласно которому выделяется земельный участок на улице Алба-Юлия 200/2, где планируется осуществление государственно-частного партнерства по реконструкции стадиона спортивного лицея-интерната.
Этот проект вызвал много вопросов у представителей фракции ПСРМ. Александр Одинцов привел пример с земельным участком по ул. Андрея Доги 32/2, где, согласно документам, должен был быть построен спортивный комплекс, но в итоге в проект была внесена поправка и утверждено строительство многоэтажного дома. Об этом нарушении стало известно в результате проверки, проведенной Национальным антикоррупционным центром. На основе этого примера советник потребовал проведения проверки НАЦ в случае с земельным участком на Алба-Юлия 200/2.
А глава фракции ПСРМ Ион Чебан добавил: «Я настаиваю на экспертизе НАЦ и проведении публичных слушаний. Мы хотим видеть результаты проверок Центра антикоррупции и хотим знать, не появится ли какой-то Юрий Дырда (депутат Либеральной партии), который будет строить жилье. За последние годы десятки стадионов исчезли, спортивные школы, центры исчезли, и ничего нового не появилось. Если в течение двух недель у нас будут ответы на эти вопросы, наша фракция будет настаивать на внесении проекта в повестку дня и будет голосовать за него».
Представленный проект протащить не удалось, он не набрал нужного количества голосов.
На носу отопительный сезон
Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете призывает жителей столицы и примэрию принять участие 5 октября в публичных слушаниях по подготовке города к отопительному сезону.
В числе других предстоит рассмотреть вопрос о долге в 650 млн леев, который накопился за десять лет у Управления жилищно-коммунального хозяйства перед предприятием Termoelectrica.
Об этом долге заявил на заседании Муниципального совета глава управления Петру Гонтя. Однако он не смог ответить на вопрос советников фракции Партии социалистов, каким образом долг сохранился, если при ликвидации АО Termocom и создании предприятия Termoelectrica все долги были погашены.
Председатель фракции ПСРМ Ион Чебан заявил: «Я знаю, что в 2008 году все долги были погашены, а долг в 650 млн. леев образовался с 2009 года. Либералы намеренно пытаются ликвидировать муниципальные предприятия и навязать кишиневцам образовавшиеся долги, в том числе долг Управления жилищно-коммунального хозяйства в размере 650 млн. леев. Эти действия являются умышленным вредительством, и за это предусмотрено уголовное наказание. Виноваты в том числе и те, кто подписывал документы».
По мнению Чебана, проблема с долгами ЖКХ очень серьезная, и к ее решению причастны Академия наук, специалисты из Технического университета, эксперты, экономисты, все фракции. Он потребовал от Гонти подготовить всю информацию относительно образовавшихся долгов и пригласить на слушания всех тех, о ком шла речь во время заседания.