Муниципальные советники от проблем не уклоняются

В поле зрения муници­пальных советников от Партии социалистов по­стоянно находятся важ­ные для жизни горожан вопросы.

Дата референдума утверждена

На прошлой неделе с подачи фракции ПСРМ Муниципальный совет большинством голосов назначил дату проведения рефе­рендума по отставке Генераль­ного примара Дорина Киртоакэ – 19 ноября. Теперь это реше­ние поддержала Центральная избирательная комиссия. «За» проголосовали все члены ЦИК за исключением представителя Либеральной партии Василия Гафтона. Либералы считают та­кую попытку сместить с должно­сти примара, выбранного в ходе прямого голосования, неконсти­туционной.

В связи с этим либералы на­правили заявление в Конститу­ционный суд, чтобы приостано­вить проведение референдума, а инициативу признать незакон­ной. Кроме того, ЛП попросила ЦИК остановить все процедуры, связанные с проведением рефе­рендума, до рассмотрения этого вопроса КС.

Слепого премирования не будет

Представители Главного управления образования мо­лодежи и спорта потребовали от советников утвердить вы­плату сотрудникам управления ежегодной премии, в дополне­ние к зарплате. Представитель учреждения Анжела Любаш на­звала зарплату в 3,6 тыс. леев очень маленькой. Однако в от­вет на требование советников-социалистов предоставить спи­сок претендентов на премию, не смогла этого сделать, ссылаясь на Закон о персональных дан­ных.

Советник Евгения Чебан заявила, что у сотрудников при­мэрии «по две-три зарплаты», и предложила создать рабочую группу по контролю за их дея­тельностью: «Здесь хаос. Никто не смог предоставить отчет по зарплатам».

Советник Александр Один­цов отметил, что в разных под­разделениях управления были задержаны сотрудники в связи со злоупотреблениями. «Эти люди входят в список на полу­чение премии?» — поинтересо­вался он

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан отметил, что он намерен обратиться в Национальный ан­тикоррупционный центр с требо­ванием провести проверку зар­плат сотрудников примэрии.

«В течение двух месяцев должны быть представлены кри­терии, согласно которым сотруд­ники примэрии были внесены в список на получение премии, а также поименный список. Мы за этот проект не будем голосовать, пока не получим подробной ин­формации», — заверил Чебан.

Очередной проект строительства – под лупой

Еще один скандал произо­шел на заседании Муниципаль­ного совета из-за земельного участка. Советники фракции Либеральной партии предста­вили проект, согласно которому выделяется земельный участок на улице Алба-Юлия 200/2, где планируется осуществление государственно-частного пар­тнерства по реконструкции стадиона спортивного лицея-интерната.

Этот проект вызвал мно­го вопросов у представителей фракции ПСРМ. Александр Одинцов привел пример с зе­мельным участком по ул. Ан­дрея Доги 32/2, где, согласно документам, должен был быть построен спортивный ком­плекс, но в итоге в проект была внесена поправка и утвержде­но строительство многоэтаж­ного дома. Об этом нарушении стало известно в результате проверки, проведенной Нацио­нальным антикоррупционным центром. На основе этого при­мера советник потребовал про­ведения проверки НАЦ в случае с земельным участком на Алба-Юлия 200/2.

А глава фракции ПСРМ Ион Чебан добавил: «Я настаиваю на экспертизе НАЦ и проведе­нии публичных слушаний. Мы хотим видеть результаты про­верок Центра антикоррупции и хотим знать, не появится ли какой-то Юрий Дырда (депутат Либеральной партии), который будет строить жилье. За послед­ние годы десятки стадионов ис­чезли, спортивные школы, цен­тры исчезли, и ничего нового не появилось. Если в течение двух недель у нас будут ответы на эти вопросы, наша фракция будет настаивать на внесении проекта в повестку дня и будет голосо­вать за него».

Представленный проект про­тащить не удалось, он не набрал нужного количества голосов.

На носу отопительный сезон

Фракция Партии социали­стов в Муниципальном совете призывает жителей столицы и примэрию принять участие 5 октября в публичных слушаниях по подготовке города к отопи­тельному сезону.

В числе других предстоит рассмотреть вопрос о долге в 650 млн леев, который нако­пился за десять лет у Управле­ния жилищно-коммунального хозяйства перед предприятием Termoelectrica.

Об этом долге заявил на за­седании Муниципального совета глава управления Петру Гонтя. Однако он не смог ответить на вопрос советников фракции Пар­тии социалистов, каким образом долг сохранился, если при лик­видации АО Termocom и созда­нии предприятия Termoelectrica все долги были погашены.

Председатель фракции ПСРМ Ион Чебан заявил: «Я знаю, что в 2008 году все долги были погашены, а долг в 650 млн. леев образовался с 2009 года. Либералы намеренно пытаются ликвидировать муниципальные предприятия и навязать киши­невцам образовавшиеся долги, в том числе долг Управления жилищно-коммунального хозяй­ства в размере 650 млн. леев. Эти действия являются умышленным вредительством, и за это преду­смотрено уголовное наказание. Виноваты в том числе и те, кто подписывал документы».

По мнению Чебана, пробле­ма с долгами ЖКХ очень серьез­ная, и к ее решению причастны Академия наук, специалисты из Технического университе­та, эксперты, экономисты, все фракции. Он потребовал от Гон­ти подготовить всю информацию относительно образовавшихся долгов и пригласить на слушания всех тех, о ком шла речь во время заседания.