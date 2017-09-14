Кофе долгое время считалось отнюдь не самым полезным напитком для человека, и выпивать его в больших количествах может не показаться хорошей идеей. Тем не менее специалисты из Испании пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе значительно снижает риск ранней смерти, причем для максимального эффекта следует выпивать четыре чашки в день.

К участию в исследовании ученые пригласили около 20 тысяч человек в возрасте от 20 до 67 лет и наблюдали за ними в среднем на протяжении 10 лет. Как оказалось, у людей, регулярно употреблявших кофе, риск ранней смерти был значительно ниже — две чашки в день «соответствовали» его снижению на 22 процента, три — на 30, а четыре — на 64. По словам исследователей, особенно четко эта зависимость прослеживалась среди пожилых участников исследования.

Специалисты признают, что полученные данные нельзя считать неопровержимым свидетельством пользы кофе — выявленная зависимость может означать как причинно-следственную связь между любовью к кофе и долгожительством, так и существование некоего третьего, неучтенного фактора, являющегося подлинной причиной, по которой риск ранней смерти был ниже у людей, кофе употреблявших.

Это не первое исследование, авторы которого пришли к выводу, что кофе, вероятно, может продлевать жизнь. Ранее к тому же выводу пришли специалисты из Университета Гавайев и Медицинской школы Кека, хотя в качестве оптимального количества порций они называли две-три чашки напитка в день. К слову, тогда исследователи также заявили, что кофе без кофеина способствовал долгожительству в той же степени, что и обычный.

В целом большая часть ученых на сегодняшний день сходится во мнении, что кофе, несмотря на свою неоднозначную репутацию, приносит человеку больше пользы, чем вреда. В частности, согласно некоторым исследованиям, напиток этот защищает от старческого слабоумия, помогает похудеть, повышает фертильность и даже снижает шансы развития цирроза. В то же время другие ученые предостерегают, что злоупотребление кофе чревато развитием воспалительных процессов в мочеполовой системе и некоторых других хронических болезней.