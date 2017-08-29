Президент Молдовы провел брифинг для прессы, в рамках которого прокомментировал бойкот представителей Демократической партии в парламенте и правительстве заседания Высшего совета безопасности.

Игорь Додон назвал их решение не участвовать в заседании странным и отметил, что в повестку был включен не только вопрос об объявлении персоной нон-грата Дмитрия Рогозина.

— Я ждал, что они (представители парламента и правительства — прим. ред.) придут с ясными аргументами по поводу включенных в повестку заседания вопросов. Сегодня мы должны были рассмотреть не один вопрос. Вопрос о Рогозине был 5-ым в списке дополнительных. Было 3 основных вопроса и 5 дополнительных. Они должны были прийти с аргументами, если они уверены в своей позиции, — сказал он.

Глава государства считает, что у проявленной сегодня демократами трусости есть очевидное объяснение.

— То, что им не хватило смелости прийти сегодня на заседание ВСБ, подтверждает наши подозрения в том, что это было политическое решение, у которого нет законных аргументов, и цель которого – ухудшить наши отношения с Россией. Не исключаю, что это решение было продиктовано партнерами ДПМ из-за океана. Цель очень ясна – ухудшить диалог с РФ. Это после того, как в этом году нам удалось вернуть российский рынок, решить проблемы с мигрантами, сделать другие шаги, — добавил он.

Игорь Додон также отметил, что не преследует цель защитить Дмитрия Рогозина или кого-то еще.

— Я защищаю национальные интересы РМ и выступаю за восстановление отношений с РФ. Я уже много раз говорил: я за хорошие отношения со всеми. Поэтому сегодняшнее решение ДПМ и парламентского большинства не имеет ничего общего с национальными интересами Молдовы, — подчеркнул президент.

Ответил глава государства и на заявление Андриана Канду о том, что вопрос об объявлении Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове не может обсуждаться на заседании ВСБ, так как не входит в его компетенции.

— Высший совет безопасности – это консультативный орган, который может обсуждать любой вопрос национального интереса по инициативе президента. Отношения с Россией представляют национальный интерес? Продажа вооружения Шалару в Министерстве обороны с 2013 по 2016 годы представляет национальный интерес? Деятельность иностранных спецслужб в Молдове представляет национальный интерес? И другие вопросы, которые мы должны были обсудить, не хочу вдаваться в детали, — сказал он.

Президент отметил, что в этой ситуации вынужден констатировать, что правительство, парламентское большинство и Демократическая партия не имеют аргументов в пользу решений, которые были приняты против интересов государства.

— Они боятся дискуссий, другого объяснения этому нет, — подчеркнул Игорь Додон.

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