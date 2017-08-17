ПОМИЛОВАНИЕ БЕЗ ПРАВА СМС
Женщины, осужденные за шпионаж из-за невинного телефонного сообщения, вышли на свободу
Две осужденные за госизмену женщины — Марина Джанджгава и Анник Кесян — вышли на свободу. 8 августа вступил в силу Указ о помиловании, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным. Администрация СИЗО «Лефортово», где они находились последние четыре месяца, выдала им денег на проезд до родного Сочи и справку об освобождении. Еще одна печальная история со счастливым концом. Вместе с Оксаной Севастиди теперь таких счастливиц, осужденных за смс и помилованных главой государства, уже три. Но сколько еще женщин сидят за аналогичное обвинение, чьи дела вели одни и те же следователь, прокурор и судья?! И чему вообще всех россиян должны были научить эти «смс-истории»?
Пенсионерки-изменницы
Марина Джанджгава и Анник Кесян провели в общей сложности за решеткой 5 и 3,5 года («самый гуманный» Краснодарский краевой суд изначально назначил одной 12 лет, второй — 8 лет лишения свободы соответственно). В «Лефортово» они оказались в апреле этого года, когда решался вопрос о помиловании. Одно время даже сидели вместе в камере и кровати у них были рядышком…
За годы, проведенные в неволе, женщины замкнулись. Как роботы повторяли: «Тюрьма хорошая, претензий нет». Когда близкие рассказывали, какими общительными, веселыми они были на свободе, в это даже не верилось. Станут ли они прежними? Это вопрос родные задавали не раз. Может быть, и станут, если дома их сумеют «отогреть» после стольких лет камерного холода.
А еще Марина и Анник постарели, осунулись. Кстати, обе на пенсии. С учетом этого представляете, как дико звучало бы, если бы изначально все СМИ писали в заголовках: «Две пенсионерки осуждены за госизмену»? Причем обе женщины «изменили Родине», отослав смс своим знакомым.
Два этих уголовных дела — практически точная копия дела Оксаны Севастиди, которую Владимир Путин помиловал первой. Во всех случаях дамы или родились, или жили в Абхазии, в период грузино-абхазского конфликта переехали в Сочи, но у всех остались родные, знакомые или в Грузии, или в Абхазии (а зачастую и там, и там). Очевидно, что их даже чисто по-человечески волновало: будет ли война? Эту тему в тот период не обсуждал разве что ленивый. Люди звонили знакомым, писали смс. Так вот, именно за смс, в которых сообщали о военной технике, отправляемой из Сочи в сторону Абхазии, и попали в тюрьму эти женщины.
— Они не имели доступа к гостайне и потому не могли ее разгласить, — говорит адвокат Иван Павлов. — Они писали в смс только о том, что видели на улице, как и все прочие жители. Если это составляло тайну, то госорганы должны были позаботиться о том, чтобы это засекретить. Почему вообще женщины отправляли смс? Как и многие люди, они привыкли отвечать на вопрос, который им задают знакомые. Мысль о том, что за отправку сообщения они могут оказаться в колонии, в голову им не приходила. Был ли какой-то политический и государственный заказ на подобные уголовные дела? Непохоже. Скорее, в какой-то момент, спустя несколько лет после российско-грузинского конфликта, ФСБ Краснодарского края каким-то образом получила данные о переписке этих женщин и решила таким образом повысить показатели, а конкретный следователь — получить очередные погоны. Эти дела не должны были афишироваться, никто не собирался публично клеймить женщин, и публичная огласка, которую в итоге получили, в планы ФСБ не входила.
Не случайно долгое время материалы дела Кесян и Джанджгавы сами были засекречены. И только в этом году доступ к ним получили правозащитники. Вот кратко их истории и судьбы.
Анник Кесян. 58 лет, жительница Адлера, образование среднее (училась на педагога, потом стала домохозяйкой, подрабатывала продавцом и поваром). Замужем, имеет дочь и внуков.
Маленькая темноволосая женщина слыла в Адлере душой любой компании. Ее на каждой улице знали, любили, уважали (уже когда ее посадили, все соседи и знакомые помогали ее семье чем могли). В последнее время она у себя дома лепила пельмени и вареники под заказ. От клиентов не было отбоя! Так тихо-мирно протекала ее жизнь, пока…
26 февраля 2014 года Анник неожиданно задержали, отправили в СИЗО. Она с ужасом узнала, что обвиняется по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Следствие против нее вел следователь УФСБ по Краснодарскому краю Роман Троян (запомните это имя). И вот в чем он ее обвинял.
— В апреле 2008 года знакомый Анник, житель Грузии Мамука Лукава, прислал ей смс, в котором спросил, едут ли в Сочи танки, — рассказывает адвокат Иван Павлов. — В ответ женщина написала: «Да, едут». Анник не знала, что это секретная информация. Многие жители видели эшелоны с военной техникой, двигавшиеся в сторону Абхазии. То есть любой — подчеркну: абсолютно любой — мог наблюдать и даже фотографировать эту технику. Тогда как это вообще может быть секретным? Анник не имела представления, что Мамука является сотрудником грузинской разведки. Да и мы в этом, если честно, сомневаемся: нет никаких доказательств, кроме справки, выданной органами госбезопасности Абхазии. За решеткой женщина дала признательные показания, потому что так посоветовал государственный адвокат. Потом Анник узнает, что он ее жестоко обманул: в материалах дела появится информация о том, что она якобы считала танки, чего в действительности не было. На суде Анник скажет: мол, да, послала смс, но то, что это может быть госизменой, и в страшном сне представить не могла.
Судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев приговорил ее к 8 годам. Срок огромный — с учетом возраста и того, что раньше она никогда не привлекалась.
— Апелляцию государственный адвокат не подал, сказал, что это бесполезно, потому что статья серьезная, — рассказывает дочь Анник. — А мы верили ему.
Кесян отправили отбывать наказание в колонию в Мордовию, где она стала работать санитаркой. Выйти на свободу женщина должна была бы в 2022 году… Все изменилось, когда делом занялась правозащитная организация «Команда-29», куда обратилась дочь Кесян.
Марина Джанджгава. 59 лет, жительница Сочи, образование среднее, проводница вагонного депо.
Марина отдала железной дороге ровно 25 лет. Работала безупречно, жизнь проходила на колесах. Женщина пережила большую трагедию: в ДТП погибли муж и ребенок. Из близких у нее осталась только старушка мать, которая в ней души не чает.
Марину задержали в октябре 2012 года в Сочи, поместили в СИЗО. Женщина долго поверить не могла, что ее скромную персону обвиняют аж в государственной измене. Следствие вел все тот же следователь Троян (кстати, дело Оксаны Севастиди тоже в его «послужном списке»). Он настаивал: Джанджгава с апреля по май 2008 года «собирала, хранила с целью передачи и передала путем направления гражданину Грузии Гоге Чхетии, который служил полицейским на пограничном посту, двух смс, содержавших государственную тайну». Что было в смс — нетрудно догадаться: информация о том, что военная техника едет в эшелонах.
Ну а дальше все, как в случае с Севастиди и Кесян, — женщине назначили государственного адвоката, который советовал признать вину. И он, и следователь убеждали: государственной изменой является уже сам факт отправки смс гражданину другой страны. Дескать, если признаешь это, то срок на суде скостят.
Дали Марине, напомню, в итоге 12 лет лишения свободы. Отбывала наказание в женской колонии в Вологде.
На свободу с чистой совестью
О своем помиловании обе женщины узнали из выпуска новостей по телевизору (они есть в камерах). Одновременно добрые вести дошли и до их близких. Дочь Кесян и мать Джанджгавы созвонились друг с другом и плакали в трубку от счастья. Потом им позвонила Оксана Севастиди. За последнее время они сдружились.
Вообще известия о помиловании ждали с апреля 2017 года, то есть с того времени, как обеих осужденных женщин этапировали в Москву. А когда долго ждешь, начинаешь терять надежду… Правозащитники и даже отдельные сотрудники центрального аппарата ФСБ (за что им спасибо отдельное) не раз напоминали о них в инстанции, где принимается решение о помиловании.
Но вот случилось наконец. Обычно в указе о помиловании сказано, что вступает в силу с момента опубликования или через сутки-трое. На этот раз почему-то был дан «люфт» в 10 дней. Они тянулись для арестанток бесконечно долго.
— Я уже все книги перечитала, — говорит Марина. — Но я довольна, что дожидалась решения здесь, в Москве. В «Лефортово» было лучше, чем в других СИЗО. А я за все время побывала в 17.
— В 17 изоляторах? Вы не ошибаетесь? — уточнили мы у женщины.
— Нет. Что делать, видно, испытание такое Бог послал. Спасибо президенту, что освободил.
Проводница с рыжими волосами, в штанах в полосочку и фиолетовых резиновых тапках боязливо смотрит на сотрудников СИЗО. В тот момент ей осталось провести в их «компании» всего два дня.
— Дочка не сможет приехать меня встретить, — говорит Анник Кесян. Она еще не знает, что та уже купила билеты на самолет и считает каждую минуту до предстоящей встречи. Она хотела передать маме, чтобы та не брала с собой ни единой вещи из СИЗО. А то вдруг это дурная примета?..
В легендарном изоляторе обещали не тянуть с освобождением, бухгалтеры рассчитали стоимость поездки из Москвы в Сочи ближайшим поездом, чтобы либо выдать на руки ровно столько наличности, чтобы хватило, либо сразу купить билет.
Свобода обошлась всем дорогой ценой. Но сколько еще таких женщин сидит?
— Мы точно знаем только об одной — Инге Тутисани, которая находится в Вологодской женской колонии тоже за отправку смс, — рассказывает Павлов. — Оксана Севастиди, Екатерина Харебава и, вероятнее всего, Манана Капанадзе, отбывавшие такие сроки, уже вышли на свободу. О других приговорах именно за смс нам ничего не известно, но это не значит, что их нет.
Сейчас сроки по статьям о госизмене и шпионаже отбывают еще четыре человека, осужденных Краснодарским краевым судом. Это сочинский авиадиспетчер Петр Парпулов, которого осудили на 12 лет за некие разговоры во время поездки в Грузию, Леван Латария, Георгий Патарая и Георгий Хурцилава, о приговорах которых не известно ничего, кроме статьи. Не исключено, что кто-то из них также отбывает наказание за смс.
Есть ли угроза, что в будущем подобных дел не избежать? Не думаю, что можно ожидать «смс-процессов»: они получили определенное освещение, и даже президент признал, что судить за такое — нелепо. Но дел, связанных с общением с иностранцами, особенно из государств, с которыми Россия находится или находилась в состоянии конфликта, будет становиться больше. Статья о госизмене сформулирована настолько туманно, что осудить можно фактически за любое общение, любую помощь иностранному гражданину.
И все-таки хочется верить, что этой самой туманностью не будет пользоваться следствие. А если даже такие дела дойдут до суда, то люди в мантиях не станут давать гигантские сроки, а ограничатся небольшими, лучше условными (у них полно возможностей дать «ниже низшего»). «Изменники» — это ведь наши граждане, они выросли с нами в одном дворе, мы ходили с ними в одну и ту же школу и т.д. И если даже человек, по нелепой случайности или будучи введен в заблуждение, совершил что-то, что подпадает под страшную статью, то зачем, как выражаются заключенные, «жестить»? Милосердие выше любой справедливости, оно само по себе и есть высшая справедливость.
Ева МЕРКАЧЕВА.