Президент Молдовы минувшие выходные провел на природе с сыновьями

Глава государства взял на рыбалку своих троих сыновей. Мальчишки были счастливы находиться рядом с отцом. Они ловили на по­плавочные удочки. Игорь Додон научил сы­новей некоторым рыбацким хитростям.

А потом президент и его дружная семья на костре сварили уху из пойманной рыбы. Перед потрескиваю­щими поленьями семья засиделась до самой темно­ты.

— Много лет назад я с моим братом ездил ночью на рыбалку. Это был сюрприз, организованный моим от­цом, которого, к сожалению, больше нет среди нас (се­годня ему исполнилось бы 67 лет). Теперь моя очередь брать моих парней на рыбалку. Уделяйте больше вре­мени своим близким, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент Молдовы опытный рыбак. Недавно он провел выходные с женой Галиной и сыновьями на северо-западе России, в Карелии. На опубликованном видео глава государства высыпает из мешка рыбу под радостные возгласы членов своей семьи. Тогда Игорь Додон поймал много хищной рыбы – окуней и щук.

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