«Уделяйте больше времени своим близким»
Президент Молдовы минувшие выходные провел на природе с сыновьями
Глава государства взял на рыбалку своих троих сыновей. Мальчишки были счастливы находиться рядом с отцом. Они ловили на поплавочные удочки. Игорь Додон научил сыновей некоторым рыбацким хитростям.
А потом президент и его дружная семья на костре сварили уху из пойманной рыбы. Перед потрескивающими поленьями семья засиделась до самой темноты.
— Много лет назад я с моим братом ездил ночью на рыбалку. Это был сюрприз, организованный моим отцом, которого, к сожалению, больше нет среди нас (сегодня ему исполнилось бы 67 лет). Теперь моя очередь брать моих парней на рыбалку. Уделяйте больше времени своим близким, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Президент Молдовы опытный рыбак. Недавно он провел выходные с женой Галиной и сыновьями на северо-западе России, в Карелии. На опубликованном видео глава государства высыпает из мешка рыбу под радостные возгласы членов своей семьи. Тогда Игорь Додон поймал много хищной рыбы – окуней и щук.
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