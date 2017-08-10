Приверженность православию
Игорь Додон всегда придерживался православной веры, доказывая это не только словами, но и поступками
Сразу же после вступления в должность главы государства президент освятил свою резиденцию и встретился с собором духовенства. Еще раз продемонстрировал приверженность православной вере Игорь Додон и на прошедшей неделе, отправившись по святым местам по прибытии в Грецию.
Молитва о Молдове
На своей странице в Facebook президент подробно рассказал, как проходил его подъем на Священную гору Афон, где он молился о Молдове и благосостоянии нашего народа. Глава государства посетил скит Святой Праведной Анны, монастырь Дионисиат, монастырь Святого Павла, где хранятся дары волхвов.
Президент Молдовы посетил Русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне, где остался на всенощное бдение и ночью принял участие в Божественной литургии. В русской Святогорской обители издавна подвизается немало братии из Молдовы, а сам этот монастырь в прошлом имел тесные связи с Молдовой и молдавскими господарями, нередко выступавшими ктиторами этой святой обители. Одним из таких ктиторов был молдавский господарь князь Скарлат Каллимах, казненный турками в 1821 г. именно за поддержку русского монастыря на Афоне.
Встреча в Великой Ватопедской обители
Священноархимандрит старец Эфрем с братией обители встретили Президента Молдовы по византийской традиции.
«После молебна игумен обители Отец Эфрем приветствовал нас с радостью и подчеркнул тесную связь Ватопеда и Молдовы и особенно труды Штефана Великого Святого нашего государства!
Преподнёс мне в дар образ Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение», от своего лица поблагодарил за молитвы и духовную помощь, которую оказывает обитель Ватопедская молдавскому народу, и укрепление в вере!» – написал в Facebook Игорь Додон.
В древнюю келью
«После посещения Священного Кинота мы направились в древнюю келью, которая в следующем году отметит свое тысячелетие.
Старец кельи Святого Апостола Андрея Первозванного отец Христофор ожидал нас у врат и с радостью принял, показал многочисленные святыни и напутствовал хранить веру Православную.
Отцы кельи молятся за мир во всем мире, в том числе и о нашем государстве!» – подчеркнул президент Молдовы.
Родной монастырь Дохиар
«В последний день нашего пребывания на Святой горе Афон решили обязательно посетить наш родной монастырь Дохиар, это обитель Архангелов десятого века, где особенно молятся о молдавском народе и ктиторах, которые изображены в соборе обители – это господарь Александр Лэпушняну и его супруга Роксандра.
После молебна у образа Пресвятой Богородицы Скоропослушницы нас угостил кофе игумен обители и известный афонский Старец Григорий, который подчеркнул, что Дохиарская обитель всегда благодарна народу Молдовы и её правителям!
Отец Григорий обратился за помощью для обители, дело в том, что иконостас собора 1782 года нуждается в реставрации, а у обители нет средств провести реставрационные работы. Найдем возможность и постараемся помочь монастырю в рамках Национальной кампании Iubesc Moldova!
В завершение Старец Григорий преподнёс мне копию образа Пресвятой Богородицы Скоропослушницы во благословение всем нашим православным христианам, напутствовал и благословил на благие дела во благо Молдовы!» – написал в соцсетях глава государства.