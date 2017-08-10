Игорь Додон всегда придерживался православной веры, доказывая это не только словами, но и поступками

Сразу же после вступления в долж­ность главы государства прези­дент освятил свою резиденцию и встретился с собором духовенства. Еще раз продемонстрировал при­верженность православной вере Игорь Додон и на прошедшей не­деле, отправившись по святым ме­стам по прибытии в Грецию.

Молитва о Молдове

На своей странице в Facebook прези­дент подробно рассказал, как проходил его подъем на Священную гору Афон, где он молился о Молдове и благосостоянии нашего народа. Глава государства посетил скит Святой Праведной Анны, монастырь Дионисиат, монастырь Святого Павла, где хранятся дары волхвов.

Президент Молдовы посетил Русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афо­не, где остался на всенощное бдение и ночью принял участие в Божественной ли­тургии. В русской Святогорской обители издавна подвизается немало братии из Молдовы, а сам этот монастырь в прошлом имел тесные связи с Молдовой и молдав­скими господарями, нередко выступавши­ми ктиторами этой святой обители. Одним из таких ктиторов был молдавский госпо­дарь князь Скарлат Каллимах, казненный турками в 1821 г. именно за поддержку русского монастыря на Афоне.

Встреча в Великой Ватопедской обители

Священноархимандрит старец Эфрем с братией обители встретили Президента Молдовы по византийской традиции.

«После молебна игумен обители Отец Эфрем приветствовал нас с радостью и подчеркнул тесную связь Ватопеда и Мол­довы и особенно труды Штефана Великого Святого нашего государства!

Преподнёс мне в дар образ Пресвя­той Богородицы «Отрада и Утешение», от своего лица поблагодарил за молитвы и духовную помощь, которую оказывает обитель Ватопедская молдавскому наро­ду, и укрепление в вере!» – напи­сал в Facebook Игорь Додон.

В древнюю келью

«После посещения Священного Кинота мы направились в древнюю келью, которая в следу­ющем году отметит свое тысячелетие.

Старец кельи Свя­того Апостола Андрея Первозванного отец Христофор ожидал нас у врат и с радостью принял, показал многочисленные святыни и напутствовал хранить веру Православную.

Отцы кельи молятся за мир во всем мире, в том числе и о нашем государстве!» – подчеркнул президент Молдовы.

Родной монастырь Дохиар

«В последний день нашего пребы­вания на Святой горе Афон решили обя­зательно посетить наш родной мона­стырь Дохиар, это обитель Архангелов десятого века, где особенно молятся о молдавском народе и ктиторах, которые изображены в соборе обители – это го­сподарь Александр Лэпушняну и его су­пруга Роксандра.

После молебна у образа Пресвятой Богородицы Скоропослушницы нас уго­стил кофе игумен обители и известный афонский Старец Григорий, который под­черкнул, что Дохиарская обитель всегда благодарна народу Молдовы и её прави­телям!

Отец Григорий обратился за помощью для обители, дело в том, что иконостас со­бора 1782 года нуждается в реставрации, а у обители нет средств провести рестав­рационные работы. Найдем возможность и постараемся помочь монастырю в рамках Национальной кампании Iubesc Moldova!

В завершение Старец Григорий пре­поднёс мне копию образа Пресвятой Богородицы Скоропослушницы во бла­гословение всем нашим православным христианам, напутствовал и благословил на благие дела во благо Молдовы!» – на­писал в соцсетях глава государства.