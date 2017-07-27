Население страны стремительно сокращается: специалисты называют причины

Россия вымирает — по данным Росстата, за первые 5 меся­цев этого года смерт­ность заметно превы­сила рождаемость: умерла 791 тысяча человек, а родилось всего 679,2 тысячи. Согласно статистике, естественная убыль этого года аж втрое превышает показа­тели 2016 года за тот же период.

Особенно удивитель­но, что совсем недавно ВЦИОМ сообщал, что рос­сияне впервые чувствуют себя такими счастливы­ми, какими не были с 1991 года. А также что 80 про­центов россиян довольны своими браками.

Казалось бы — если чув­ствуешь себя счастливым, а свой брак считаешь удачным и крепким — рожай детей. В чем же проблема и почему наши счастливые соотече­ственники не размножаются, а умирают?

Политолог Галина По­мещенко считает, что влияет несколько факторов:

«В первую очередь эко­номический — стало сложнее найти работу, тут и там то со­кращения, то увольнения, то переквалификация. В таких нестабильных условиях детей рожать просто опасно. Со­циокультурный фактор тоже играет свою роль — все боль­ше людей хочет дать своему ребенку достойный уровень жизни, куда входят поездки по миру, образование, квар­тира и тому подобное. Пси­хологический фактор можно рассмотреть в таком контек­сте: в детородный возраст вступили люди поколения 90-х, а оно, увы, на редкость богато инфантильными ин­дивидами, которые хотят играть в танки и кушать чип­сы. И их устраивает так жить до старости, они сами вечные дети. Опять же, быть может, это прозвучит несколько ци­нично, но сегодня, чтобы чув­ствовать себя счастливым или ощущать свой брак удач­ным, необязательно иметь детей. Люди осознали, что патриархальные ценности устарели, сейчас уже необя­зательно рожать потомство, чтобы оставить свой след в мире. Да и сам факт «смысл в жизни в оставлении следов» стал сомнительным. Многие люди наслаждаются жизнью и видят смысл в гедонисти­ческом времяпрепровожде­нии».

Однако россияне не только стали реже рожать, но и чаще умирать. Такие данные приводит Фонд независимого мониторинга «Здоровье». По мнению специалистов фонда, первые же месяцы 2017 года показали, что смертность увеличилась на 0,7 процента. Рождаемость при этом упала на 8,3 процента. Руководи­тель фонда Эдуард Гаври­лов говорит, что основная причина смертей россиян — сердечно-сосудистые за­болевания.

Социолог Иван Пе­тренко считает, что россияне слишком спокойно относятся к смерти и слишком мало бес­покоятся о своем здоровье: «Не так давно проводили лю­бопытное исследование кол­леги — выясняли отношение наших соотечественников к смерти. 48% признались, что иногда задумываются о ней, а 19% думают часто. Более того, 22% россиян готовятся к смерти. Раньше это было, как правило, занятием бабушек, которые откладывали себе «гробовые» и готовили одеж­ду. Сейчас же многие богатые и известные люди стараются купить участок для могилы, заранее заказать дизайн памятника. Многие респон­денты считали, что, думая о смерти, человек держит себя в рамках — иначе говоря, меньше грешит перед лицом вечности. Но мне думается, что лучше бы россияне, осо­бенно мужчины, больше ду­мали о своем здоровье, не­жели о вечной жизни. Лучше бы у наших людей в приори­тете были ЗОЖ и посещение врачей, чем подготовка к «до­стойной смерти».

Есть и еще одна причина. По данным Росстата, ранее значительный прирост насе­ления России осуществлялся за счет мигрантов. Но в 2017 году резко сократился поток из ряда стран — Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Украины. Политолог Гали­на Помещенко считает, что в каждой стране на это свои причины:

«Ряд новых документов и процедур, которые ввела Россия — трудовые патенты, экзамены, медицинские по­лисы, — не по карману мно­гим гражданам СНГ. Затраты на них превышают заработки. По этой причине «отвалился», например, Узбекистан. На Украине могла сыграть свою роль антироссийская про­паганда. Молдаванам ранее россияне доверяли самое дорогое — свои ремонты. Но сейчас многие россияне ста­ли сами их делать, причем куда качественнее и дешевле. Сократилось число «теплень­ких» рабочих мест, пошло перераспределение рынков. Понятное дело, мигранты в этой конкурентной борьбе проигрывают. К тому же к нам не едут не потому, что у нас все плохо. А потому, что стало лучше в своей стране. Так, например, ранее было с Казахстаном, а теперь эко­номика стабилизировалась в Азербайджане. И зачем тогда бросать семью и ехать неве­домо куда».

Марина ТАЛАГАЕВА.