РОССИЯ ИДЕТ НА УБЫЛЬ
Население страны стремительно сокращается: специалисты называют причины
Россия вымирает — по данным Росстата, за первые 5 месяцев этого года смертность заметно превысила рождаемость: умерла 791 тысяча человек, а родилось всего 679,2 тысячи. Согласно статистике, естественная убыль этого года аж втрое превышает показатели 2016 года за тот же период.
Особенно удивительно, что совсем недавно ВЦИОМ сообщал, что россияне впервые чувствуют себя такими счастливыми, какими не были с 1991 года. А также что 80 процентов россиян довольны своими браками.
Казалось бы — если чувствуешь себя счастливым, а свой брак считаешь удачным и крепким — рожай детей. В чем же проблема и почему наши счастливые соотечественники не размножаются, а умирают?
Политолог Галина Помещенко считает, что влияет несколько факторов:
«В первую очередь экономический — стало сложнее найти работу, тут и там то сокращения, то увольнения, то переквалификация. В таких нестабильных условиях детей рожать просто опасно. Социокультурный фактор тоже играет свою роль — все больше людей хочет дать своему ребенку достойный уровень жизни, куда входят поездки по миру, образование, квартира и тому подобное. Психологический фактор можно рассмотреть в таком контексте: в детородный возраст вступили люди поколения 90-х, а оно, увы, на редкость богато инфантильными индивидами, которые хотят играть в танки и кушать чипсы. И их устраивает так жить до старости, они сами вечные дети. Опять же, быть может, это прозвучит несколько цинично, но сегодня, чтобы чувствовать себя счастливым или ощущать свой брак удачным, необязательно иметь детей. Люди осознали, что патриархальные ценности устарели, сейчас уже необязательно рожать потомство, чтобы оставить свой след в мире. Да и сам факт «смысл в жизни в оставлении следов» стал сомнительным. Многие люди наслаждаются жизнью и видят смысл в гедонистическом времяпрепровождении».
Однако россияне не только стали реже рожать, но и чаще умирать. Такие данные приводит Фонд независимого мониторинга «Здоровье». По мнению специалистов фонда, первые же месяцы 2017 года показали, что смертность увеличилась на 0,7 процента. Рождаемость при этом упала на 8,3 процента. Руководитель фонда Эдуард Гаврилов говорит, что основная причина смертей россиян — сердечно-сосудистые заболевания.
Социолог Иван Петренко считает, что россияне слишком спокойно относятся к смерти и слишком мало беспокоятся о своем здоровье: «Не так давно проводили любопытное исследование коллеги — выясняли отношение наших соотечественников к смерти. 48% признались, что иногда задумываются о ней, а 19% думают часто. Более того, 22% россиян готовятся к смерти. Раньше это было, как правило, занятием бабушек, которые откладывали себе «гробовые» и готовили одежду. Сейчас же многие богатые и известные люди стараются купить участок для могилы, заранее заказать дизайн памятника. Многие респонденты считали, что, думая о смерти, человек держит себя в рамках — иначе говоря, меньше грешит перед лицом вечности. Но мне думается, что лучше бы россияне, особенно мужчины, больше думали о своем здоровье, нежели о вечной жизни. Лучше бы у наших людей в приоритете были ЗОЖ и посещение врачей, чем подготовка к «достойной смерти».
Есть и еще одна причина. По данным Росстата, ранее значительный прирост населения России осуществлялся за счет мигрантов. Но в 2017 году резко сократился поток из ряда стран — Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Украины. Политолог Галина Помещенко считает, что в каждой стране на это свои причины:
«Ряд новых документов и процедур, которые ввела Россия — трудовые патенты, экзамены, медицинские полисы, — не по карману многим гражданам СНГ. Затраты на них превышают заработки. По этой причине «отвалился», например, Узбекистан. На Украине могла сыграть свою роль антироссийская пропаганда. Молдаванам ранее россияне доверяли самое дорогое — свои ремонты. Но сейчас многие россияне стали сами их делать, причем куда качественнее и дешевле. Сократилось число «тепленьких» рабочих мест, пошло перераспределение рынков. Понятное дело, мигранты в этой конкурентной борьбе проигрывают. К тому же к нам не едут не потому, что у нас все плохо. А потому, что стало лучше в своей стране. Так, например, ранее было с Казахстаном, а теперь экономика стабилизировалась в Азербайджане. И зачем тогда бросать семью и ехать неведомо куда».
Марина ТАЛАГАЕВА.