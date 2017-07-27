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СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 11%

СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ РОССИИ СОКРАТИЛАСЬ НА 11%
27 июля
00:00 2017
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В России по итогам первой поло­вины нынешнего года количество до­рожный аварий, в которых погибли или серьезно пострадали люди, сократи­лось на 6,3%. Об этом на совещании заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федера­ции Александр Горовой.

— Я могу отметить, что за первые шесть месяцев текущего года мы заре­гистрировали общее снижение на 6,3% совершенных ДТП, при которых погибли люди или получили различной степени телесные повреждения. Почти на 11% по­гибло меньше людей и на 5,5% — меньше раненых, — сообщил Александр Горо­вой.

Он отметил, что снижение показа­телей является в первую очередь след­ствием реализации поручений Президен­та России, а также результатом усилий руководителей подразделений, ответ­ственно относящихся к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, Александр Горовой об­ратил внимание присутствующих на со­стояние российских дорог, пропускная способность которых ко всему прочему не соответствует количеству автомо­бильного транспорта, что также влияет на безопасность дорожного движения. По его словам, в настоящее время в РФ насчитывается порядка 52,5 млн транс­портных средств.

Подготовили Виктория БАЗЫЛЕВА, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.

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