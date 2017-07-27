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ИСПАНЦЫ ВЫПУСТЯТ ГИПЕРКАР BOREAS С 1000-СИЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКОЙ

ИСПАНЦЫ ВЫПУСТЯТ ГИПЕРКАР BOREAS С 1000-СИЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ УСТАНОВКОЙ
27 июля
00:00 2017
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Испанская компания DSD Design & Motorsport готовит к премьере свой первый гиперкар Boreas. Автомобиль, названный в честь древнегреческого бога ветра Борея, оснастят гибридной силовой установкой мощностью бо­лее 1000 л.с.

Как сообщает портал Motor 1, в настоящее время испанцы завершают разра­ботку Boreas, внося последние штрихи. Подробности о силовом агрегате новин­ки пока не раскрываются, однако предполагается, что в движение машину будет приводить гибридная установка, развивающая свыше 1000 сил. На разгон до сотни автомобилю потребуется менее трех секунд, а его пиковая скорость составит 380 км/ч. Кроме того, максимальный запас хода «Бореоса» исключительно на электри­ческой тяге будет равен 100 километрам. Судя по фотографиям, передние колеса у автомобиля 20-дюймовые, а задние — 21-дюймовые. В целом гиперкар, кузов которого состоит преимущественно из углеродного волокна, выглядит достаточно оригинально и интересно, особенно сочетание насыщенного синего цвета с ярко-салатовыми акцентами. Так, DSD Design & Motorsport планирует выпустить Boreas край­не ограниченным тиражом в 12 автомобилей, разработанных индивидуально для каждого клиента. К сборке первого гиперкара должны приступить уже в декабре.

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