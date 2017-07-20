Группа специали­стов, представляющих Вашингтонский универ­ситет, разработала уни­кальный сотовый теле­фон, который работает без аккумулятора и не может разрядиться даже вдали от привычных источников электроэ­нергии. Для того что­бы подпитывать себя, устройство использует свет и микроволны, по­рождаемые радио­сигналами. С помощью гаджета уже уда­лось успеш­но со­вер­шить зво­нок.

В ка­честве де­талей для телефона, по словам спе­циалистов, исполь­зовались компоненты для обычных гаджетов, кото­рые можно легко купить в магазине. Однако собран­ное из этих составляющих устройство уникально тем, что оно практически не по­требляет энергию, а свои немногочисленные затра­ты восполняет едва ли не в буквальном смысле «из воздуха».

По словам ученых, главным изменением, по­зволившим добиться по­ставленной цели, стало создание альтернатив­ной технологии преобра­зования голоса. Обычные телефоны требуют нема­ло энергии на то, чтобы превратить аналоговый сигнал в цифровой и об­ратно. Специалисты же подключили к динамику и микрофону антенну, которая реагирует на ви­брации, создаваемые го­лосом, и преобразует их в радиосигнал.

Говорить по телефону и принимать сигнал от собеседника одновремен­но нельзя, и для пере­хода меж­ду этими режима­ми су­ществует специ­альная рация. Таким образом, устройство в этом отношении несколько больше напоминает рацию, чем сотовый телефон в при­вычном понимании.

Специалистам уже удалось успешно испы­тать телефон, хотя пока что свою эффективность он показал лишь на не­больших расстояниях — к примеру, с его помощью ученые связались с базо­вой станцией, располагав­шейся на расстоянии око­ло 15 метров. В будущем ученые надеются принци­пиальным образом улуч­шить этот показатель.