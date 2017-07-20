ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ В МИРЕ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН БЕЗ АККУМУЛЯТОРА
Группа специалистов, представляющих Вашингтонский университет, разработала уникальный сотовый телефон, который работает без аккумулятора и не может разрядиться даже вдали от привычных источников электроэнергии. Для того чтобы подпитывать себя, устройство использует свет и микроволны, порождаемые радиосигналами. С помощью гаджета уже удалось успешно совершить звонок.
В качестве деталей для телефона, по словам специалистов, использовались компоненты для обычных гаджетов, которые можно легко купить в магазине. Однако собранное из этих составляющих устройство уникально тем, что оно практически не потребляет энергию, а свои немногочисленные затраты восполняет едва ли не в буквальном смысле «из воздуха».
По словам ученых, главным изменением, позволившим добиться поставленной цели, стало создание альтернативной технологии преобразования голоса. Обычные телефоны требуют немало энергии на то, чтобы превратить аналоговый сигнал в цифровой и обратно. Специалисты же подключили к динамику и микрофону антенну, которая реагирует на вибрации, создаваемые голосом, и преобразует их в радиосигнал.
Говорить по телефону и принимать сигнал от собеседника одновременно нельзя, и для перехода между этими режимами существует специальная рация. Таким образом, устройство в этом отношении несколько больше напоминает рацию, чем сотовый телефон в привычном понимании.
Специалистам уже удалось успешно испытать телефон, хотя пока что свою эффективность он показал лишь на небольших расстояниях — к примеру, с его помощью ученые связались с базовой станцией, располагавшейся на расстоянии около 15 метров. В будущем ученые надеются принципиальным образом улучшить этот показатель.