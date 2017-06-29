Кетрару против Киртоакэ
Дело на мэра всегда найдется
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару потребовал от вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву предоставить все имеющиеся документы, относящиеся к фирмам, предположительно принадлежащим брату Дорина Киртоакэ – Лучиану, и предприятиям, которым чиновники мэрии «облегчали» жизнь.
Послание попало в руки Михая Гимпу, и он выставил его на всеобщее обозрение в социальных сетях.
Разумеется, Михай Гимпу не преминул ринуться на защиту племянника. «На публику говорят о демократии и реформах, а на самом деле применяют методы 1937 года. Был бы человек, а статья найдется», – написал в соцсетях дядя мэра. Он считает, что доказательств вины Дорина Киртоакэ у следственных органов нет. Однако в письме Виорела Кетрару упоминаются фирма «Aldora Art», занимающаяся наружной рекламой, и сеть киосков Coffee Time. Напомним, –журналистские расследования показали, что эти предприятия контролирует Лучиан Киртоакэ – брат мэра. Поэтому никого не удивило, что в 2014 году кофейни стали расти в Кишиневе как грибы, причем в самых «хлебных местах» и даже парковых зонах. Провернуть такой бизнес-проект без серьезного покровительства в мэрии просто невозможно. Участвовал ли в этой сомнительной схеме мэр – вопрос риторический.
Также в апреле 2014 года муниципальной полицией было возбуждено уголовное дело в отношении руководства фирмы «Aldora Art» по поводу уклонения от налогов. Невольно вспоминается предупреждение Владимира Филата перед задержанием в 2015 году о том, что на Дорина Киртоакэ в прокуратуре заведено более 600 уголовных дел. То, что им только сейчас дали ход, аналитики объясняют недавним выходом Либеральной партии из правящей коалиции.
Евгений ГОЛЬША.