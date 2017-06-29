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Кетрару против Киртоакэ

29 июня
10:11 2017
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Дело на мэра всегда найдется

Глава Национального цен­тра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару потребо­вал от вице-мэра Кишине­ва Нистора Грозаву пре­доставить все имеющиеся документы, относящиеся к фирмам, предположи­тельно принадлежащим брату Дорина Киртоакэ – Лучиану, и предприятиям, которым чиновники мэрии «облегчали» жизнь.

Послание попало в руки Ми­хая Гимпу, и он выставил его на всеобщее обозрение в социаль­ных сетях.

Разумеется, Михай Гимпу не преминул ринуться на защиту племянника. «На публику гово­рят о демократии и реформах, а на самом деле применяют ме­тоды 1937 года. Был бы человек, а статья найдется», – написал в соцсетях дядя мэра. Он счита­ет, что доказательств вины До­рина Киртоакэ у следственных органов нет. Однако в письме Виорела Кетрару упоминаются фирма «Aldora Art», занимающа­яся наружной рекламой, и сеть киосков Coffee Time. Напомним, –журналистские расследования показали, что эти предприятия контролирует Лучиан Киртоакэ – брат мэра. Поэтому никого не удивило, что в 2014 году кофей­ни стали расти в Кишиневе как грибы, причем в самых «хлебных местах» и даже парковых зонах. Провернуть такой бизнес-проект без серьезного покровительства в мэрии просто невозможно. Участвовал ли в этой сомнитель­ной схеме мэр – вопрос ритори­ческий.

Также в апреле 2014 года муниципальной полицией было возбуждено уголовное дело в отношении руководства фирмы «Aldora Art» по поводу уклонения от налогов. Невольно вспомина­ется предупреждение Владими­ра Филата перед задержанием в 2015 году о том, что на Дорина Киртоакэ в прокуратуре заведе­но более 600 уголовных дел. То, что им только сейчас дали ход, аналитики объясняют недавним выходом Либеральной партии из правящей коалиции.

Евгений ГОЛЬША.

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