Рубль «ходит» по коридору
Приднестровская валюта подешевела на 36%
На минувшей неделе Приднестровский республиканский банк установил новый курс обмена валют: 15.0 – 15.5 местных рублей за доллар США. Также коммерческим банкам разрешено делать свои «накрутки» – до 10% сверх указанного коридора.
До недавнего времени у приднестровского рубля был тройной курс: официальный, коммерческий и черного рынка. Сейчас просто двойной. Местная валюта подешевела на 36%, обменный курс был фиксированным с 2012 года. После смены президента в Тирасполе обнаружили, что при Евгении Шевчуке Центробанк отпечатал и запустил в оборот 950 миллионов ничем не обеспеченных рублей. Это явилось одной из причин валютного кризиса в регионе.
По словам вице-премьера по финансовым вопросам Приднестровья Татьяны Кировой, прежние власти скрывали истинную картину в экономике. Также огромные по масштабам региона суммы через фирмы-однодневки выводились в оффшоры. Стабилизировать курс рубля во многом удалось за счет заключения контракта на поставку электроэнергии Кишиневу со стороны Молдавской ГРЭС. Рынок электроэнергии правобережья делят между собой украинские поставщики – 30% и 70% – приднестровская теплоэлектростанция.
Виктор ЛАЗАР.