Приднестровская валюта подешевела на 36%

На минувшей неделе При­днестровский республи­канский банк установил новый курс обмена валют: 15.0 – 15.5 местных ру­блей за доллар США. Так­же коммерческим банкам разрешено делать свои «накрутки» – до 10% сверх указанного коридора.

До недавнего времени у приднестровского рубля был тройной курс: официальный, коммерческий и черного рын­ка. Сейчас просто двойной. Местная валюта подешевела на 36%, обменный курс был фик­сированным с 2012 года. После смены президента в Тирасполе обнаружили, что при Евгении Шевчуке Центробанк отпечатал и запустил в оборот 950 мил­лионов ничем не обеспеченных рублей. Это явилось одной из причин валютного кризиса в регионе.

По словам вице-премьера по финансовым вопросам При­днестровья Татьяны Кировой, прежние власти скрывали ис­тинную картину в экономике. Также огромные по масштабам региона суммы через фирмы-однодневки выводились в оффшоры. Стабилизировать курс рубля во многом удалось за счет заключения контракта на поставку электроэнергии Кишиневу со стороны Молдав­ской ГРЭС. Рынок электроэнер­гии правобережья делят между собой украинские поставщики – 30% и 70% – приднестровская теплоэлектростанция.

Виктор ЛАЗАР.