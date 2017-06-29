От берегов Днестра до берегов Каспия
Президент Игорь Додон совершил визит в Баку
Недавно исполнилась четверть века с момента установления дипломатических отношений между Молдовой и Азербайджаном. По этому случаю президент Игорь Додон на прошлой неделе побывал с официальным визитом в Баку.
В состав делегации также входили председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах. Программа визита включала встречи с президентом Азербайджана, премьер-министром, спикером Милли Меджлиса (Национального собрания) и представителями Молдавско-азербайджанского культурного общества.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева Игоря Додона встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Развивать двусторонние отношения
После торжественного приема с почетным караулом у резиденции президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась двусторонняя встреча глав двух государств. Это был их первый за последние десять лет официальный диалог.
В ходе беседы президенты обратили внимание на реализацию ряда совместных проектов, которые Молдова надеется осуществить в ближайшем будущем при поддержке азербайджанской стороны.
«Сотрудничество в сфере энергетики, транспорта имеет большие перспективы. Азербайджан реализует многие транспортные и энергетические проекты, которые давно вышли за пределы нашей страны, и было бы интересно сотрудничать с молдавскими партнерами в этом направлении, – заявил Ильхам Алиев. – Мы наметили уже пути дальнейшей совместной деятельности. Мы будем дальше укреплять и политические связи, и активно работать совместно в международных структурах. Визит президента Молдовы – это показатель взаимного уважения и взаимного интереса, он даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских отношений».
Игорь Додон, в свою очередь, отметил: «Наши страны достигли хорошего уровня политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей, взаимодействия в рамках международных организаций. Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться новых ощутимых результатов в продвижении конструктивного и полезного сотрудничества по всем интересующим наши страны направлениям как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях».
По его словам, хотя в прошлом году объем двусторонней торговли между двумя странами вырос на 39%, он остается небольшим и составляет сейчас около 5 млн долларов. «Товарооборот пока невелик и не отражает в полной мере возможности сотрудничества наших государств. Необходимы совместные действия, чтобы его увеличить», – подчеркнул президент. Он напомнил, что у взаимодействия между двумя странами большой потенциал: только в Молдове зарегистрированы 111 предприятий с азербайджанским капиталом, реализуются инвестиционные проекты с участием хозяйствующих субъектов двух стран.
Глава государства высказал мнение, что дополнительные возможности для привлечения инвестиций азербайджанских компаний в сектор переработки сырья и производства товаров для экспорта на рынки европейских стран предоставляет режим свободной торговли, действующий между Молдовой и ЕС. В Кишиневе заинтересованы в активизации взаимодействия в энергетической сфере, в том числе с Государственной нефтяной компанией Азербайджана, участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации государственной собственности Молдовы.
Додон выразил надежду, что активизации сотрудничества в экономике будет способствовать проведение четвертого заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (в последний раз она собиралась еще в 2012 году) и бизнес-форума. Помимо этого, собеседники наметили необходимость более тесного взаимодействия в социальной сфере, образовательной, культурной и гуманитарной областях, а также в области межрегионального сотрудничества. Кроме того, главы стран обсудили возможность запуска прямого авиарейса между Кишинёвом и Баку.
В знак искреннего уважения к президенту Азербайджана и заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве Игорь Додон пригласил Ильхама Алиева посетить Молдову в следующем году.
Торговля должна расти
В ходе встречи Игоря Додона с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде были обсуждены конкретные шаги по реализации договорённостей, достигнутых во время беседы с президентом Ильхамом Алиевым.
«Существующий объем двусторонней торговли не отражает в полной мере возможности сотрудничества наших государств в данном секторе. Это говорит о необходимости совместных действий, направленных на увеличение товарооборота между нашими странами», – подчеркнул Игорь Додон.
Он сообщил о намерении организовать осенью этого года бизнес-поездки в Кишинев для ряда азербайджанских предпринимателей, которые смогут оценить на месте возможности развития двустороннего экономического сотрудничества. Подчеркнул глава государства и заинтересованность в участии потенциальных азербайджанских партнеров в деятельности свободных экономических зон и индустриальных парков в Республике Молдова, в участии азербайджанских производителей в специализированных выставках, регулярно проводимых в Молдове. Обсудили также тему взаимного признания дипломов об образовании. Такой договор между странами подписан, но не работает. Кроме того, стороны обговорили организацию совместных социальных и культурных программ и другие вопросы.
Укреплять межпарламентские отношения
С председателем Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым и депутатами этого органа Игорь Додон и члены делегации обсудили вопросы укрепления и расширения двусторонних связей. Стороны сошлись во мнении, что значительный потенциал молдо-азербайджанских межпарламентских отношений не реализован в должной мере.
По итогам встречи Игорь Додон отметил: «Особо выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества на межпарламентском уровне. Обменялись мнениями по ряду законодательных инициатив, государственных проектов и программ. Высказались за придание нового импульса работе парламентских групп дружбы, которые в последние годы практически не проводили никаких мероприятий. В ходе беседы затронули тему избирательной реформы в Молдове. Я сообщил, что предложил переход Молдовы к смешанной избирательной системе, закон о которой, скорее всего, будет принят в ближайшее время».
В заключение встречи Игорь Додон сделал запись в Книге почетных гостей, пожелав азербайджанскому народу счастья и процветания.
Дань памяти и уважения
В ходе визита глава государства возложил венок к могиле выдающегося советского и азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева. Под его руководством, как отметил Игорь Додон, Азербайджан стал одной из самых процветающих республик СССР и одним из наиболее динамично развивающихся государств СНГ. Президент подчеркнул, что для него лично этот человек связан с историей не только независимого Азербайджана, но и Советского Союза.
«Гейдар Алиев – образец мудрого государственного деятеля, патриота своей страны, стремящегося к ее подлинной независимости, к дружбе и с Востоком и с Западом. Его руководство Азербайджаном – пример того, как советское наследие можно было не разрушать, а сохранить и приумножить. Светлая ему память», – заявил Додон.
Соединить спорт, культуру и туризм
Программа визита включала не только официальные мероприятия. Игорь Додон побывал на сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана «Формула-1».
Азербайджан – вторая страна после России на пространстве СНГ, которая приняла у себя это престижное международное соревнование автогонщиков. Сессия свободных заездов не менее важна, чем сама гонка. На своей странице в социальной сети глава государства поделился впечатлениями от увиденного:
«Уникальность гоночной трассы Баку – в том, что она проходит по городской черте, в том числе по старому городу, мимо зданий, которым тысяча лет. Каждый год здесь на определённых участках укладывается асфальт на брусчатку, а по завершении снимается. На гоночной трассе Баку есть 2,1-километровая прямая – самая длинная в чемпионате. Этот участок машины проходят на полном газу. В прошлом году тут был установлен рекорд Формулы-1 по максимальной скорости за всю её историю – в квалификации Валттери Боттас на Williams разогнался до 378 км/ч».
По словам Додона, городская гоночная трасса Баку включает в себя сразу восемь 90-градусных поворотов. Один из участков трассы самый узкий в мире: его ширина составляет всего 7 метров.
«Очень интересное решение – соединить спорт, культуру и туризм. У Азербайджана есть чему поучиться», – подытожил глава государства.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.