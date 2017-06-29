Президент Игорь Додон совершил визит в Баку

Недавно исполнилась четверть века с момента установления ди­пломатических отношений между Молдовой и Азербайджаном. По этому случаю президент Игорь До­дон на прошлой неделе побывал с официальным визитом в Баку.

В состав делегации также входили председатель Партии социалистов Зи­наида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах. Программа визита включала встречи с президентом Азербайджана, премьер-министром, спикером Милли Меджлиса (Национального собрания) и представите­лями Молдавско-азербайджанского куль­турного общества.

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева Игоря Додона встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Ха­лаф Халафов и другие официальные лица.

Развивать двусторонние отношения

После торжественного приема с по­четным караулом у резиденции прези­дента Азербайджана Ильхама Алиева со­стоялась двусторонняя встреча глав двух государств. Это был их первый за послед­ние десять лет официальный диалог.

В ходе беседы президенты обратили внимание на реализацию ряда совместных проектов, которые Молдова надеется осу­ществить в ближайшем будущем при под­держке азербайджанской стороны.

«Сотрудничество в сфере энергетики, транспорта имеет большие перспективы. Азербайджан реализует многие транспорт­ные и энергетические проекты, которые давно вышли за пределы нашей страны, и было бы интересно сотрудничать с мол­давскими партнерами в этом направлении, – заявил Ильхам Алиев. – Мы наметили уже пути дальнейшей совместной деятельно­сти. Мы будем дальше укреплять и полити­ческие связи, и активно работать совмест­но в международных структурах. Визит президента Молдовы – это показатель взаимного уважения и взаимного интере­са, он даст хороший импульс динамичному развитию молдавско-азербайджанских от­ношений».

Игорь Додон, в свою очередь, от­метил: «Наши страны достигли хоро­шего уровня политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей, взаимо­действия в рамках международных орга­низаций. Уверен, что общими усилиями мы сможем добиться новых ощутимых ре­зультатов в продвижении конструктивного и полезного сотрудничества по всем инте­ресующим наши страны направлениям как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях».

По его словам, хотя в прошлом году объем двусторонней торговли между дву­мя странами вырос на 39%, он остается небольшим и составляет сейчас около 5 млн долларов. «Товарооборот пока неве­лик и не отражает в полной мере возмож­ности сотрудничества наших государств. Необходимы совместные действия, чтобы его увеличить», – подчеркнул президент. Он напомнил, что у взаимодействия между двумя странами большой потенциал: только в Молдове зарегистрированы 111 предпри­ятий с азербайджанским капиталом, реали­зуются инвестиционные проекты с участием хозяйствующих субъектов двух стран.

Глава государства высказал мнение, что дополнительные возможности для привлечения инвестиций азербайджан­ских компаний в сектор переработки сы­рья и производства товаров для экспорта на рынки европейских стран предоставля­ет режим свободной торговли, действую­щий между Молдовой и ЕС. В Кишиневе заинтересованы в активизации взаимо­действия в энергетической сфере, в том числе с Государственной нефтяной ком­панией Азербайджана, участии азербайд­жанских компаний в тендерах по прива­тизации государственной собственности Молдовы.

Додон выразил надежду, что активи­зации сотрудничества в экономике будет способствовать проведение четвертого заседания молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (в последний раз она собиралась еще в 2012 году) и бизнес-форума. Помимо это­го, собеседники наметили необходимость более тесного взаимодействия в социаль­ной сфере, образовательной, культурной и гуманитарной областях, а также в области межрегионального сотрудничества. Кроме того, главы стран обсудили возможность запуска прямого авиарейса между Киши­нёвом и Баку.

В знак искреннего уважения к прези­денту Азербайджана и заинтересованно­сти в дальнейшем сотрудничестве Игорь Додон пригласил Ильхама Алиева посетить Молдову в следующем году.

Торговля должна расти

В ходе встречи Игоря Додона с премьер-министром Азербайджана Арту­ром Расизаде были обсуждены конкретные шаги по реализации договорённостей, до­стигнутых во время беседы с президентом Ильхамом Алиевым.

«Существующий объем двусторонней торговли не отражает в полной мере воз­можности сотрудничества наших госу­дарств в данном секторе. Это говорит о необходимости совместных действий, на­правленных на увеличение товарооборота между нашими странами», – подчеркнул Игорь Додон.

Он сообщил о намерении организовать осенью этого года бизнес-поездки в Киши­нев для ряда азербайджанских предприни­мателей, которые смогут оценить на месте возможности развития двустороннего эко­номического сотрудничества. Подчеркнул глава государства и заинтересованность в участии потенциальных азербайджанских партнеров в деятельности свободных эко­номических зон и индустриальных парков в Республике Молдова, в участии азербайд­жанских производителей в специализиро­ванных выставках, регулярно проводимых в Молдове. Обсудили также тему взаимного признания дипломов об образовании. Та­кой договор между странами подписан, но не работает. Кроме того, стороны обгово­рили организацию совместных социальных и культурных программ и другие вопросы.

Укреплять межпарламентские отношения

С председателем Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым и депутатами этого ор­гана Игорь Додон и члены делегации об­судили вопросы укрепления и расширения двусторонних связей. Стороны сошлись во мнении, что значительный потенциал молдо-азербайджанских межпарламент­ских отношений не реализован в должной мере.

По итогам встречи Игорь Додон отме­тил: «Особо выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества на межпарла­ментском уровне. Обменялись мнениями по ряду законодательных инициатив, го­сударственных проектов и программ. Вы­сказались за придание нового импульса работе парламентских групп дружбы, ко­торые в последние годы практически не проводили никаких мероприятий. В ходе беседы затронули тему избирательной реформы в Молдове. Я сообщил, что предложил переход Молдовы к смешан­ной избирательной системе, закон о ко­торой, скорее всего, будет принят в бли­жайшее время».

В заключение встречи Игорь Додон сделал запись в Книге почетных гостей, по­желав азербайджанскому народу счастья и процветания.

Дань памяти и уважения

В ходе визита глава государства воз­ложил венок к могиле выдающегося совет­ского и азербайджанского государствен­ного деятеля Гейдара Алиева. Под его руководством, как отметил Игорь Додон, Азербайджан стал одной из самых процве­тающих республик СССР и одним из наибо­лее динамично развивающихся государств СНГ. Президент подчеркнул, что для него лично этот человек связан с историей не только независимого Азербайджана, но и Советского Союза.

«Гейдар Алиев – образец мудрого го­сударственного деятеля, патриота своей страны, стремящегося к ее подлинной независимости, к дружбе и с Востоком и с Западом. Его руководство Азербайджа­ном – пример того, как советское наследие можно было не разрушать, а сохранить и приумножить. Светлая ему память», – за­явил Додон.

Соединить спорт, культуру и туризм

Программа визита включала не только официальные мероприятия. Игорь Додон побывал на сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Азербайджан – вторая страна после России на пространстве СНГ, которая при­няла у себя это престижное международ­ное соревнование автогонщиков. Сессия свободных заездов не менее важна, чем сама гонка. На своей странице в социаль­ной сети глава государства поделился впе­чатлениями от увиденного:

«Уникальность гоночной трассы Баку – в том, что она проходит по городской черте, в том числе по старому городу, мимо зданий, которым тысяча лет. Каж­дый год здесь на определённых участках укладывается асфальт на брусчатку, а по завершении снимается. На гоночной трассе Баку есть 2,1-километровая пря­мая – самая длинная в чемпионате. Этот участок машины проходят на полном газу. В прошлом году тут был установлен ре­корд Формулы-1 по максимальной скоро­сти за всю её историю – в квалификации Валттери Боттас на Williams разогнался до 378 км/ч».

По словам Додона, городская гоночная трасса Баку включает в себя сразу восемь 90-градусных поворотов. Один из участков трассы самый узкий в мире: его ширина составляет всего 7 метров.

«Очень интересное решение – соеди­нить спорт, культуру и туризм. У Азербайд­жана есть чему поучиться», – подытожил глава государства.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.