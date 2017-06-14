Кабинет министров Молдовы не справился с вверенными ему обязанностями по всем показателям и должен уйти в отставку, считают социалисты

Партия социалистов Молдовы выдвинула 14 июня вотум недоверия правительству Павла Филипа. Об этом депутаты фракции ПСРМ объявили в рамках брифинга для прессы.

— Считаем, что это правительство — антидемократическое, антинародное, антисоциальное, коррумпированное, безответственное, лживое — должно уйти в отставку, — пояснил депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Он напомнил, что действующий кабинет министров был избран незаконно под покровом ночи, а граждане выступают против него. Батрынча также подчеркнул, что правительство, возглавляемое Павлом Филипом, живет в другой реальности, не имеющей ничего общего с проблемами и нуждами населения.

— Соглашение с МВФ, которое было подписано кабинетом министров в спешке, без широкого обсуждения, привело к росту тарифов, налогов и других показателей, спровоцировало рост пенсионного возраста, практически заморозило рост зарплат. Взятые правительством обязательства приведут к дальнейшему обнищанию населения, — подчеркнул народный избранник.

Социалисты отметили, что на фоне провальной политики внутри страны правительство умудрилось поставить под удар достигнутые Президентом Молдовы договоренности с Российской Федерацией, о чем свидетельствуют последние действия кабинета министров. Они подчеркнули, что деятельность правительства преследует цель развязывания дипломатической и экономической войн с Россией, что недопустимо.

Другими аргументами в пользу отставки правительства также стали экономический застой и социальная деградация, отсутствие реформ, коррупция, бездействие в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы страны, отсутствие дееспособности и недоверие со стороны граждан. Социалисты также отмечают, что отставка правительства — самый короткий и безопасный путь к объявлению досрочных парламентских выборов, на которых настаивает политическое формирование.

Влад Батрынча подчеркнул, что ранее социалистам уже удалось добиться отставки двух правительств, и они намерены достигнуть этого же результата в отношении третьего — под руководством Павла Филипа. Выдвинутый социалистами вотум недоверия будет зарегистрирован на ближайших заседаниях парламента. Социалисты призвали и другие парламентские фракции поддержать эту инициативу.