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Поддержкой трех сильнейших мировых лидеров заручился Игорь Додон менее чем за три недели

Поддержкой трех сильнейших мировых лидеров заручился Игорь Додон менее чем за три недели
26 мая
19:11 2017
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Главу государства приняли на самом высоком уровне в России, Турции и Венгрии.

Менее чем за три недели президент Молдовы Игорь Додон встретился с самыми сильными политическими лидерами в мире и заручился их поддержкой. Речь идет о президентах России, Турции и премьер-министре Венгрии.

Российская Федерация, Владимир Путин

Так, 9 мая Игорь Додон принял участие в Параде Победы на Красной площади по приглашению российского лидера Владимира Путина. На трибуне главы государств находились рядом, после чего вместе возложили цветы к Могиле неизвестного солдата.

В рамках беседы президенты обсудили тему экспорта молдавской продукции в Россию. Игорь Додон попросил рассмотреть возможность расширения категорий молдавских товаров, поставляемых в РФ, а также увеличение числа пунктов их пропуска и сертификации. Обсудили и вопрос мигрантов — Игорь Додон попросил об амнистии по статье 27 закона №114, под которую попали еще несколько десятков тысяч наших сограждан. Отдельное внимание стороны уделили и вопросу приднестровского урегулирования.

Первые важные результаты договоренностей уже достигнуты: экспорт молдавских товаров в Россию существенно вырос, в отношении почти двух десятков тысяч молдавских мигрантов были сняты ограничения, еще несколько десятков тысяч смогли легализовать свое пребывание в России.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган

В начале нынешней недели Игорь Додон побывал в Стамбуле на саммите ОЧЭС. Глава государства встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили важнейшие вопросы — будущее Гагаузии и инвестиционных проектов Турции для автономии.

Кроме этого, турецкая сторона подтвердила готовность оказать безвозмездную помощь в ремонте здания президентуры в Кишиневе, разгромленного в результате беспорядков 7 апреля 2009 года. Недавним решением правительства здание было передано под контроль главы государства, в ближайшее время в нем начнутся ремонтные работы. Поговорили и о молдавских мигрантах в Турции. Игорь Додон также обратился с просьбой о амнистии для них, а также о решении других проблем, с которыми они сталкиваются.
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Венгрия, Виктор Орбан

В рамках визита в Будапешт сегодня, 26 мая, Игорь Додон встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили опыт Венгерской республики по регламентации деятельности неправительственных организаций и миграционную политику Европейского союза, а также экономическую ситуацию в странах, вопросы экспорта и инвестиций.

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Ранее Игорь Додон неоднократно заявлял, что его риторика не меняется в зависимости от того, в какую столицу он совершает визит.

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