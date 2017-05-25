Почему молодые люди нигде не работают и нигде не учатся?

NEET — английская аббревиату­ра, принятая в международной статистике. Так называют моло­дежь в возрасте 15–24 лет, ко­торая не учится, не работает и не стажируется. О том, почему молодежь попадает в эту кате­горию и чем ей это грозит в бу­дущем, мы расспросили Анну ЗУДИНУ, научного сотрудника Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.

— Явление, конечно, междуна­родное, но в Японии также употребим термин «хикикомори», означающий «нахождение в уединении». Название, несомненно, поэтическое, но отличают­ся ли эти самые хикикомори от NEET?

— В Японии в эту группу включают мо­лодых людей в возрасте до 34 лет, которые не учатся, не работают и при этом ни с кем не общаются, даже в социальных сетях. У них отсутствуют социальные связи. Это чисто японская специфика. Родители буквально ставят им еду под дверь закрытой комнаты. В Японии это стало большой проблемой, по­тому что некоторым хикикомори скоро за со­рок, их родители начали умирать. Кто будет заботиться о тех, кто привык «находиться в уединении»? Кому нужны люди, которые не учились и ни дня не работали?.. Исследова­тели связывают это явление с кризисом на японском рынке труда. Поэтому в страте­гии развития страны уже заявлена борьба с хикикомори. В остальных странах для обо­значения молодежи, которая не учится и не работает, используют термин NEET.

— А кто они — эти NEET?

— Это те, кто не преуспел в учебе и ра­боте. Некоторые живут в сельской местно­сти, где происходит значительное сокраще­ние числа рабочих мест. Еще одна причина — низкое качество образования, которое не позволяет им конкурировать с теми, кто лучше учился. Люди попадают в порочный круг, потому что, если их стимулировать на учебу в вузе, это, скорее всего, ничего не даст. Они получат некачественное высшее образование и на выходе опять будут не способны конкурировать и вновь попадут в группу NEET. По-видимому, им надо пред­лагать активные программы переобучения профессиям, которые сегодня востребо­ваны. К слову, после кризиса 2008 года были попытки создания программ по поис­ку работы. Эти люди нуждаются в помощи, потому что сами редко доходят до биржи труда. Они относятся к наиболее уязвимой категории молодежи.

— Есть ли шансы выбраться из кате­гории NEET?

— Как показывают исследования, ста­тус NEET сейчас является важным фактором того, что с этим молодым человеком прои­зойдет в дальнейшем. К сожалению, сам факт попадания в эту категорию уже о мно­гом говорит. Мало кому удается выбраться. Этот статус оставляет продолжительный шрам в личной трудовой траектории на всю жизнь. В зарубежных исследованиях выявлены такие негативные последствия, как уменьшение шансов на стабильную за­нятость, низкий уровень заработной платы и доходов, бедность, материальная зависи­мость от родственников и социальных по­собий государства.

— Мне кажется, в этой категории, как, наверное, в любой другой соци­альной группе, есть своя элита и свои маргиналы.

— Есть небольшое количество более благополучных — это те, кто получил хоро­шее образование и не готов согласиться на первое попавшееся предложение работы, а ждет хорошей вакансии. У них высокие зарплатные ожидания. Со временем, когда они походят по собеседованиям и отправят несколько резюме, требования к зарплате корректируются. Некоторые, защитив ди­плом, берут небольшой тайм-аут, чтобы найти себя. На Западе одно время было модно после окончания университета взять год на путешествия.

А маргиналы из категории NEET — это совсем отчаявшиеся молодые люди. Они не хотят учиться и уже не ищут работу, пока их хоть кто-то содержит. Именно этот контин­гент дает наибольшую долю вовлечения в криминал. Им нечего терять.

— На многих, наверное, действует печальный жизненный опыт родителей, которые всю жизнь горбатились по 10–12 часов, чтобы оплатить кредит, ипоте­ку или построить дачу на шести сотках. Волей-неволей подумаешь: разве стоит ради этого жить? Отсюда — апатия, от­сутствие мотивации и т.д.

— Возможно. Хотя история может быть гораздо более долгой. У них исходный не­достаток навыков, которые должны спо­собствовать успешной учебе и работе. Эти навыки не формируются у детей из так или иначе неблагополучных семей с низким достатком, неполных, где один родитель бьется все время за лучшую жизнь, и у него нет времени, чтобы проверить уроки, по­мочь, порекомендовать книгу для чтения… Это очень важный момент.По мнению не­которых исследователей, неравенство на рынке труда и попадание в NEET исходно является производным от того, что было в семье: произошло там формирование нуж­ных навыков или нет. В свою очередь, эти навыки влияют на то, успешен ли ребенок в школе, решается ли в дальнейшем на что-то большее. Если у родителей нет ни денег, ни времени, и они не видят смысла в об­разовании, дети так или иначе повторят их судьбу. Их ждет либо безработица, либо низкоквалифицированный труд.

— В категорию NEET включают и тех, кто в силу личных обстоятельств оказал­ся на обочине активной жизни. Молодые мамы сидят с детьми, инвалиды прико­ваны к дому…

— Здесь важны нюансы. Молодые женщины, которые рано создали семью и отказались в силу обстоятельств от уче­бы или работы, часто имеют еще и низкий уровень образования. А молодые матери с качественным высшим образованием в сходной ситуации не отказываются от пер­спектив учебы и занятости и не попадают в ряды NEET. Они понимают, что не могут выпасть из обоймы и поставить крест на своем будущем.

— Есть ли какие-то отличия между западной и российской молодежью из категории NEET?

— На Западе большую часть составля­ют безработные, а у нас — неактивные. В странах Южной Европы — Греции, Италии, Испании — доля NEET намного выше, чем у нас. В 2011 году среднеевропейский уро­вень составлял 13 процентов. Это около 7,5 миллиона молодых людей. В Италии, Гре­ции, Испании значения превышают 17 про­центов. По данным обследований Росстата, в России доля молодежи «ни-ни» состав­ляет 12 процентов — это чуть больше двух миллионов человек. В России численность этой категории все-таки снижается. Но на­блюдается и тревожный аспект: группа в возрасте 20–24 лет остается самой устой­чивой. Причем за пределами рынка труда находятся в основном не безработные, ко­торые активно ищут место и готовы присту­пить хоть завтра, а именно неактивные.

Особенно остро это проявляется в сельской местности. Молодой человек окончил школу и хочет работать трактори­стом, но все места уже заняты. Куда девать­ся? Выход — мобильность, то есть куда-то переехать. Издержки мобильности суще­ствуют во всем мире: есть работа мечты, но до нее как до Луны…

— В вашем исследовании приводят­ся тревожные цифры: среди тех, кто ни­чем не занят, в четыре раза увеличилась доля выпускников высших учебных за­ведений. Как это можно объяснить?

— Действительно, если в 1995 году сре­ди безработных NEET значительную часть составляли те, кто получил среднее про­фессиональное образование, то к 2015-му их место заняли выпускники вузов (их доля за анализируемый период увеличилась с 7% до 28%). Эти особенности могут быть связаны с продолжающимся процессом массового охвата высшим образованием, при котором выпускники некачественных вузов не обладают достаточными компе­тенциями и навыками для того, чтобы кон­курировать за рабочие места, и становятся безработными.

Молодые россияне дружно садятся за парты. Очень иллюстративны показатели в динамике. Так, в 1995 году лишь 67% всей молодежи в возрасте 15–19 лет учились, и это наименьшее значение данного пока­зателя за весь анализируемый период. В дальнейшем наблюдался только рост. На 2015 год приходится максимальное значе­ние доли обучающихся по дневным формам обучения в возрасте 15–19 лет (почти 90%). Количество зашкаливает, а качество теря­ется.

— Создается впечатление, что самая большая напряженность прослеживает­ся в возрастной группе 20–24 года…

— Увы, доля экономически неактивных россиян этого возраста не снижается. В то же время именно эта возрастная группа ча­сто выступает одной из основных движущих сил рынка труда. Получив образование того или иного уровня, молодые люди отправля­ются на поиски рабочего места, и их уход с рынка труда может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, возникающих из-за несоответствия современных требо­ваний к претендентам и полученного ими образования. Нигде не хотят принимать вчерашних выпускников вузов без опыта работы. Активные студенты стремятся со­вмещать учебу с работой.

— Судя по всему, увеличение группы NEET на рынке труда будет превращать­ся в долгосрочную социальную пробле­му. Из жизни выпадает целый пласт трудоспособного населения самого ак­тивного возраста. Что будет с нашими пенсиями завтра?..

— Правительства многих стран уже бьют во все колокола, потому что портрет среднестатистического работника выгля­дит все старше. Если не привлекать моло­дежь, остается только один выход — мигра­ция. Но далеко не все готовы на это пойти, ведь большое количество мигрантов может изменить облик страны.

— Много ли среди NEET-молодежи тех, кто ни разу не мог устроиться на работу?

— Смотрите: в 1995 году опыт заня­тости отсутствовал лишь у трети безра­ботных данной категории. В дальнейшем этот показатель значительно увеличился и к 2015 году составил более 60 процентов. Двадцать лет назад безработица среди молодежи в возрасте 20–24 лет в большей степени была характерна для тех, кто ли­шился прежнего места работы в результате макроэкономических трансформаций, а в дальнейшем она стала уделом тех, кто ис­пытывает те или иные трудности с первич­ным вхождением на рынок труда.

— Застревание в категории «ни-ни» может не ограничиваться молодым возрастом, а растягиваться на среднее и даже старшее поколения. К приме­ру, стаж общественной изоляции не­которых ищущих уединения японских хикикомори составляет около 20 лет. Какие перспективы у молодых россиян, которые сегодня не работают и не учат­ся? Безделье засасывает и приводит к апатии…

— Подавляющее большинство молоде­жи NEET разных возрастов обладает невы­соким уровнем образования, что, по всей видимости, и препятствует им в трудоу­стройстве. При этом безработные из этой категории, как правило, вообще не имеют опыта работы. В дальнейшем ситуация для них может только усугубляться, так как они будут все больше проигрывать с точки зре­ния своих перспектив на рынке труда тем, кто получил качественное профессиональ­ное образование.

Елена СВЕТЛОВА.