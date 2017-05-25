ПОКОЛЕНИЕ ПАДАЕТ В NEET
Почему молодые люди нигде не работают и нигде не учатся?
NEET — английская аббревиатура, принятая в международной статистике. Так называют молодежь в возрасте 15–24 лет, которая не учится, не работает и не стажируется. О том, почему молодежь попадает в эту категорию и чем ей это грозит в будущем, мы расспросили Анну ЗУДИНУ, научного сотрудника Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
— Явление, конечно, международное, но в Японии также употребим термин «хикикомори», означающий «нахождение в уединении». Название, несомненно, поэтическое, но отличаются ли эти самые хикикомори от NEET?
— В Японии в эту группу включают молодых людей в возрасте до 34 лет, которые не учатся, не работают и при этом ни с кем не общаются, даже в социальных сетях. У них отсутствуют социальные связи. Это чисто японская специфика. Родители буквально ставят им еду под дверь закрытой комнаты. В Японии это стало большой проблемой, потому что некоторым хикикомори скоро за сорок, их родители начали умирать. Кто будет заботиться о тех, кто привык «находиться в уединении»? Кому нужны люди, которые не учились и ни дня не работали?.. Исследователи связывают это явление с кризисом на японском рынке труда. Поэтому в стратегии развития страны уже заявлена борьба с хикикомори. В остальных странах для обозначения молодежи, которая не учится и не работает, используют термин NEET.
— А кто они — эти NEET?
— Это те, кто не преуспел в учебе и работе. Некоторые живут в сельской местности, где происходит значительное сокращение числа рабочих мест. Еще одна причина — низкое качество образования, которое не позволяет им конкурировать с теми, кто лучше учился. Люди попадают в порочный круг, потому что, если их стимулировать на учебу в вузе, это, скорее всего, ничего не даст. Они получат некачественное высшее образование и на выходе опять будут не способны конкурировать и вновь попадут в группу NEET. По-видимому, им надо предлагать активные программы переобучения профессиям, которые сегодня востребованы. К слову, после кризиса 2008 года были попытки создания программ по поиску работы. Эти люди нуждаются в помощи, потому что сами редко доходят до биржи труда. Они относятся к наиболее уязвимой категории молодежи.
— Есть ли шансы выбраться из категории NEET?
— Как показывают исследования, статус NEET сейчас является важным фактором того, что с этим молодым человеком произойдет в дальнейшем. К сожалению, сам факт попадания в эту категорию уже о многом говорит. Мало кому удается выбраться. Этот статус оставляет продолжительный шрам в личной трудовой траектории на всю жизнь. В зарубежных исследованиях выявлены такие негативные последствия, как уменьшение шансов на стабильную занятость, низкий уровень заработной платы и доходов, бедность, материальная зависимость от родственников и социальных пособий государства.
— Мне кажется, в этой категории, как, наверное, в любой другой социальной группе, есть своя элита и свои маргиналы.
— Есть небольшое количество более благополучных — это те, кто получил хорошее образование и не готов согласиться на первое попавшееся предложение работы, а ждет хорошей вакансии. У них высокие зарплатные ожидания. Со временем, когда они походят по собеседованиям и отправят несколько резюме, требования к зарплате корректируются. Некоторые, защитив диплом, берут небольшой тайм-аут, чтобы найти себя. На Западе одно время было модно после окончания университета взять год на путешествия.
А маргиналы из категории NEET — это совсем отчаявшиеся молодые люди. Они не хотят учиться и уже не ищут работу, пока их хоть кто-то содержит. Именно этот контингент дает наибольшую долю вовлечения в криминал. Им нечего терять.
— На многих, наверное, действует печальный жизненный опыт родителей, которые всю жизнь горбатились по 10–12 часов, чтобы оплатить кредит, ипотеку или построить дачу на шести сотках. Волей-неволей подумаешь: разве стоит ради этого жить? Отсюда — апатия, отсутствие мотивации и т.д.
— Возможно. Хотя история может быть гораздо более долгой. У них исходный недостаток навыков, которые должны способствовать успешной учебе и работе. Эти навыки не формируются у детей из так или иначе неблагополучных семей с низким достатком, неполных, где один родитель бьется все время за лучшую жизнь, и у него нет времени, чтобы проверить уроки, помочь, порекомендовать книгу для чтения… Это очень важный момент.По мнению некоторых исследователей, неравенство на рынке труда и попадание в NEET исходно является производным от того, что было в семье: произошло там формирование нужных навыков или нет. В свою очередь, эти навыки влияют на то, успешен ли ребенок в школе, решается ли в дальнейшем на что-то большее. Если у родителей нет ни денег, ни времени, и они не видят смысла в образовании, дети так или иначе повторят их судьбу. Их ждет либо безработица, либо низкоквалифицированный труд.
— В категорию NEET включают и тех, кто в силу личных обстоятельств оказался на обочине активной жизни. Молодые мамы сидят с детьми, инвалиды прикованы к дому…
— Здесь важны нюансы. Молодые женщины, которые рано создали семью и отказались в силу обстоятельств от учебы или работы, часто имеют еще и низкий уровень образования. А молодые матери с качественным высшим образованием в сходной ситуации не отказываются от перспектив учебы и занятости и не попадают в ряды NEET. Они понимают, что не могут выпасть из обоймы и поставить крест на своем будущем.
— Есть ли какие-то отличия между западной и российской молодежью из категории NEET?
— На Западе большую часть составляют безработные, а у нас — неактивные. В странах Южной Европы — Греции, Италии, Испании — доля NEET намного выше, чем у нас. В 2011 году среднеевропейский уровень составлял 13 процентов. Это около 7,5 миллиона молодых людей. В Италии, Греции, Испании значения превышают 17 процентов. По данным обследований Росстата, в России доля молодежи «ни-ни» составляет 12 процентов — это чуть больше двух миллионов человек. В России численность этой категории все-таки снижается. Но наблюдается и тревожный аспект: группа в возрасте 20–24 лет остается самой устойчивой. Причем за пределами рынка труда находятся в основном не безработные, которые активно ищут место и готовы приступить хоть завтра, а именно неактивные.
Особенно остро это проявляется в сельской местности. Молодой человек окончил школу и хочет работать трактористом, но все места уже заняты. Куда деваться? Выход — мобильность, то есть куда-то переехать. Издержки мобильности существуют во всем мире: есть работа мечты, но до нее как до Луны…
— В вашем исследовании приводятся тревожные цифры: среди тех, кто ничем не занят, в четыре раза увеличилась доля выпускников высших учебных заведений. Как это можно объяснить?
— Действительно, если в 1995 году среди безработных NEET значительную часть составляли те, кто получил среднее профессиональное образование, то к 2015-му их место заняли выпускники вузов (их доля за анализируемый период увеличилась с 7% до 28%). Эти особенности могут быть связаны с продолжающимся процессом массового охвата высшим образованием, при котором выпускники некачественных вузов не обладают достаточными компетенциями и навыками для того, чтобы конкурировать за рабочие места, и становятся безработными.
Молодые россияне дружно садятся за парты. Очень иллюстративны показатели в динамике. Так, в 1995 году лишь 67% всей молодежи в возрасте 15–19 лет учились, и это наименьшее значение данного показателя за весь анализируемый период. В дальнейшем наблюдался только рост. На 2015 год приходится максимальное значение доли обучающихся по дневным формам обучения в возрасте 15–19 лет (почти 90%). Количество зашкаливает, а качество теряется.
— Создается впечатление, что самая большая напряженность прослеживается в возрастной группе 20–24 года…
— Увы, доля экономически неактивных россиян этого возраста не снижается. В то же время именно эта возрастная группа часто выступает одной из основных движущих сил рынка труда. Получив образование того или иного уровня, молодые люди отправляются на поиски рабочего места, и их уход с рынка труда может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, возникающих из-за несоответствия современных требований к претендентам и полученного ими образования. Нигде не хотят принимать вчерашних выпускников вузов без опыта работы. Активные студенты стремятся совмещать учебу с работой.
— Судя по всему, увеличение группы NEET на рынке труда будет превращаться в долгосрочную социальную проблему. Из жизни выпадает целый пласт трудоспособного населения самого активного возраста. Что будет с нашими пенсиями завтра?..
— Правительства многих стран уже бьют во все колокола, потому что портрет среднестатистического работника выглядит все старше. Если не привлекать молодежь, остается только один выход — миграция. Но далеко не все готовы на это пойти, ведь большое количество мигрантов может изменить облик страны.
— Много ли среди NEET-молодежи тех, кто ни разу не мог устроиться на работу?
— Смотрите: в 1995 году опыт занятости отсутствовал лишь у трети безработных данной категории. В дальнейшем этот показатель значительно увеличился и к 2015 году составил более 60 процентов. Двадцать лет назад безработица среди молодежи в возрасте 20–24 лет в большей степени была характерна для тех, кто лишился прежнего места работы в результате макроэкономических трансформаций, а в дальнейшем она стала уделом тех, кто испытывает те или иные трудности с первичным вхождением на рынок труда.
— Застревание в категории «ни-ни» может не ограничиваться молодым возрастом, а растягиваться на среднее и даже старшее поколения. К примеру, стаж общественной изоляции некоторых ищущих уединения японских хикикомори составляет около 20 лет. Какие перспективы у молодых россиян, которые сегодня не работают и не учатся? Безделье засасывает и приводит к апатии…
— Подавляющее большинство молодежи NEET разных возрастов обладает невысоким уровнем образования, что, по всей видимости, и препятствует им в трудоустройстве. При этом безработные из этой категории, как правило, вообще не имеют опыта работы. В дальнейшем ситуация для них может только усугубляться, так как они будут все больше проигрывать с точки зрения своих перспектив на рынке труда тем, кто получил качественное профессиональное образование.
Елена СВЕТЛОВА.