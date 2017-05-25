Храм Бельц: много радости и одна грустная нота
Пятидесятитысячная площадь в северной столице в прямом смысле вспыхнула в знак поддержки мэра Усатого
В минувший понедельник молдавская северная столица отметила свой храмовый праздник. Отметила с той особой весело-расслабленной, доброжелательной атмосферой, которая с некоторых пор присуща в республике бельцким праздникам (и которая, увы, редко бывает, например, в Кишинёве).
«Дорожу возможностью войти в историю»
Надо признать: к концертам с участием крупнейших звёзд, к размаху и «драйву» любых торжеств, к широте и щедрости общегородских мероприятий бельчане стали привыкать с появлением Усатого. Действующий, хоть и вынужденный ныне жить за тысячу километров от Молдовы, мэр Бельц любит и умеет организовывать массовые события, и, кажется, ещё больше – лично в них участвовать. Последнее сейчас для Усатого, понятно, недостижимо, и просто бросается в глаза, до какой степени он чисто по-человечески скучает по городу.
«Бельцы – особенный город. Это понимает вся страна. Особенным он стал благодаря своим жителям. Испокон веков здесь перекресток торговых путей, и рука об руку живут разные люди, представители различных национальностей. В этом разнообразии секрет Бельц. Оно создаёт единство, которому можно позавидовать, и ту самую бельцкую идентичность – город с характером. Я люблю этот город и дорожу предоставленной возможностью войти в его историю. С вашей помощью, благодаря вашему кредиту доверия, бельчане, мы уже много чего достигли. Расправились с мафией: единственные в Молдове, Бельцы свободны от теневых схем. Изменили подходы к управлению: приоритет эффективности потеснил царивший здесь раньше коррупционный интерес. Строим дороги во дворах, озеленяем наш город, устанавливаем новые детские площадки, облагораживаем тротуары, развиваем спорт и многое, многое другое. Не все делается так быстро, как хотелось бы, потому что не всё здесь зависит только от нас с вами. Бельцы – город на территории Молдовы, которая живёт по своим законам, клановым и кумовским. Но пройдет и это. Надеюсь на возвращение и предпринимаю все усилия для того, чтобы его ускорить. Скучаю, но знаю, что у нас обязательно всё получится. Как я уже говорил, возрождение Молдовы начнется в Бельцах. Потому что есть мы, бельчане: из Дрокии и Фалешт, из Реуцела, Садового, Елизаветовки, с БАМа, с Селекции и с Тель-Авива, бельцкого и «ихнего», из Рима и Москвы и даже из Кишинева. Откуда только ни приехали наши, где только нас нет! Нас много, и мы победим…», – написал Усатый в канун бельцкого Дня города на своей странице в Фейсбуке.
И байкеры, и дошколята
По традиции, День города в Бельцах начался с праздничной литургии, которую провёл Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, и возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре. Самой массовой и «народной» частью официальных торжеств несомненно стал прошедший по центральной улице и площади города праздничный парад. В нём, как всегда, участвовали тысячи бельчан, десятки трудовых коллективов муниципальных и промышленных, и коммерческих предприятий города, делегации учебных заведений, общественных организаций, художественных коллективов, а также сообщества «неформалов» – бельцкие байкеры, коллекционеры ретро-автомобилей. Такие парады – ещё одна «фирменная» бельцкая традиция, позволяющая одномоментно узреть всё, что есть «живого» в городе, оценить, так сказать, масштабы и перспективы.
Особым удовольствием было наблюдать большое количество проходящих в рядах парада детей – от дошколят, юных участников разнообразных художественных коллективов, до старшеклассников бельцких лицеев, часть из которых была наряжена в костюмы героев произведений писателей, чьи имена носят местные учебные заведения. Ребята явно чувствуют себя органичной частью общественной жизни города, сопричастными взрослым заботам и радостям Бельц.
В целом же, в день 596-й годовщины Бельц в городе прошли десятки самых разнообразных мероприятий. Среди них – концерт «Город живёт в моём сердце» с участием бельцких исполнителей и творческих коллективов, выставка-ярмарка народных мастеров «Птица счастья», выставка картин учащихся детской художественной школы, а также литературная викторина, выставка «Города-побратимы и партнёры Бельц», камерный концерт учеников музыкальной школы им. Дж. Энеску и многие другие.
В правильном направлении
И всё же, в официальной речи Игоря Шеремета, исполняющего сегодня обязанности мэра Бельц, звучала грустная нота:
«К сожалению, по известным, чрезвычайным причинам, Ренато Усатый не может лично находиться среди бельчан, чтобы поздравить их с днём рождения родного города. Я знаю, как он переживает и болеет за Бельцы – город, в который продолжает вкладывать и душевные силы, и собственные финансовые средства…».
По окончании официальной части бельцкого Дня города, мы задали Шеремету несколько вопросов.
— Насколько отсутствие в стране избранного мэра сказывается на «технологической» части управления городом?
— С точки зрения текущих рабочих моментов в примэрии Бельц сложностей нет. У нас с примаром Усатым давно налажен ежедневный диалог – с постановкой конкретных задач и предоставлением соответствующих отчётов. В этом смысле избранный мэр никуда из Бельц не уезжал и знает о том, что происходит в городе фактически досконально.
Однако есть сложности, скажем так, психологического порядка. В примэрию регулярно приходят жители города, которые хотели бы пообщаться с Усатым лично, получить его персональное участие в своих проблемах. Усатый был автором идеи «переформатирования» города, многое успел в этом направлении сделать, и Белцам, конечно, сейчас не хватает его энергии, его непосредственного присутствия.
— В конце прошлого года бельцкая примэрия закончила серию крупных аудитов. Планируется ли в 2017-ом подобный масштабный проект?
— В принципе, все запланированные проверки мы завершили. Напомню, господин примар своим распоряжением назначил аудиты в первую очередь на тех предприятиях в Бельцах, в отношении которых имелась информация о нарушениях финансового, налогового характера. Теперь, несмотря на некоторый скепсис, а временами и откровенное противодействие иных чиновников, к нарушителям уже приходит Счётная палата, финансовая инспекция, материалы передаются в правоохранительные органы.
К слову, у этих проверок была и другая цель – просто понять, какое «наследство» досталось нам от предыдущей городской власти и в какую сторону мы должны менять и развивать бельцкое хозяйство, чтобы горожане непрерывно чувствовали улучшения. Сегодня у нас эта ясность есть.
— И как в целом следует характеризовать нынешнее положение в городе?
— Как довольно позитивное. Несмотря ни на что, пока мы видим рост конкретных показателей, положительную динамику, считаем, что движемся в правильном направлении…
На плечах команды Усатого
Любопытно, что на позитивные изменения в Бельцах указывают и некоторые представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове. Скажем, посол Венгрии Матиаш Силаги, представитель посольства РФ Павел Поздняков, также гостившие на Дне города в Бельцах ровно год назад, однозначно отметили разницу даже во внешнем облике северной столицы.
Что касается изменений более фундаментального характера, то здесь, на любой непредвзятый взгляд, придётся признать: Усатому и его бельцкой команде действительно кое-что удалось сделать. Одна только «перемаршрутизиция» доходов Центрального рынка Бельц (где десятилетиями оттачивались криминальные схемы) из частных карманов в городской бюджет выглядела задачей совершенно непосильной, но была, тем не менее, с блеском реализована.
Видимо, только сам Усатый знает, сколько понадобилось усилий для того, чтобы всего за год наладить весьма тесные связи с Петербургом и Нижним Новгородом так, чтобы студенты из Бельц получили реальную возможность получать образование в крупнейших российских вузах. При этом возвращение на российский рынок целого ряда молдавских экономических агентов также стало результатом «международной активности» мэра северной столицы.
Склонный к благотворительности и филантропии, Усатый буквально на своих плечах вывел местный футбольный клуб «Заря» в обладатели Кубка Молдовы, параллельно оживив детский спорт в Бельцах. На личные деньги Усатого для местных больниц куплено редкое для республики медицинское оборудование, а для городского хозяйства – несколько единиц современной спецтехники.
Естественно, нынешний День города не мог обойтись без подарка от своего мэра: полмиллиона леев Усатый вложил в освещение Бельц. С понедельника по-новому «зажглись» в городе улица Независимости и площадь В. Александри.
Наглядное доказательство
В этот праздничный вечер на главной площади Бельц случилось и ещё одно «чудо иллюминации».
Самым ожидаем событием для бельчан, как всегда, стал вечерний гала-концерт. На этот раз он нёс отчётливый привкус «Евровидения». Хэдлайнерами выступили украинская звезда Ани Лорак, занявшая второе место на популярном песенном конкурсе в 2008 году, и молдавская группа SunStroke Project, обладатель сенсационной «бронзы» «Евровидения» этого года. Кроме того, в качестве специальных гостей в Бельцах выступили Carla’s Dream, Паша Парфений и Нелли Чобану.
Концерт был в самом разгаре, когда более чем 50-тысячную аудиторию на площади (а вместе с ней ещё очень многих в Молдове) ждал поразительный сюрприз. Мэр Усатый сначала обратился онлайн с поздравлениями к жителям города:
«Сегодня очень красивый и добрый день. Я горжусь, что Бельцы празднуют свой Храм в день Святого Николая, известного также как Николай-чудотворец. Он спасал тонущих моряков, исцелял людей, помогал детям и нищим.
Бельцы испокон веков были городом, в котором жили люди разных национальностей, и которые всегда находили общий язык. В то же время, северная столица – весьма непростой, «специфический» город, всегда остро и активно реагирующий на то негативное, что происходит в стране.
Мы с вами уже прошли определённый путь, но ещё многое нам пройти предстоит. Я смею считать, что некоторые задачи, которые вы доверили лично мне, уже реализуются, город меняется к лучшему. Сегодня для меня исключительно важно, что мы вместе искореняем коррупцию, меняем сам облик города, что Бельцы стали спортивной и даже новогодней столицей страны. Я обещаю реализовать все задуманные проекты шаг за шагом, чтобы Бельцы стали в полном смысле слова образцовым городом, на примере которого будут меняться все населённые пункты Молдовы.
Единственное, о чём жалею в этот прекрасный день, – что меня нет рядом с вами…».
А затем… «Давайте проведём эксперимент», – сказал Усатый. Бельцкий мэр предложил многотысячной площади «искренне и наглядно продемонстрировать», желают ли бельчане его возвращения. «Давайте погасим на площади свет. И если я вам по-прежнему нужен, если вы всё также мне доверяете – включите экраны ваших мобильных телефонов», – попросил Усатый.
Через секунду погружённая во мрак площадь мгновенно и ослепительно вспыхнула…
Дмитрий ГАМАЮНОВ.