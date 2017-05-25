Пятидесятитысячная площадь в северной столице в прямом смысле вспыхнула в знак поддержки мэра Усатого

В минувший понедельник молдав­ская северная столица отметила свой храмовый праздник. Отметила с той особой весело-расслабленной, доброжелательной атмосферой, которая с некоторых пор присуща в республике бельцким праздникам (и которая, увы, редко бывает, на­пример, в Кишинёве).

«Дорожу возможностью войти в историю»

Надо признать: к концертам с участием крупнейших звёзд, к размаху и «драйву» лю­бых торжеств, к широте и щедрости обще­городских мероприятий бельчане стали привыкать с появлением Усатого. Действу­ющий, хоть и вынужденный ныне жить за тысячу километров от Молдовы, мэр Бельц любит и умеет организовывать массовые события, и, кажется, ещё больше – лично в них участвовать. Последнее сейчас для Уса­того, понятно, недостижимо, и просто бро­сается в глаза, до какой степени он чисто по-человечески скучает по городу.

«Бельцы – особенный город. Это пони­мает вся страна. Особенным он стал благо­даря своим жителям. Испокон веков здесь перекресток торговых путей, и рука об руку живут разные люди, представители различ­ных национальностей. В этом разнообразии секрет Бельц. Оно создаёт единство, кото­рому можно позавидовать, и ту самую бель­цкую идентичность – город с характером. Я люблю этот город и дорожу предоставлен­ной возможностью войти в его историю. С вашей помощью, благодаря вашему кредиту доверия, бельчане, мы уже много чего до­стигли. Расправились с мафией: единствен­ные в Молдове, Бельцы свободны от тене­вых схем. Изменили подходы к управлению: приоритет эффективности по­теснил царивший здесь рань­ше коррупционный интерес. Строим дороги во дворах, озе­леняем наш город, устанавли­ваем новые детские площад­ки, облагораживаем тротуары, развиваем спорт и многое, многое другое. Не все дела­ется так быстро, как хотелось бы, потому что не всё здесь зависит только от нас с вами. Бельцы – город на территории Молдовы, которая живёт по своим законам, клановым и кумовским. Но пройдет и это. Надеюсь на возвращение и предпринимаю все усилия для того, чтобы его ускорить. Скучаю, но знаю, что у нас обязательно всё получится. Как я уже говорил, возрождение Молдовы начнется в Бельцах. Потому что есть мы, бельчане: из Дрокии и Фалешт, из Реуцела, Садового, Елизаветовки, с БАМа, с Селекции и с Тель-Авива, бельцкого и «ихне­го», из Рима и Москвы и даже из Кишинева. Откуда только ни приехали наши, где только нас нет! Нас много, и мы победим…», – на­писал Усатый в канун бельцкого Дня города на своей странице в Фейсбуке.

И байкеры, и дошколята

По традиции, День города в Бельцах начался с праздничной литургии, которую провёл Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, и возложения цветов к памятни­ку Штефану чел Маре. Самой массовой и «народной» частью официальных торжеств несомненно стал прошедший по централь­ной улице и площади города праздничный парад. В нём, как всегда, участвовали тыся­чи бельчан, десятки трудовых коллективов муниципальных и промышленных, и ком­мерческих предприятий города, делегации учебных заведений, общественных органи­заций, художественных коллективов, а также сообщества «неформалов» – бельцкие бай­керы, коллекционеры ретро-автомобилей. Такие парады – ещё одна «фирменная» бель­цкая традиция, позволяющая одномоментно узреть всё, что есть «живого» в городе, оце­нить, так сказать, масштабы и перспективы.

Особым удовольствием было наблюдать большое количество проходящих в рядах па­рада детей – от дошколят, юных участников разнообразных художественных коллекти­вов, до старшеклассников бельцких лицеев, часть из которых была наряжена в костюмы героев произведений писателей, чьи имена носят местные учебные заведения. Ребята явно чувствуют себя органичной частью об­щественной жизни города, сопричастными взрослым заботам и радостям Бельц.

В целом же, в день 596-й годовщины Бельц в городе прошли десятки самых раз­нообразных мероприятий. Среди них – кон­церт «Город живёт в моём сердце» с уча­стием бельцких исполнителей и творческих коллективов, выставка-ярмарка народных мастеров «Птица счастья», выставка картин учащихся детской художественной школы, а также литературная викторина, выставка «Города-побратимы и партнёры Бельц», камерный концерт учеников музыкальной школы им. Дж. Энеску и многие другие.

В правильном направлении

И всё же, в официальной речи Игоря Шеремета, исполняющего сегодня обязан­ности мэра Бельц, звучала грустная нота:

«К сожалению, по известным, чрезвы­чайным причинам, Ренато Усатый не может лично находиться среди бельчан, чтобы по­здравить их с днём рождения родного го­рода. Я знаю, как он переживает и болеет за Бельцы – город, в который продолжает вкладывать и душевные силы, и собствен­ные финансовые средства…».

По окончании официальной части бель­цкого Дня города, мы задали Шеремету не­сколько вопросов.

— Насколько отсутствие в стране из­бранного мэра сказывается на «технологи­ческой» части управления городом?

— С точки зрения текущих рабочих мо­ментов в примэрии Бельц сложностей нет. У нас с примаром Усатым давно налажен еже­дневный диалог – с постановкой конкретных задач и предоставлением соответствующих отчётов. В этом смысле избранный мэр нику­да из Бельц не уезжал и знает о том, что про­исходит в городе фактически досконально.

Однако есть сложности, скажем так, пси­хологического порядка. В примэрию регуляр­но приходят жители города, которые хотели бы пообщаться с Усатым лично, получить его персональное участие в своих проблемах. Усатый был автором идеи «переформатиро­вания» города, многое успел в этом направ­лении сделать, и Белцам, конечно, сейчас не хватает его энергии, его непосредственного присутствия.

— В конце прошлого года бельцкая при­мэрия закончила серию крупных аудитов. Планируется ли в 2017-ом подобный мас­штабный проект?

— В принципе, все запланированные проверки мы завершили. Напомню, госпо­дин примар своим распоряжением назначил аудиты в первую очередь на тех предприяти­ях в Бельцах, в отношении которых имелась информация о нарушениях финансового, налогового характера. Теперь, несмотря на некоторый скепсис, а временами и откро­венное противодействие иных чиновников, к нарушителям уже приходит Счётная палата, финансовая инспекция, материалы переда­ются в правоохранительные органы.

К слову, у этих проверок была и другая цель – просто понять, какое «наследство» досталось нам от предыдущей городской власти и в какую сторону мы должны менять и развивать бельцкое хозяйство, чтобы го­рожане непрерывно чувствовали улучше­ния. Сегодня у нас эта ясность есть.

— И как в целом следует характеризовать нынешнее положение в городе?

— Как довольно позитивное. Несмотря ни на что, пока мы видим рост конкретных показателей, положительную динамику, считаем, что движемся в правильном на­правлении…

На плечах команды Усатого

Любопытно, что на позитивные измене­ния в Бельцах указывают и некоторые пред­ставители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове. Ска­жем, посол Венгрии Матиаш Силаги, пред­ставитель посольства РФ Павел Поздняков, также гостившие на Дне города в Бельцах ровно год назад, однозначно отметили раз­ницу даже во внешнем облике северной столицы.

Что касается изменений более фунда­ментального характера, то здесь, на любой непредвзятый взгляд, придётся признать: Усатому и его бельцкой команде действи­тельно кое-что удалось сделать. Одна только «перемаршрутизиция» доходов Централь­ного рынка Бельц (где десятилетиями отта­чивались криминальные схемы) из частных карманов в городской бюджет выглядела задачей совершенно непосильной, но была, тем не менее, с блеском реализована.

Видимо, только сам Усатый знает, сколько понадобилось усилий для того, чтобы всего за год наладить весьма тесные связи с Петербургом и Нижним Новгородом так, чтобы студенты из Бельц получили ре­альную возможность получать образование в крупнейших российских вузах. При этом возвращение на российский рынок целого ряда молдавских экономических агентов также стало результатом «международной активности» мэра северной столицы.

Склонный к благотворительности и фи­лантропии, Усатый буквально на своих пле­чах вывел местный футбольный клуб «Заря» в обладатели Кубка Молдовы, параллельно оживив детский спорт в Бельцах. На личные деньги Усатого для местных больниц купле­но редкое для республики медицинское обо­рудование, а для городского хозяйства – не­сколько единиц современной спецтехники.

Естественно, нынешний День города не мог обойтись без подарка от своего мэра: полмиллиона леев Усатый вложил в осве­щение Бельц. С понедельника по-новому «зажглись» в городе улица Независимости и площадь В. Александри.

Наглядное доказательство

В этот праздничный вечер на главной площади Бельц случилось и ещё одно «чудо иллюминации».

Самым ожидаем событием для бельчан, как всегда, стал вечерний гала-концерт. На этот раз он нёс отчётливый привкус «Евро­видения». Хэдлайнерами выступили укра­инская звезда Ани Лорак, занявшая второе место на популярном песенном конкурсе в 2008 году, и молдавская группа SunStroke Project, обладатель сенсационной «брон­зы» «Евровидения» этого года. Кроме того, в качестве специальных гостей в Бельцах выступили Carla’s Dream, Паша Парфений и Нелли Чобану.

Концерт был в самом разгаре, когда более чем 50-тысячную аудиторию на пло­щади (а вместе с ней ещё очень многих в Молдове) ждал поразительный сюрприз. Мэр Усатый сначала обратился онлайн с поздравлениями к жителям города:

«Сегодня очень красивый и добрый день. Я горжусь, что Бельцы празднуют свой Храм в день Святого Николая, известного также как Николай-чудотворец. Он спасал тонущих моряков, исцелял людей, помогал детям и нищим.

Бельцы испокон веков были городом, в котором жили люди разных националь­ностей, и которые всегда находили общий язык. В то же время, северная столица – весьма непростой, «специфический» город, всегда остро и активно реагирующий на то негативное, что происходит в стране.

Мы с вами уже прошли определённый путь, но ещё многое нам пройти предстоит. Я смею считать, что некоторые задачи, ко­торые вы доверили лично мне, уже реали­зуются, город меняется к лучшему. Сегод­ня для меня исключительно важно, что мы вместе искореняем коррупцию, меняем сам облик города, что Бельцы стали спортивной и даже новогодней столицей страны. Я обе­щаю реализовать все задуманные проекты шаг за шагом, чтобы Бельцы стали в полном смысле слова образцовым городом, на при­мере которого будут меняться все населён­ные пункты Молдовы.

Единственное, о чём жалею в этот прекрасный день, – что меня нет рядом с вами…».

А затем… «Давайте проведём экспери­мент», – сказал Усатый. Бельцкий мэр пред­ложил многотысячной площади «искренне и наглядно продемонстрировать», желают ли бельчане его возвращения. «Давайте погасим на площади свет. И если я вам по-прежнему нужен, если вы всё также мне до­веряете – включите экраны ваших мобиль­ных телефонов», – попросил Усатый.

Через секунду погружённая во мрак площадь мгновенно и ослепительно вспых­нула…

Дмитрий ГАМАЮНОВ.