Правосеки открыли лицо
Украинские радикалы напали в Одессе на женщин из Молдовы
В минувшую субботу в Одессе две гражданки Молдовы подверглись агрессивным действиям со стороны члена «Правого сектора» Сергея Стерненко и его товарищей.
Поводом послужила Георгиевская лента, повязанная на радиоантенну автомобиля. Националисты снимали весь конфликт на видео, а потом выложили его в Facebook.
Прямо в центре города, на Соборной площади, правосеки прокололи колеса автомобиля, на котором приехали гражданки Молдовы. Далее радикалы удерживали наших соотечественниц до приезда полиции. Несколько раз Стерненко задавал гостьям вопрос, который еще называют контрольным выстрелом: «Чей Крым?». Женщины вели себя более чем достойно. «Это ваши проблемы, разбирайтесь сами. Вы неправильно делаете. Вы прокололи колеса только потому, что мы беззащитные. Таким образом вы лишь наживаете себе врагов в Молдове. Приедете к нам, я тоже найду повод к вам придраться», – пыталась парировать агрессию радикалов одна из девушек.
Появившиеся на Собороной площади полицейские изъяли Георгиевскую ленту и составили протокол. Умышленная порча чужого имущества, а именно проколотые колеса на молдавском автомобиле, у сотрудников органов правопорядка интереса не вызвали. Также не было составлено протокола о насильственном удержании иностранных граждан. Если нечто подобное произошло бы с соотечественниками США, у берегов Одессы уже наверняка стоял бы авианосец. Израильтяне в таких ситуациях предпочитают отправлять спецназ. Наше же Министерство иностранных дел и европейской интеграции по истечении нескольких дней не только не вручило украинскому послу в Кишиневе даже ноты протеста, но и не удосужилось поинтересоваться судьбой пострадавших девушек.
Александр БОЦ.