Украинские радикалы напали в Одессе на женщин из Молдовы

В минувшую субботу в Одессе две гражданки Молдовы подверглись агрессивным действиям со стороны члена «Правого сектора» Сергея Стер­ненко и его товарищей.

Поводом послужила Георгиевская лента, по­вязанная на радиоантенну автомобиля. Национа­листы снимали весь конфликт на видео, а потом выложили его в Facebook.

Прямо в центре города, на Соборной площади, правосеки прокололи колеса автомобиля, на кото­ром приехали гражданки Молдовы. Далее радика­лы удерживали наших соотечественниц до приезда полиции. Несколько раз Стерненко задавал гостьям вопрос, который еще называют контрольным вы­стрелом: «Чей Крым?». Женщины вели себя более чем достойно. «Это ваши проблемы, разбирайтесь сами. Вы неправильно делаете. Вы прокололи коле­са только потому, что мы беззащитные. Таким об­разом вы лишь наживаете себе врагов в Молдове. Приедете к нам, я тоже найду повод к вам придрать­ся», – пыталась парировать агрессию радикалов одна из девушек.

Появившиеся на Собороной площади поли­цейские изъяли Георгиевскую ленту и составили протокол. Умышленная порча чужого имущества, а именно проколотые колеса на молдавском ав­томобиле, у сотрудников органов правопорядка интереса не вызвали. Также не было составлено протокола о насильственном удержании иностран­ных граждан. Если нечто подобное произошло бы с соотечественниками США, у берегов Одессы уже наверняка стоял бы авианосец. Израильтяне в таких ситуациях предпочитают отправлять спецназ. Наше же Министерство иностранных дел и европейской интеграции по истечении нескольких дней не толь­ко не вручило украинскому послу в Кишиневе даже ноты протеста, но и не удосужилось поинтересо­ваться судьбой пострадавших девушек.

Александр БОЦ.