В минувший понедельник завер­шились в Черном море военно-морские учения Румынии, СШАи Великобритании. Вроли непри­ятеля были задействованы само­леты МиГ-21 советского производ­ства, до сих пор находящиеся на вооружении военно-воздушных сил соседней страны.

В море вышла половина румынского морского флота: фрегат «Король Ферди­нанд» и два морских тральщика. Отраба­тывалось противодействие подводным и воздушным силам противника. По сообще­ниям пресс-службы Министерства оборо­ны Румынии, учения прошли успешно. По­тенциальный агрессор обращен в бегство. Этому в немалой степени способствовало участие в манёврах американского эсмин­ца «Оскар Остин».

Также румынские издания пишут о планах правительства заключить контракт с Министерством обороны США на модер­низацию военно-воздушной базы в уезде Констанца, где американцы базируются уже четверть века. Предполагается за 100 миллионов долларов построить желез­нодорожный терминал, склады и стоянки для самолетов. Газеты сообщают, что цели преследуются самые мирные: «Контракт направлен на общую модернизацию базы, улучшение защиты окружающей среды, оптимизацию мер безопасности, развитие инфраструктуры и улучшение дизайна».

«Экологией» и «дизайном» силы НАТО в Черном море занимаются ежемесячно. В феврале этого года молдавский пре­зидент запретил вооруженным силам РМ участвовать в учениях Североатлантиче­ского блока.

Александр БОЦ.