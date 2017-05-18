Кишиневские новости

Румынские МиГи как противник
В минувший понедельник завершились в Черном море военно-морские учения Румынии, СШАи Великобритании. Вроли неприятеля были задействованы самолеты МиГ-21 советского производства, до сих пор находящиеся на вооружении военно-воздушных сил соседней страны.
В море вышла половина румынского морского флота: фрегат «Король Фердинанд» и два морских тральщика. Отрабатывалось противодействие подводным и воздушным силам противника. По сообщениям пресс-службы Министерства обороны Румынии, учения прошли успешно. Потенциальный агрессор обращен в бегство. Этому в немалой степени способствовало участие в манёврах американского эсминца «Оскар Остин».
Также румынские издания пишут о планах правительства заключить контракт с Министерством обороны США на модернизацию военно-воздушной базы в уезде Констанца, где американцы базируются уже четверть века. Предполагается за 100 миллионов долларов построить железнодорожный терминал, склады и стоянки для самолетов. Газеты сообщают, что цели преследуются самые мирные: «Контракт направлен на общую модернизацию базы, улучшение защиты окружающей среды, оптимизацию мер безопасности, развитие инфраструктуры и улучшение дизайна».
«Экологией» и «дизайном» силы НАТО в Черном море занимаются ежемесячно. В феврале этого года молдавский президент запретил вооруженным силам РМ участвовать в учениях Североатлантического блока.
Александр БОЦ.