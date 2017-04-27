Кишиневские новости

Третий пошел…
Естественный отбор в среде олигархов Молдовы
Бывший депутат, прошедший в 2009 году в парламент по спискам Альянса «Наша Молдова», бизнесмен Вячеслав Платон осужден судом района Буюканы на 18 лет пребывания в исправительном заведении закрытого типа. Приговоренному вменяется в вину мошенничество и отмывание денег.
Это третий народный избранник, попавший за решетку, – первым был Георгий Стрэйстяну, отсидевший четыре года за грабеж, вторым – Владимир Филат, который получил девять лет за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.
Как и в случае с бывшим премьер-министром, против Вячеслава Платона свидетельствовал бизнесмен Илан Шор. По его словам, он передал председателю ЛДПМ деньги и ценности, эквивалентные 250 миллионам долларов. Платона обвинили в том, что тот обманным путем вывел из Banca de Economii через подконтрольные фирмы более 800 миллионов леев. Суд постановил конфисковать у осужденного финансовые активы и недвижимое имущество на 869 миллионов леев. Когда бизнесмена проводили мимо журналистов, он лишь успел выкрикнуть: «Это приговор не только мне, но и всей Молдове»!
Напомним, Платона задержали в августе прошлого года в Киеве по запросу молдавских прокуроров и без промедления экстрадировали в Кишинев. По словам Эдуарда Руденко, адвоката Платона, подозреваемого в отмывании денег перевезли на частном самолете, который зафрахтовал Влад Плахотнюк.
Владимир Филат несколько раз грозился рассказать общественности что-то очень важное, «что взорвет политическое поле страны». Однако от бывшего премьера мы так ничего интересного не услышали. Другое дело Платон. Пребывая в СИЗО №13, он регулярно отправлял на свободу через адвокатов разоблачительные послания. В них бизнесмен детально описывал, как, по его мнению, Плахотнюк, Шор и тогда ещё рядовой депутат парламента Канду довели до разорения Banca de Economii.
В одном из посланий на свободу Платон писал: «Отдельно следует отметить, что прокурор отказался расследовать путь движения этих денег (выведенных из банков, ред.), а тем более приобщать к материалам дела контракты за подписью Канду. Они вообще не хотят разбираться в делах, где хоть как-то проскальзывает фамилия Плахотнюк».
Молдова с ее ограниченными ресурсами сегодня попросту не способна «потянуть» двух и более олигархов одновременно. Следовательно, в стране идет естественный отбор, побеждает сильнейший, и, как говорили древние римляне, – «Горе побежденным». И эта примитивно-первобытная схема весьма красноречиво описывает тот уровень деградации, к которому за последнее десятилетие скатилась республика.
Александр БОЦ.
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