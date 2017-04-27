Кишиневские новости

Естественный отбор в среде олигархов Молдовы

Бывший депутат, прошедший в 2009 году в парламент по спи­скам Альянса «Наша Молдо­ва», бизнесмен Вячеслав Платон осужден судом района Буюканы на 18 лет пребывания в испра­вительном заведении закрытого типа. Приговоренному вменяется в вину мошенничество и отмыва­ние денег.

Это третий народный избранник, по­павший за решетку, – первым был Георгий Стрэйстяну, отсидевший четыре года за грабеж, вторым – Владимир Филат, кото­рый получил девять лет за пассивную кор­рупцию и извлечение выгоды из влияния.

Как и в случае с бывшим премьер-министром, против Вячеслава Платона свидетельствовал бизнесмен Илан Шор. По его словам, он передал председателю ЛДПМ деньги и ценности, эквивалентные 250 миллионам долларов. Платона обвини­ли в том, что тот обманным путем вывел из Banca de Economii через подконтрольные фирмы более 800 миллионов леев. Суд постановил конфисковать у осужденного финансовые активы и недвижимое иму­щество на 869 миллионов леев. Когда биз­несмена проводили мимо журналистов, он лишь успел выкрикнуть: «Это приговор не только мне, но и всей Молдове»!

Напомним, Платона задержали в ав­густе прошлого года в Киеве по запросу молдавских прокуроров и без промедле­ния экстрадировали в Кишинев. По словам Эдуарда Руденко, адвоката Платона, подо­зреваемого в отмывании денег перевезли на частном самолете, который зафрахто­вал Влад Плахотнюк.

Владимир Филат несколько раз гро­зился рассказать общественности что-то очень важное, «что взорвет политиче­ское поле страны». Однако от бывшего премьера мы так ничего интересного не услышали. Другое дело Платон. Пребывая в СИЗО №13, он регулярно отправлял на свободу через адвокатов разоблачитель­ные послания. В них бизнесмен детально описывал, как, по его мнению, Плахот­нюк, Шор и тогда ещё рядовой депутат парламента Канду довели до разорения Banca de Economii.

В одном из посланий на свободу Пла­тон писал: «Отдельно следует отметить, что прокурор отказался расследовать путь движения этих денег (выведенных из бан­ков, ред.), а тем более приобщать к мате­риалам дела контракты за подписью Канду. Они вообще не хотят разбираться в делах, где хоть как-то проскальзывает фамилия Плахотнюк».

Молдова с ее ограниченными ре­сурсами сегодня попросту не способна «потянуть» двух и более олигархов одно­временно. Следовательно, в стране идет естественный отбор, побеждает сильней­ший, и, как говорили древние римляне, – «Горе побежденным». И эта примитивно-первобытная схема весьма красноречиво описывает тот уровень деградации, к кото­рому за последнее десятилетие скатилась республика.

Александр БОЦ.