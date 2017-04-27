Кишиневские новости

КЛАН КЛАНОМ ВЫШИБАЮТ
Какую роль семья Трампа играет в политике Соединенных Штатов
Первые месяцы Дональда Трампа на посту президента не назовешь удачными. Реформы буксуют, Конгресс не идет на уступки, и даже обещанное улучшение отношений с Россией обернулось провалом. В этих условиях Белый дом превращается в осажденную крепость, а президент все больше полагается на свою семью. Его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера уже называют «серыми кардиналами», которые правят из-за спины миллиардера. Неужели Трамп вместо того, чтобы «осушить вашингтонское болото», решил основать свой собственный политический клан?
Одна семья, чтоб править всеми
Хотя американская демократия не терпит кумовства, представителям элит не раз удавалось протолкнуть на ключевые посты своих родственников. А иногда родственники карабкались на политический олимп самостоятельно, амбиций ради. Таким образом формировались политические кланы, которые сосредотачивали в своих руках огромное влияние. Не стал исключением и Дональд Трамп, хотя на словах он — ярый противник истеблишмента. Его зять Джаред Кушнер был назначен старшим советником президента, что примечательно — неоплачиваемым (это хоть как-то помогает избежать обвинений в непотизме). Старшая дочь миллиардера Иванка сначала демонстративно отстранялась от политики, но затем и она получила свой кабинет в Белом доме. Ее работа также не оплачивается.
Но чета Кушнер и не нуждается в деньгах. Зять президента в свои 36 лет уже мультимиллионер и наследник девелоперской империи своей семьи. Иванка до добровольного ухода из бизнеса занимала ключевые посты в компаниях своего отца и до сих пор владеет собственным брендом одежды, обуви и аксессуаров. Оба они родились в богатых семьях и ни в чем не нуждались с самого детства.
Не секрет, что Трамп нежно любит свою дочь и прислушивается к ее мнению. В одном из телешоу он даже заявил, что если бы Иванка не была его дочерью, он бы начал с ней встречаться. В то время как супруга президента Меланья отказалась пока переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон, Иванка фактически исполняет роль первой леди, хотя и отказывается это признавать. Она сопровождает отца на официальных мероприятиях, делает заявления для прессы и, как заявили в самом Белом доме, является «ушами и глазами» президента.
Сыновья Трампа, Дональд и Эрик, пока не собираются следовать примеру сестры, но подобной возможности не исключают. Так, Дональд-младший заявил, что когда-нибудь в будущем может баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. Старший сын миллиардера Эрик тоже заметил: «Люди постоянно спрашивают меня, когда я уже выдвинусь на пост мэра. А я не собираюсь. Работа мэра Нью-Йорка гораздо менее интересна для меня, чем другие вещи, к примеру, пост губернатора штата».
Именно Иванка Трамп, по признанию ее брата Эрика, повлияла на самое значительное и неожиданное решение президента США. Известия о химической атаке в Сирии «разбили ей сердце», поэтому она убедила Трампа нанести ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск в Хомсе. Очевидно, что Иванка наряду со своим мужем Джаредом — одна из немногих людей, к мнению которых президент прислушивается.
И это вызывает опасения, считает профессор Университета Джорджии Генри Кэри. Конечно, Трампа можно понять: на Капитолийском холме он оказался в полном одиночестве. Политическая элита, против которой он обещал бороться, ответила ему тем же. Множество мест в президентской администрации и министерствах все еще пустует, а некоторые из ключевых назначенцев Трампа из-за обвинений в связях с Россией были вынуждены уйти. Тем временем конгрессмены рубят на корню почти все инициативы президента. В этих условиях Трамп обратился за поддержкой к семье, которая уж точно его не предаст. Но когда решения принимаются в семейном кругу, без совещания с экспертами, политика США может стать столь же непредсказуемой, сколь и опасной.
Дочь из дома — папа в пляс
Трамп не случайно доверяет Джареду Кушнеру и Иванке. Кушнера считают чуть ли не создателем победы миллиардера на выборах. Именно он вместе с Брэдом Паскалем и молодой командой из Силиконовой долины организовал агитационную кампанию и сбор средств в Интернете. Успешный бизнесмен Кушнер подошел к продвижению Трампа как к продаже товара и задействовал технологии микротаргетирования. Согласно этому методу, к каждому отдельному избирателю (или покупателю) находится свой подход на основе его взглядов и предпочтений.
Параллельно с предвыборной кампанией Кушнер, как сообщает The New York Times, наводил мосты с Москвой, общаясь с российским послом Сергеем Кисляком. Поэтому зятя президента тоже не обошел скандал, стоивший поста советнику по национальной безопасности Майклу Флинну. Но в отличие от Флинна, который соврал перед сенатом, Кушнер заявил, что готов хоть сейчас отчитаться перед высшей палатой Конгресса о своем разговоре с российским дипломатом.
Иванка во время предвыборной кампании тоже не сидела сложа руки. Она активно выступала в роли «суррогата»: заменяла своего отца на митингах и выступлениях, пыталась смягчить последствия скандала с дискриминацией женщин, давала комментарии в СМИ. Жена миллиардера Меланья в это время держалась в тени и почти не выступала на публике.
Американские аналитики замечают, что теперь чета Кушнер играет роль «огнетушителя» для вспыльчивого и спонтанного нрава президента. По информации The Wall Street Journal, именно Иванка отговорила отца выходить из Парижского соглашения по климату, хотя это было одно из его предвыборных обещаний. В одном из интервью она также поделилась, что иногда советует ему не писать чересчур резкие сообщения в своем микроблоге.
«Мягкая сила» Иванки используется и в международной политике. Так, на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином ее пятилетняя дочь Арабелла исполнила для заокеанского гостя песенку на китайском языке, который учила с двух лет. В то же время ее муж активно развивает отношения США с Израилем, которые при Обаме несколько подпортились.
Но постоянно присматривать за «трудным отцом» Кушнеры не могут. Оба они — ортодоксальные иудеи (Иванка приняла веру мужа перед браком) и всегда соблюдают шаббат. С вечера пятницы и до ночи субботы их мобильные телефоны отключены — и они не участвуют в политической жизни. Именно в это время в Твиттере Трампа появляются самые скандальные и эмоциональные сообщения. Кстати, спорный указ о запрете на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран президент тоже подписал вечером пятницы…
Сила и слабость Трампа
С ростом влияния Иванки в политике растет и прибыль ее компании, отмечает Associated Press. По сравнению с прошлым годом продажи ее бренда выросли больше чем в два раза. Это наводит на нее подозрение в конфликте интересов. Ведь хотя президентская дочь больше не управляет своим бизнесом, она все еще им владеет и извлекает из этого прибыль. Если будет доказано, что бизнесвумен использует служебное положение для обогащения своих компаний, ее репутации будет нанесен такой ущерб, что это бросит тень и на самого Трампа. Ведь в Америке государственным служащим законом запрещено участвовать в делах, которые могут затронуть их экономические интересы или интересы их супругов.
По совпадению или нет, 6 апреля, в день встречи Трампа и его дочери с председателем КНР, компания Иванки получила разрешение от властей Китая на регистрацию в стране трех новых торговых марок, занимающихся монопольной торговлей товарами под брендом «Иванка Трамп». И «первая дочь», и ее муж до поступления на госслужбу проворачивали крупные сделки с Китаем, торговля с которым составляла существенную часть их прибыли. Не Иванка ли убедила отца, который грозился наказать Пекин за валютные манипуляции, развернуться в сторону Поднебесной? Ведь охлаждение отношений с КНР могло обернуться большими потерями для ее бизнеса. Как бы то ни было, после встречи с Си Цзиньпином градус накала антикитайской риторики Трампа заметно снизился.
Простым американцам семейный принцип новой американской политики не то чтобы нравится: по данным опроса Quinnipiac, опубликованного Си-эн-эн, 53% респондентов не одобряют назначение Иванки на роль консультанта в Белом доме и 55% недовольны работой Кушнера на должности советника.
Любовь ГЛАЗУНОВА.
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