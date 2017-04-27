Кишиневские новости

Какую роль семья Трампа играет в политике Соединенных Штатов

Первые месяцы Дональда Трампа на посту президента не назовешь удачными. Рефор­мы буксуют, Конгресс не идет на уступки, и даже обещанное улучшение отношений с Рос­сией обернулось провалом. В этих условиях Белый дом пре­вращается в осажденную кре­пость, а президент все больше полагается на свою семью. Его дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера уже называют «се­рыми кардиналами», которые правят из-за спины миллиар­дера. Неужели Трамп вместо того, чтобы «осушить вашинг­тонское болото», решил осно­вать свой собственный полити­ческий клан?

Одна семья, чтоб править всеми

Хотя американская демократия не тер­пит кумовства, представителям элит не раз удавалось протолкнуть на ключевые посты своих родственников. А иногда родствен­ники карабкались на политический олимп самостоятельно, амбиций ради. Таким об­разом формировались политические кла­ны, которые сосредотачивали в своих руках огромное влияние. Не стал исключением и Дональд Трамп, хотя на словах он — ярый противник истеблишмента. Его зять Джаред Кушнер был назначен старшим советником президента, что примечательно — неопла­чиваемым (это хоть как-то помогает из­бежать обвинений в непотизме). Старшая дочь миллиардера Иванка сначала демон­стративно отстранялась от политики, но за­тем и она получила свой кабинет в Белом доме. Ее работа также не оплачивается.

Но чета Кушнер и не нуждается в день­гах. Зять президента в свои 36 лет уже мультимиллионер и наследник девело­перской империи своей семьи. Иванка до добровольного ухода из бизнеса занимала ключевые посты в компаниях своего отца и до сих пор владеет собственным брендом одежды, обуви и аксессуаров. Оба они ро­дились в богатых семьях и ни в чем не нуж­дались с самого детства.

Не секрет, что Трамп нежно любит свою дочь и прислушивается к ее мнению. В одном из телешоу он даже заявил, что если бы Иванка не была его дочерью, он бы начал с ней встречаться. В то время как супруга президента Меланья отказалась пока пере­езжать из Нью-Йорка в Вашингтон, Иванка фактически исполняет роль первой леди, хотя и отказывается это признавать. Она сопровождает отца на официальных меро­приятиях, делает заявления для прессы и, как заявили в самом Белом доме, является «ушами и глазами» президента.

Сыновья Трампа, Дональд и Эрик, пока не собираются следовать примеру сестры, но подобной возможности не исключают. Так, Дональд-младший заявил, что когда-нибудь в будущем может баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка. Старший сын миллиардера Эрик тоже заметил: «Люди постоянно спрашивают меня, когда я уже выдвинусь на пост мэра. А я не собираюсь. Работа мэра Нью-Йорка гораздо менее ин­тересна для меня, чем другие вещи, к при­меру, пост губернатора штата».

Именно Иванка Трамп, по признанию ее брата Эрика, повлияла на самое значи­тельное и неожиданное решение прези­дента США. Известия о химической атаке в Сирии «разбили ей сердце», поэтому она убедила Трампа нанести ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск в Хомсе. Очевидно, что Иванка наря­ду со своим мужем Джаредом — одна из не­многих людей, к мнению которых президент прислушивается.

И это вызывает опасения, считает профессор Университета Джорджии Генри Кэри. Конечно, Трампа можно понять: на Капитолийском холме он оказался в полном одиночестве. Политическая элита, против которой он обещал бороться, ответила ему тем же. Множество мест в президентской администрации и министерствах все еще пустует, а некоторые из ключевых назна­ченцев Трампа из-за обвинений в связях с Россией были вынуждены уйти. Тем вре­менем конгрессмены рубят на корню почти все инициативы президента. В этих услови­ях Трамп обратился за поддержкой к семье, которая уж точно его не предаст. Но когда решения принимаются в семейном кругу, без совещания с экспертами, политика США может стать столь же непредсказуе­мой, сколь и опасной.

Дочь из дома — папа в пляс

Трамп не случайно доверяет Джареду Кушнеру и Иванке. Кушнера считают чуть ли не создателем победы миллиардера на выборах. Именно он вместе с Брэдом Паскалем и молодой командой из Силико­новой долины организовал агитационную кампанию и сбор средств в Интернете. Успешный бизнесмен Кушнер подошел к продвижению Трампа как к продаже товара и задействовал технологии микротаргети­рования. Согласно этому методу, к каждому отдельному избирателю (или покупателю) находится свой подход на основе его взгля­дов и предпочтений.

Параллельно с предвыборной кампа­нией Кушнер, как сообщает The New York Times, наводил мосты с Москвой, общаясь с российским послом Сергеем Кисляком. Поэтому зятя президента тоже не обошел скандал, стоивший поста советнику по на­циональной безопасности Майклу Флинну. Но в отличие от Флинна, который соврал перед сенатом, Кушнер заявил, что готов хоть сейчас отчитаться перед высшей па­латой Конгресса о своем разговоре с рос­сийским дипломатом.

Иванка во время предвыборной кампа­нии тоже не сидела сложа руки. Она актив­но выступала в роли «суррогата»: заменяла своего отца на митингах и выступлениях, пыталась смягчить последствия скандала с дискриминацией женщин, давала коммен­тарии в СМИ. Жена миллиардера Меланья в это время держалась в тени и почти не вы­ступала на публике.

Американские аналитики замечают, что теперь чета Кушнер играет роль «огне­тушителя» для вспыльчивого и спонтанного нрава президента. По информации The Wall Street Journal, именно Иванка отговорила отца выходить из Парижского соглашения по климату, хотя это было одно из его пред­выборных обещаний. В одном из интервью она также поделилась, что иногда советует ему не писать чересчур резкие сообщения в своем микроблоге.

«Мягкая сила» Иванки используется и в международной политике. Так, на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином ее пятилетняя дочь Арабелла исполнила для заокеанского гостя песенку на китайском языке, который учила с двух лет. В то же время ее муж активно развивает отноше­ния США с Израилем, которые при Обаме несколько подпортились.

Но постоянно присматривать за «труд­ным отцом» Кушнеры не могут. Оба они — ортодоксальные иудеи (Иванка приня­ла веру мужа перед браком) и всегда со­блюдают шаббат. С вечера пятницы и до ночи субботы их мобильные телефоны от­ключены — и они не участвуют в политиче­ской жизни. Именно в это время в Твиттере Трампа появляются самые скандальные и эмоциональные сообщения. Кстати, спор­ный указ о запрете на въезд в США гражда­нам семи преимущественно мусульманских стран президент тоже подписал вечером пятницы…

Сила и слабость Трампа

С ростом влияния Иванки в политике растет и прибыль ее компании, отмечает Associated Press. По сравнению с прошлым годом продажи ее бренда выросли больше чем в два раза. Это наводит на нее подо­зрение в конфликте интересов. Ведь хотя президентская дочь больше не управляет своим бизнесом, она все еще им владеет и извлекает из этого прибыль. Если будет доказано, что бизнесвумен использует слу­жебное положение для обогащения своих компаний, ее репутации будет нанесен та­кой ущерб, что это бросит тень и на самого Трампа. Ведь в Америке государственным служащим законом запрещено участво­вать в делах, которые могут затронуть их экономические интересы или интересы их супругов.

По совпадению или нет, 6 апреля, в день встречи Трампа и его дочери с пред­седателем КНР, компания Иванки получила разрешение от властей Китая на регистра­цию в стране трех новых торговых марок, занимающихся монопольной торговлей товарами под брендом «Иванка Трамп». И «первая дочь», и ее муж до поступления на госслужбу проворачивали крупные сделки с Китаем, торговля с которым составляла существенную часть их прибыли. Не Иван­ка ли убедила отца, который грозился на­казать Пекин за валютные манипуляции, развернуться в сторону Поднебесной? Ведь охлаждение отношений с КНР могло обер­нуться большими потерями для ее бизне­са. Как бы то ни было, после встречи с Си Цзиньпином градус накала антикитайской риторики Трампа заметно снизился.

Простым американцам семейный принцип новой американской политики не то чтобы нравится: по данным опро­са Quinnipiac, опубликованного Си-эн-эн, 53% респондентов не одобряют назначе­ние Иванки на роль консультанта в Белом доме и 55% недовольны работой Кушнера на должности советника.

Любовь ГЛАЗУНОВА.