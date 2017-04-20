Кишиневские новости

У нас схожий менталитет, идентичные семейные устои, одна православная вера

Внынешнем году представительству Россотрудничества – Федерального агент­ства по делам Содру­жества Независимых Государств, соотече­ственников, прожи­вающих за рубежом, и по международно­му сотрудничеству в РМ – исполняется пят­надцать лет. Всентя­бре 2016-го предста­вительство возглавил Михаил Давыдов. Ихотя Михаил Влади­мирович занимает свой пост меньше года, он уже успел не просто вникнуть в курс дела, а активно включиться в работу Российского центра науки и куль­туры. На днях Миха­ил Давыдов побывал в гостиной «МК».

Готовы говорить с людьми на любом языке

— За восемь месяцев работы в Молдове насколько Вы успели познакомиться с республикой?

— Побывал почти во всех районных центрах и точно во всех регионах, и на берегу Прута, и на берегу Днестра. Но у меня впереди много времени, буду стараться доехать до каждого села. В ближайшее время отправляемся в Бельцы, потом Сороки.

— Это регион, традиционно ориентированный на Россию. Но у нас есть местности, где население большей частью ориентировано в другом направлении. Например, в Ниспоренском и Теленештском районах не осталось ни одной русской школы. Но русскоязычные люди там тоже есть.

— Обычно мы ориентируемся на приглашения, но иногда и сами инициируем какие-то акции. Постараемся что-то сделать и для людей, живущих там, где симпатий к России меньше. Хочу подчеркнуть: мы работаем со всеми. У нас нет строгого требования: общаться только с русскоязычными. Мы готовы говорить с людьми на любом языке.

— В первом интервью по приезде в Молдову одним из пунктов своей программы Вы назвали изучение молдавского языка. Как продвигается дело?

— За время пребывания в Молдове чувствовать язык я стал гораздо лучше. Печатное слово понимаю легче, а с разговорной речью сложнее. Но дело продвигается.

Гуманитарное сотрудничество цифрами

не измеришь

— В нынешнем году представительству Россотрудничества в РМ исполняется 15 лет. Каков, на Ваш взгляд, самый главный итог работы за это время?

— Гуманитарное сотрудничество нельзя оценивать в цифрах. Можно посчитать, сколько зрителей пришло на спектакль, к примеру. Но понравился ли он им, что они оттуда вынесли – как определить? Я оцениваю нашу деятельность как положительную, но, главное – у нас много-много работы впереди. Здесь, в Молдове исконно существуют русская культура, русский язык, есть русскоязычное образование, которому непросто живется, в том числе и болгарские, украинские, гагаузские школы. Мы знаем эти проблемы. И будем делать все возможное, чтобы поддерживать эти учебные заведения.

— На сайте Координационного совета российских соотечественников значится сорок этнокультурных организаций. Со всеми их руководителями успели познакомиться?

— Знаком со всеми, кто активно участвует в жизни диаспоры, включается в проведение акций и мероприятий.

— Не много ли их, этих организаций? Нужны ли те, кого не видно и не слышно? Не правильнее было бы объединить усилия, чтобы результат работы был эффективнее?

— Это общественные организации, и сколько их нужно, в каком виде им существовать – должны решать их члены. Бывает, вся организация состоит из одного человека, но он такой активный, что его и видно, и слышно. А есть организации, которых, кроме как в своем населенном пункте, нигде не знают. Но они тоже имеют право на существование.

У России и Молдовы

много общего

— Румыния очень активна в общественной жизни республики, причем не только среди представителей титульной нации. А российское влияние заметно не настолько сильно. Между тем аудитория сторонников России гораздо шире, чем русскоязычное население, о чем свидетельствуют и результаты последней переписи.

— Мы работаем со всем населением Молдовы и готовы сотрудничать со всеми, кто хочет быть ближе к России. Национальность, происхождение, владение языком неважны, если у нас есть общие взгляды на жизнь, интерес к культуре – потом из этого может возникнуть и языковая общность. Главное – желание. У нас такое желание есть. А для привлечения внимания к нашей работе, мне кажется, важнее не громкий пиар, а подготовка интересных мероприятий, которые были бы востребованы широкой аудиторией. Считаю, что качественное наполнение деятельности Российского центра науки и культуры создано, теперь надо его усовершенствовать, чтобы оно стало интересным людям разных возрастов. Думаю, во второй половине года это станет заметнее. У нас появилось много новых партнеров – в их числе Лига КВН, Ассоциация интеллектуальных игр и др., ориентированные в первую очередь на молодежь.

— В чем особенность работы представительства Россотрудничества именно в Молдове?

— Я, как гражданин России, могу с уверенностью сказать: и россиянам, и молдаванам нужно одно и то же. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, Молдова тоже похожа на Россию своей многонациональностью. У нас схожий менталитет, идентичные семейные устои, одна православная вера, похожие кухни, общая история, что подтвердит любой музей, кто бы что ни говорил. Достаточно увидеть старинные книги, изданные на кириллице, – нет ни одной на латинице. Ежегодно самое большое количество граждан Молдовы уезжают не куда-нибудь, а в Россию, и чувствуют они себя там хорошо, находят свое место. У нас огромный потенциал экономического сотрудничества, молдавская экономика прекрасно дополняет российскую. У Молдовы значительный туристический потенциал именно для россиян: здесь говорят по-русски, прекрасная природа, много исторических и архитектурных православных памятников. И если всем этим правильно распорядиться, у нас колоссальный простор для двустороннего взаимодействия. Когда ты находишься в стране, где огромное количество населения хочет общаться с Россией, работать нужно больше и лучше.

Приоритет – образованию

— На что бы Вам хотелось сделать больший акцент в работе?

— На проектах в сфере образования. Мы должны всячески помогать молодым людям из Молдовы развиваться, делать успешную карьеру. Например, в мае организуем творческую мастерскую Высших курсов сценаристов и режиссеров из Москвы, соберем молодых людей, которые пробуют свои силы в творчестве, в первую очередь любителей, мечтающих делать большое кино. Мы привезем им лучших преподавателей. Недавно вместе с Агентством «Спутник» открыли Школу инновационной журналистики в Кишиневе и Тирасполе, скоро приедет читать лекции преподаватель Высшей школы экономики. Начиная с января, представители российских вузов проводят презентации в Кишиневе, Комрате, Бельцах, Тирасполе. А по итогам собеседований не менее ста молдавских абитуриентов смогут поступить в российские учебные заведения, это сверх тех 300 мест, которые выделяет правительство России. В скором времени ждем Высшую школу экономики и Санкт-Петербургский электротехнический университет (ЛЭСИ).

— Что еще интересного предложит нам в ближайшее время Российский центр науки и культуры?

— Весь апрель проходит под знаком празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Молдовой. Этому событию посвящена серия выступлений стипендиатов Фонда Спивакова в Кишиневе, Бельцах и Тирасполе, а завершится все большим концертом в Национальной филармонии в сопровождении симфонического оркестра. 25 апреля в Национальной библиотеке открывается книжная выставка, 27 апреля состоится конференция.

24 апреля начинается подготовка к Дню Победы. Стартует акция «Георгиевская ленточка», любой желающий может прийти в Российский центр науки и культуры и получить там ленточку. По мере приближения праздника география распространения ленточки в республике будет расширяться. Состоятся традиционные торжественные перезахоронения обнаруженных поисковиками останков советских воинов, концерты, заседание «круглого стола», посвященные 9 мая. В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры намечены два больших концерта музыкантов ансамбля «Россия» – в Кишиневе и Тирасполе. В июне мы отмечаем День русского языка, совпадающий с днем рождения Пушкина, День России, в июле – День любви, семьи и верности, который проведем совместно с Русской православной церковью, в августе – День освобождения Молдовы.

— Что из увиденного в Молдове произвело на вас самое большое впечатление? Куда повезете гостей?

— Очень понравились Цыповский монастырь и монастырь Курки. Это места, куда хочется возвращаться и возвращаться. И Старый Орхей, и Бутучены, где можно познакомиться с традиционным бытом молдавской деревни, старинной архитектурой. И все, что рядом с Днестром – жемчужиной природы.

— В центральном аппарате Россотрудничества Вы возглавляли отдел Белоруссии, Молдовы и Украины. То есть с республикой были хоть и заочно, но знакомы. И все же, что здесь оказалось самой большой неожиданностью?

— Я приехал подготовленным. Перед приездом изучил очень много материалов, познакомился с особенностями молдавского национального характера, культурой, традициями, в целом с ситуацией в стране. И все сложности были для меня не в новинку. Так что здесь меня ждали только приятные сюрпризы: добрый, отзывчивый, гостеприимный молдавский народ, желающий сотрудничать с Россией и любящий Россию.

— С чем бы вы обратились к нашим читателям?

— Желаю процветания и благополучия, жизни в мире и согласии. Регулярно читайте «МК» и почаще приходите в Российский центр науки и культуры. Мы очень вас ждем!

Елена РОЙТБУРД.

Михаил Владимирович Давыдовродился в Москве. Окончил Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского и магистратуру Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Работал в представительствах Россотрудничества в Аргентине и Испании, а также в Центральном аппарате Федерального агентства. Владеет английским, французским и испанским языками.