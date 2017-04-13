Кишиневские новости

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Ширина покрышки, толщина ее бортов и рисунок протектора влияют на управляемость и экономичность
В условиях несметного количества вариантов товара никто и никогда не может быть уверен в однозначной правильности выбора. Рекомендуя что-либо вам, 95% «советчиков» преследуют одну цель — убедить себя в верности своего же решения. Агрессивное навязывание характерно для людей неуверенных, сомневающихся в своем выборе. Наоборот, прислушайтесь к человеку, критикующему собственные вещи: скорее всего, он говорит правду.
ШИРИНА И ВЫСОТА ШИНЫ
Рекомендованный производителем размер — хороший универсальный выбор, но беспощадный тюнинг остановить невозможно, широкие шины многим очень хочется. По крайней мере не следует намного превышать рекомендованную ширину. Не нужно ставить вперед шины шире задних — критично пострадает управляемость. Нельзя ставить разные шины на полноприводный автомобиль, но если очень хочется — используйте шинный калькулятор, чтобы обеспечить равенство радиусов качения передних и задних колес. Установка же низкопрофильных шин приведет к завышению показаний спидометра и улучшению динамики, и наоборот — при езде на высоком профиле создастся впечатление некоторой потери мощности. Есть и еще ряд нюансов.
Чем шире шина и чем ниже профиль — тем меньше шина склонна к боковой деформации, тем меньше ее «увод», а значит, такая шина стабильнее держит прямую, но руль станет более «острым», некоторых это утомляет. В крутом повороте широкие шины дольше цепляются за дорогу, однако в отличие от обычных срываются в занос резко, рывком.
Широкие шины более нервно ведут себя в асфальтовой колее, и объясняется это раскладом сил. На наклонной части колеи разные стороны шины оказывают разное сопротивление качению из-за отличающейся нагрузки. Суммарная, результирующая сила старается повернуть колесо, и чем больше ширина шины, тем больше плечо силы и, соответственно, сильнее воздействие.
Известная особенность широких шин подъедать края — следствие законов геометрии. Внешний и внутренний борта шины проходят в повороте разные пути из-за разных расстояний от центра поворота. Чем шире шина, тем больше разница путей и тем значительнее деформации и микропроскальзывания протектора по краям пятна контакта, износ в этих зонах растет. Проскальзывания протектора невозможно увидеть, но можно услышать зимой при езде по укатанному снегу. Даже при очень медленном, так сказать, ползучем движении в повороте скрип снега будет намного сильнее, чем при движении по прямой.
ТОЛЩИНА БОРТА
Практически выведенный закон подтверждает законы физики и обывательское чутье: шины с тонкими бортами способствуют экономии топлива, но всегда менее стойки к пробою боковины. Заверения производителей о «супернаноматериале» корда — пропускаем. Итог — шины с тонкой боковиной могут быть рекомендованы только для движения по хорошим дорогам.
РИСУНОК ПРОТЕКТОРА
Вопреки уверениям производителей шины с направленным рисунком обеспечивают весьма незначительное повышение скорости начала аквапланирования. Логично, что меньше «всплывают» шины с грубым рисунком и широкими канавками.
Ш у м н о с т ь шины сложно предугадать по рисунку протектора. Иногда развитый протектор неожиданно оказывается весьма тихим, а относительно гладкий, шоссейный, издает омерзительные завывания.
ПОКУПКА И ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ
При выборе шины важно обратить внимание на качество резины. Вся поверхность хорошей шины должна быть благородно-блестящей, без вкраплений пузырьков воздуха, с четкими надписями. Балансировка шины «в ноль» должна достигаться небольшим количеством грузиков. Иногда после замены шин возникает увод автомобиля в сторону либо смещается нулевое положение руля. Если давление в норме, то причина — так называемая силовая неоднородность шин: одна из передних шин жестче другой и катится тяжелее. В таком случае попробуйте поменять местами передние и задние колеса. Должно помочь.
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