Кишиневские новости

Ширина покрышки, толщина ее бортов и рисунок протектора влияют на управляемость и экономичность

В условиях несметного коли­чества вариантов товара никто и никогда не может быть уверен в однозначной правильности выбора. Рекомендуя что-либо вам, 95% «советчиков» пресле­дуют одну цель — убедить себя в верности своего же решения. Агрессивное навязывание ха­рактерно для людей неуверен­ных, сомневающихся в своем выборе. Наоборот, прислушай­тесь к человеку, критикующему собственные вещи: скорее всего, он говорит правду.

ШИРИНА И ВЫСОТА ШИНЫ

Рекомендованный производителем размер — хороший универсальный выбор, но беспощадный тюнинг остановить не­возможно, широкие шины многим очень хочется. По крайней мере не следует на­много превышать рекомендованную шири­ну. Не нужно ставить вперед шины шире за­дних — критично пострадает управляемость. Нельзя ставить разные шины на полнопри­водный автомобиль, но если очень хочет­ся — используйте шинный калькулятор, что­бы обеспечить равенство радиусов качения передних и задних колес. Установка же низ­копрофильных шин приведет к завышению показаний спидометра и улучшению дина­мики, и наоборот — при езде на высоком профиле создастся впечатление некоторой потери мощности. Есть и еще ряд нюансов.

Чем шире шина и чем ниже профиль — тем меньше шина склонна к боковой де­формации, тем меньше ее «увод», а значит, такая шина стабильнее держит прямую, но руль станет более «острым», некоторых это утомляет. В крутом повороте широкие шины дольше цепляются за дорогу, однако в отличие от обычных срываются в занос рез­ко, рывком.

Широкие шины более нервно ведут себя в асфальтовой колее, и объясняется это рас­кладом сил. На наклонной части колеи раз­ные стороны шины оказывают разное со­противление качению из-за отличающейся нагрузки. Суммарная, результирующая сила старается повернуть колесо, и чем больше ширина шины, тем больше плечо силы и, со­ответственно, сильнее воздействие.

Известная особенность широких шин подъедать края — следствие законов гео­метрии. Внешний и внутренний борта шины проходят в повороте разные пути из-за раз­ных расстояний от центра поворота. Чем шире шина, тем больше разница путей и тем значительнее деформации и микропроскаль­зывания протектора по краям пятна контакта, износ в этих зонах растет. Проскальзывания протектора невозможно увидеть, но можно услышать зимой при езде по укатанно­му снегу. Даже при очень медлен­ном, так сказать, ползучем дви­жении в повороте скрип снега будет намного сильнее, чем при движении по прямой.

ТОЛЩИНА БОРТА

Практически вы­веденный закон под­тверждает законы физи­ки и обывательское чутье: шины с тонкими бортами способствуют экономии то­плива, но всегда менее стойки к пробою боковины. Заверения производителей о «супернаномате­риале» корда — пропускаем. Итог — шины с тонкой боковиной могут быть рекомендо­ваны только для движения по хорошим до­рогам.

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Вопреки уверениям производителей шины с направленным рисунком обеспе­чивают весьма незначительное повышение скорости начала аквапланирования. Логич­но, что меньше «всплывают» шины с грубым рисунком и широкими канавка­ми.

Ш у м н о с т ь шины сложно предугадать по рисунку протектора. Иногда разви­тый протектор неожиданно оказывается весьма тихим, а относительно гладкий, шоссей­ный, издает омер­зительные завыва­ния.

ПОКУПКА И ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

При выборе шины важно обратить вни­мание на качество резины. Вся поверхность хорошей шины должна быть благородно-блестящей, без вкраплений пузырьков воз­духа, с четкими надписями. Балансировка шины «в ноль» должна достигаться неболь­шим количеством грузиков. Иногда после за­мены шин возникает увод автомобиля в сто­рону либо смещается нулевое положение руля. Если давление в норме, то причина — так называемая силовая неоднородность шин: одна из передних шин жестче другой и катится тяжелее. В таком случае попро­буйте поменять местами передние и задние колеса. Должно помочь.